«Скоро все закончится, мы будем играть в еврокубках, и все будут рады, что сборная вернулась. Нужно только время, подождем обязательно». Титов о бане России

Теги Егор Титов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин товарищеские матчи (сборные) Футбол

Егор Титов верит, что отстранение российских команд скоро закончится.

В сентябре сборная России проведет товарищеские матчи с командами Вьетнама и Таиланда на выезде. 

«Валерий Георгиевич [Карпин] сказал, что если бы была возможность, то играли бы в России. Сейчас такой возможности нет, но институт сборных должен и обязан жить. Скоро все закончится, и мы опять будем играть в еврокубках, и все будут рады, что сборная вернулась! Это точно скоро будет, нужно только время. Подождем обязательно.

У нас есть великолепные молодые футболисты. Важно, чтобы их было не один-два, а как можно больше. Мы видим, как юные 17-летние мальчишки делают результат – это дорогого стоит. Этим надо дорожить, и не за горами день, когда они будут играть за сборную России. А пока им нужно давать играть, нужно давать шанс, пусть даже в кубковых матчах, чтобы они почувствовали, что такое большой футбол», – сказал бывший футболист «Спартака». 

28 комментариев
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Говорили, что за 3 дня всё закончится...
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От создателей «Будут извиняться и умолять вернуться».
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Нужно немножко потерпеть.
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Согласен, а в 2080 построим коммунизм.😏😏😏
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Что скоро закончится? Даже если покажут балет, из сложившейся ситуации выходить надо будет очень долго... Наивный Егорка. Или не умный.
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Опять ждать… ждем ждем, то ждем прорыва, то ждем повышения зарплат, то ждем повышения уровня жизни, то ждем улучшения здравоохранения…
Слава Богу силы еще есть, будем дальше ждать !
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ЧМ 2022 мимо.
Евро 2024 мимо.
ЧМ 2026 мимо.
Это не считая Лиги Наций и еврокубков для клубов.
Потерпеть то можно,конечно. Но как быть игрокам,которые пропускают турниры,находясь в самом соку...
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Ответ Oleg Pronin
самое оптимистичное, осень 26 года
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Забудьте про Европу навсегда,нам туда вход закрыт вечно
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Егор конечно в нашем футболе, как игрок очень уважаемый.Но, пока оптимизм его необоснованный.)
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Оптимист
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А про каких мальчишек всё время говорят?
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Ага ,нужно только немножко потерпеть,мы в курсе.
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А что "все" закончится?
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
ЧМ 2022 мимо. Евро 2024 мимо. ЧМ 2026 мимо. Это не считая Лиги Наций и еврокубков для клубов. Потерпеть то можно,конечно. Но как быть игрокам,которые пропускают турниры,находясь в самом соку...
в медиалигу, за сникерс и колу играть!
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Ответ Диванный дядя
Забудьте про Европу навсегда,нам туда вход закрыт вечно
Ну уж не Навечно....
Но надолго🤗
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Ответ Диванный дядя
Забудьте про Европу навсегда,нам туда вход закрыт вечно
Вечность - это не срок (с)
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Ответ Tigo_Volchara93
Опять ждать… ждем ждем, то ждем прорыва, то ждем повышения зарплат, то ждем повышения уровня жизни, то ждем улучшения здравоохранения… Слава Богу силы еще есть, будем дальше ждать !
зачем ждать,езжай туда,где всё лучше! че ныть то!?
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Ответ Гоша Пугач
Говорили, что за 3 дня всё закончится...
Могло.... Но..... Как в Белграде😎
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Ответ rigobersong
Даже пункта по которому Россию могли отстранить нет в регламенте, просто мафия преследующая свои цели, как хозяева сказали так и поступили:) Зато Косово, Израиль и США играют и не несут никаких санкций, США можно только за то что они предоставляют оружие для геноцида Палестинского народа отстранять от всех видов спорта на международном уровне:)
в спортлото уже пробовал писать?
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1945-1952
7лет........
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Скоро
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https://m.youtube.com/shorts/TN-1WUnEjxg
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