«Скоро все закончится, мы будем играть в еврокубках, и все будут рады, что сборная вернулась. Нужно только время, подождем обязательно». Титов о бане России
Егор Титов верит, что отстранение российских команд скоро закончится.
В сентябре сборная России проведет товарищеские матчи с командами Вьетнама и Таиланда на выезде.
«Валерий Георгиевич [Карпин] сказал, что если бы была возможность, то играли бы в России. Сейчас такой возможности нет, но институт сборных должен и обязан жить. Скоро все закончится, и мы опять будем играть в еврокубках, и все будут рады, что сборная вернулась! Это точно скоро будет, нужно только время. Подождем обязательно.
У нас есть великолепные молодые футболисты. Важно, чтобы их было не один-два, а как можно больше. Мы видим, как юные 17-летние мальчишки делают результат – это дорогого стоит. Этим надо дорожить, и не за горами день, когда они будут играть за сборную России. А пока им нужно давать играть, нужно давать шанс, пусть даже в кубковых матчах, чтобы они почувствовали, что такое большой футбол», – сказал бывший футболист «Спартака».
Слава Богу силы еще есть, будем дальше ждать !
Евро 2024 мимо.
ЧМ 2026 мимо.
Это не считая Лиги Наций и еврокубков для клубов.
Потерпеть то можно,конечно. Но как быть игрокам,которые пропускают турниры,находясь в самом соку...
Но надолго🤗
7лет........