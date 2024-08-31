«Скоро все закончится, мы будем играть в еврокубках, и все будут рады, что сборная вернулась. Нужно только время, подождем обязательно». Титов о бане России

Егор Титов верит, что отстранение российских команд скоро закончится.

В сентябре сборная России проведет товарищеские матчи с командами Вьетнама и Таиланда на выезде.

«Валерий Георгиевич [ ] сказал, что если бы была возможность, то играли бы в России. Сейчас такой возможности нет, но институт сборных должен и обязан жить. Скоро все закончится, и мы опять будем играть в еврокубках, и все будут рады, что сборная вернулась! Это точно скоро будет, нужно только время. Подождем обязательно.

У нас есть великолепные молодые футболисты. Важно, чтобы их было не один-два, а как можно больше. Мы видим, как юные 17-летние мальчишки делают результат – это дорогого стоит. Этим надо дорожить, и не за горами день, когда они будут играть за сборную России. А пока им нужно давать играть, нужно давать шанс, пусть даже в кубковых матчах, чтобы они почувствовали, что такое большой футбол», – сказал бывший футболист «Спартака».