Титов о Станковиче: «Нет шараханья, как при Абаскале, когда бывало по 7 изменений в составе. Мы видим результат, «Спартак» мало пропускает»

Егор Титов отметил важное изменение в «Спартаке» после смены главного тренера.

«Главное, что Станкович стабилизировал состав. Мы не видим того шараханья, которое было у , когда где-то было три, пять, а где-то и семь изменений в составе. Каждый матч была новая команда, и найти полное взаимопонимание было просто невозможно.

У Станковича с этим все четко: если есть замена, то одна. Мы видим результат, « » мало пропускает», – отметил экс-хавбек красно-белых.