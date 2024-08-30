Сбивший на электросамокате женщину и приговоренный за непредумышленное убийство к двум годам условно форвард «Ренна» Ламбурд перешел в «Верону» за 4 млн евро

«Верона» купила судимого 18-летнего форварда «Ренна».

Итальянский клуб объявил о переходе . Контракт с ним заключен на пять лет.

По данным Foot Mercato, трансфер нападающего обошелся команде Серии А в 4 млн евро с учетом бонусов.

Ранее стало известно, что Ламбурд приговорен к двум годам лишения свободы условно за непредумышленное убийство женщины в результате наезда на нее на электросамокате.

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Также « » расстался с еще одним футболистом – . Полузащитник ушел в аренду в « », предусмотрено право выкупа.

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