«Рома» арендовала хавбека «Гладбаха» Коне с обязательным выкупом за 20 млн евро

Теги Боруссия Менхенгладбах Рома бундеслига Германия серия А Италия трансферы Куадио Коне Футбол

Куадио Коне перешел в «Рому» из «Боруссии» Менхенгладбах.

Римский клуб объявил о подписании 23-летнего полузащитника на правах аренды с обязательным выкупом. 

По информации журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, сумма полноценного трансфера составит 20 миллионов евро. 

В прошлом сезоне Бундеслиги Коне провел 22 матча и забил 1 гол. Его статистика – здесь

Фото: https://www.asroma.com/

5 комментариев
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Милан:🗿🗿🗿🗿.
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Милан традиционно профукал нормального игрока.
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Ответ Александр Суряев
Милан традиционно профукал нормального игрока.
Зачем он?
В Милане и так полузащитников перебор. Бенн остался тем более, а он мог на его место покупаться.

Брать такого игрока в глубокий резерв такая себе идея.
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