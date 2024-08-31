«Рома» арендовала хавбека «Гладбаха» Коне с обязательным выкупом за 20 млн евро

Куадио Коне перешел в «Рому» из «Боруссии» Менхенгладбах.

Римский клуб объявил о подписании 23-летнего полузащитника на правах аренды с обязательным выкупом.

По информации журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, сумма полноценного трансфера составит 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Бундеслиги Коне провел 22 матча и забил 1 гол. Его статистика – здесь.

Фото: https://www.asroma.com/