Сбивший на электросамокате женщину и приговоренный за непредумышленное убийство к двум годам условно форвард «Ренна» Ламбурд перешел в «Верону» за 4 млн евро

Теги Ренн лига 1 Франция серия А Италия трансферы Верона Брест деньги Ибраим Сала Матис Ламбурд Футбол

«Верона» купила судимого 18-летнего форварда «Ренна».

Итальянский клуб объявил о переходе Матиса Ламбурда. Контракт с ним заключен на пять лет.

По данным Foot Mercato, трансфер нападающего обошелся команде Серии А в 4 млн евро с учетом бонусов.

Ранее стало известно, что Ламбурд приговорен к двум годам лишения свободы условно за непредумышленное убийство женщины в результате наезда на нее на электросамокате.

Изображение: hellasverona.it

Также «Ренн» расстался с еще одним футболистом – Ибраимом Салой. Полузащитник ушел в аренду в «Брест», предусмотрено право выкупа.

Изображение: sb29.bzh

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31 комментарий
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Почему он не в тюрьме ?!
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денег заплатил за непредумышленное убийство и сменил страну. рядовой французик бы заехал на нары годика на 1,5 и расплачивался бы за моральный ущерб еще лет 15
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Мда, омерзительный сюр
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Вероне удалось переплюнуть сегодняшний трансфер Зенита.
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Форвард с инстинктом убийцы
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Два года условно за убийство.
Да такое только в России возможно!
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Ответ Зелёный гопник
Почему он не в тюрьме ?!
Надо было в наш Ювентус переходить, была бы форма как в тюрьме, бгг
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Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
По дороге сбив насмерть ещё трёх человек
Меня самого на днях два открытых гeя на электросамокате чуть не сбили, успел увернуться
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Ответ Зелёный гопник
Почему он не в тюрьме ?!
Потому что Условка 😏😏😏
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В Италию на самокате поехал?
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Ответ Вадим flanec
В России такое невозможно. Условным не отделаться.
В России часто даже не сажают за это, как пример депутат, сбивший насмерть женщину с ребёнком.
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Надо запретить самокатчикам ездить по тротуарам
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Почему он до сих пор не в российском клубе? Ошибка селекционеров)
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Старой синьоре и остальным старым синьорам приготовиться👹
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Ответ заблокированному пользователю
Надо было в наш Ювентус переходить, была бы форма как в тюрьме, бгг
В старую сеньоре?! Было бы слишком
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Передавивший женщину Ламбурд -// В Вероне, где встречают нас событья,// Опять намерен сбить кого-нибудь,// А вовсе не унять кровопролитье!
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Ответ Вячеслав Соболевский
Мда, омерзительный сюр
стандартный момент, современный мир же, капитализм
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Ответ ОттоДракула
А где за это садят? У меня знакомый беременную насмерть сбил. Ни дня не отсидел, заплатил её родителям один миллион и всё.
10 тысяч долларов цена беременной? Дешево...
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Ответ Vitto
10 тысяч долларов цена беременной? Дешево...
Это год 2010 был наверное. Или даже раньше. Не помню уже. Миллион тогда и сейчас разные деньги.
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Ответ ОттоДракула
Это год 2010 был наверное. Или даже раньше. Не помню уже. Миллион тогда и сейчас разные деньги.
Ясно.
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Странные люди в Вероне.
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