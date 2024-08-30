Ещенко о чемпионском «Спартаке»: «Той бандой могли побеждать и побеждать – точно золото 2-3 года брать. Могли бы пошуметь в плей-офф еврокубка»

Андрей Ещенко поделился воспоминаниями о чемпионском «Спартаке».

– Недавно вы встречались с Сальваторе Боккетти, Евгением Макеевым, Артемом Ребровым. Не хватало только Дмитрия Комбарова, чтобы воссоединилась чемпионская линия обороны?

– Да. Рад был всех увидеть. Посидели, поболтали. С Сальвой было интересно пообщаться на тренерскую тему, у него уже есть опыт работы в Серии А.

Макеев свою футбольную школу открыл, играет в медиакоманде. А Реброву марафоны нравится бегать, кайфует от работы техническим координатором.

– Чемпионство вспоминали?

– Конечно. Воображали, что было бы дальше.

– И до чего фантазии дошли?

– Что той бандой могли побеждать и побеждать.

– Могли бы быть на месте «Зенита» и бороться за седьмой титул подряд?

– Тяжело сказать, но два-три года точно могли брать золото.

– А еврокубки?

– По составу могли бы пошуметь в плей-офф. Если бы еще и точечные приобретения сделали. Не знаю, дошли бы до финала или нет.

Например, с «Ливерпулем» отбивались, сыграли 1:1. А с АЕК пропустили нелепые голы и вылетели из квалификации, – сказал бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко.