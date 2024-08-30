Сбивший на электросамокате женщину и приговоренный за непредумышленное убийство к двум годам условно форвард «Ренна» Ламбурд перешел в «Верону» за 4 млн евро
«Верона» купила судимого 18-летнего форварда «Ренна».
Итальянский клуб объявил о переходе Матиса Ламбурда. Контракт с ним заключен на пять лет.
По данным Foot Mercato, трансфер нападающего обошелся команде Серии А в 4 млн евро с учетом бонусов.
Ранее стало известно, что Ламбурд приговорен к двум годам лишения свободы условно за непредумышленное убийство женщины в результате наезда на нее на электросамокате.
Изображение: hellasverona.it
Также «Ренн» расстался с еще одним футболистом – Ибраимом Салой. Полузащитник ушел в аренду в «Брест», предусмотрено право выкупа.
Изображение: sb29.bzh
Да такое только в России возможно!