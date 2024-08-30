Титов о Станковиче: «Нет шараханья, как при Абаскале, когда бывало по 7 изменений в составе. Мы видим результат, «Спартак» мало пропускает»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Егор Титов отметил важное изменение в «Спартаке» после смены главного тренера.

«Главное, что Станкович стабилизировал состав. Мы не видим того шараханья, которое было у Абаскаля, когда где-то было три, пять, а где-то и семь изменений в составе. Каждый матч была новая команда, и найти полное взаимопонимание было просто невозможно.

У Станковича с этим все четко: если есть замена, то одна. Мы видим результат, «Спартак» мало пропускает», – отметил экс-хавбек красно-белых.

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1 комментарий
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Успехов Спартаку и Станковичу!!
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