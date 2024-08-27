Кейн о «Золотой бутсе»: «Очень горжусь. Переход в «Баварию» – одно из лучших решений в моей жизни»

Теги Бавария бундеслига Германия Золотая бутса Харри Кейн Футбол

Харри Кейн назвал переход в «Баварию» одним из лучших решений в жизни.

Английский нападающий получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир Европы в сезоне-2023/24 – он забил 36 мячей в Бундеслиге.

«Очень горжусь. Переход в «Баварию» был одним из лучших решений, которые я принимал в своей жизни. Я наслаждаюсь каждым моментом.

Я могу только сказать спасибо клубу, моим партнерам по команде. Посвящаю награду всем вам, без вас я бы не стоял здесь сегодня», – сказал Кейн.

16 комментариев
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Харри очень хорошо влился в Баварию. В этом сезоне будут титулы✊🏻
+18
-2
+16
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Только командных титулов как не было так и нет ( Увы.
Будут
+18
-4
+14
Ответ Михо
Харри очень хорошо влился в Баварию. В этом сезоне будут титулы✊🏻
ну с Компани еще есть сомнения насчет титулов…
+9
-4
+5
уже есть индивидуальные награды, в этом сезоне наверняка будет и командный трофеи) кто бы что не говорил и как бы не смеялись над его пустой полкой без трофеев.. игрок он шикарный, он стал легендой ТТХ и АПЛ в целом, теперь в Баварии просто обязан выиграть трофеи, мир ему задолжал кубки! прыгнувший вышел головы Байер ненадолго, а Кейн еще года 2-3 будет на топ уровне. никогда не желал трофеи Баварии, ибо и так они каждый год брал но тут чисто из за Кейна желаю успехов
+4
0
+4
В текущем сезоне Бавария с Кейном вернет Бундеслигу.
+5
-1
+4
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Только командных титулов как не было так и нет ( Увы.
Золотая бутса явно покруче для отдельного футболиста, чем какие-то командные титулы
+8
-4
+4
Ответ rusichi
В текущем сезоне Бавария с Кейном вернет Бундеслигу.
И не только БЛ...
+4
0
+4
31 год, ни одного титула…. и золотая бутса … забавно
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Только командных титулов как не было так и нет ( Увы.
до конца контракта насобирает
+3
0
+3
Ответ Nuri Shaw
Это его первая золотая бутса?
если уефашная то да, а так у него 3 бутсы апл и чм 2018
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотая_бутса
+4
-1
+3
Ответ Pzkpfw.VIII Maus
если уефашная то да, а так у него 3 бутсы апл и чм 2018 https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотая_бутса
Спс
+3
0
+3
С Кейном все давно понятно. Вот сколько раз на следующую новость об Алине на спортсе напишут солидарен, тут надо счетчик ставить, как у Динамо)
+2
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Кейн является претендентом на ЗМ прошедшего сезона.
+1
0
+1
Только командных титулов как не было так и нет (
Увы.
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Это его первая золотая бутса?
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