«Рома» арендовала хавбека «Гладбаха» Коне с обязательным выкупом за 20 млн евро
Куадио Коне перешел в «Рому» из «Боруссии» Менхенгладбах.
Римский клуб объявил о подписании 23-летнего полузащитника на правах аренды с обязательным выкупом.
По информации журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, сумма полноценного трансфера составит 20 миллионов евро.
В прошлом сезоне Бундеслиги Коне провел 22 матча и забил 1 гол. Его статистика – здесь.
Фото: https://www.asroma.com/
В Милане и так полузащитников перебор. Бенн остался тем более, а он мог на его место покупаться.
Брать такого игрока в глубокий резерв такая себе идея.