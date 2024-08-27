Кейн о «Золотой бутсе»: «Очень горжусь. Переход в «Баварию» – одно из лучших решений в моей жизни»
Харри Кейн назвал переход в «Баварию» одним из лучших решений в жизни.
Английский нападающий получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир Европы в сезоне-2023/24 – он забил 36 мячей в Бундеслиге.
«Очень горжусь. Переход в «Баварию» был одним из лучших решений, которые я принимал в своей жизни. Я наслаждаюсь каждым моментом.
Я могу только сказать спасибо клубу, моим партнерам по команде. Посвящаю награду всем вам, без вас я бы не стоял здесь сегодня», – сказал Кейн.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотая_бутса
Увы.