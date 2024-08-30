Ещенко о чемпионском «Спартаке»: «Той бандой могли побеждать и побеждать – точно золото 2-3 года брать. Могли бы пошуметь в плей-офф еврокубка»

Теги Спартак Артем Ребров Сальваторе Боккетти Андрей Ещенко премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Андрей Ещенко поделился воспоминаниями о чемпионском «Спартаке».

– Недавно вы встречались с Сальваторе Боккетти, Евгением Макеевым, Артемом Ребровым. Не хватало только Дмитрия Комбарова, чтобы воссоединилась чемпионская линия обороны?

– Да. Рад был всех увидеть. Посидели, поболтали. С Сальвой было интересно пообщаться на тренерскую тему, у него уже есть опыт работы в Серии А.

Макеев свою футбольную школу открыл, играет в медиакоманде. А Реброву марафоны нравится бегать, кайфует от работы техническим координатором.

– Чемпионство вспоминали?

– Конечно. Воображали, что было бы дальше.

– И до чего фантазии дошли?

– Что той бандой могли побеждать и побеждать.

– Могли бы быть на месте «Зенита» и бороться за седьмой титул подряд?

– Тяжело сказать, но два-три года точно могли брать золото.

– А еврокубки?

– По составу могли бы пошуметь в плей-офф. Если бы еще и точечные приобретения сделали. Не знаю, дошли бы до финала или нет.

Например, с «Ливерпулем» отбивались, сыграли 1:1. А с АЕК пропустили нелепые голы и вылетели из квалификации, – сказал бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко.

28 комментариев
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Боже мой, как смешно. Буквально все признавали, что Спартак выиграл на характере и настрое, а лучшими в том сезоне были трудолюбивые игроки типа Зобнина. Собственно, поэтому успех развить и не удалось - та команда была слабее Зенита, ЦСКА или других долговременных чемпионов до этого. В ЛЧ играли, получили 0:7 от Ливерпуля и дважды не обыграли Марибор, закончили в 1/16 финала ЛЕ на Бильбао, вот и весь плей-офф. Многие лично это видели, на кого это рассчитано?
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Ответ Vatikan
в России нет ещё пока команды лучше Спартака!
Ты спал последние 25 лет?
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Если б да кабы )))
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полный бред, большая часть того состава показала максимум и дальше пошла бы стагнация. Глушаков, Комбаров, Ещенко, Ребров, Джано, Луис Андриано, Фернандо и т.д.: это был их пик, и никто лучше этого сезона игру уже не показывал ни в Спартаке ни в другом клубе.
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Могли бы!
Девиз Спартака
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Одно чемпионство за 20 лет, а шум стоит до сих пор😅
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влажные фантазии после 0,5 беленькой))
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Ответ Onion
Могли бы! Девиз Спартака
Ещё бы! Почти полувыиграли полуфинал КЧ с русенборгами и легиями 30 лет назад!
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Ответ Cearvm
Боже мой, как смешно. Буквально все признавали, что Спартак выиграл на характере и настрое, а лучшими в том сезоне были трудолюбивые игроки типа Зобнина. Собственно, поэтому успех развить и не удалось - та команда была слабее Зенита, ЦСКА или других долговременных чемпионов до этого. В ЛЧ играли, получили 0:7 от Ливерпуля и дважды не обыграли Марибор, закончили в 1/16 финала ЛЕ на Бильбао, вот и весь плей-офф. Многие лично это видели, на кого это рассчитано?
Как будто ЦСКА и Зенит в еврокубках не лажали, ага. И если бы Еськов не удалил ошибочно Самедова при счёте 2:0, то Локо бы не закамбэчил, и Спартак финишировал бы снова первым. Ну и может заткнулось бы это ветеранское лобби, и Каррера с кредитом доверия получил бы нормальные трансферы. Да, состав не для доминации, но если бы не эти заговоры изнутри, то вполне могли бы пошуметь ещё пару-тройку лет, с учетом трансферов от тренера, а не от распилочных советников Федуна.
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Шутник) Один раз повезло на морально волевых при бешеной мотивации от Карреры
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Ответ Onion
Могли бы! Девиз Спартака
Могли бы вернуться чтобы править!
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Ответ Эндрю81
Могли бы вернуться чтобы править!
в лучшую лигу мира?
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Ответ Kerghoodoo
Чел, у нас в чемпионате даже Семак побеждает. Чашка - это не показатель. Могу ещё с десяток примеров провести, начну с другого итальянского нетренера с чашкой аж ЛЧ - некоего Ди Маттео
Чел, у нас в чемпионате даже Эмери не побеждал, за 16 лет Спартак кто-нибудь привел к чемпионству? Можно также про Зидана сказать, подумаешь 3 ЛЧ взял, сейчас зато безработный
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Ответ Жжендос
полный бред, большая часть того состава показала максимум и дальше пошла бы стагнация. Глушаков, Комбаров, Ещенко, Ребров, Джано, Луис Андриано, Фернандо и т.д.: это был их пик, и никто лучше этого сезона игру уже не показывал ни в Спартаке ни в другом клубе.
Что за чушь? У Комбарова до золота был не один отличный сезон в Спартаке, глушак тоже перейдя из локо в одиночку опорку выжигал, Адриано полгода отыграл в чемпионский сезон и во втором гораздо лучше отыграл. Фернандо стабильно хорошо играл. Как раз опытная команда могла держать уровень, если бы Федун усилил команду, а не творил дичь.
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Ответ Ксяоми Ноутов
Что за чушь? У Комбарова до золота был не один отличный сезон в Спартаке, глушак тоже перейдя из локо в одиночку опорку выжигал, Адриано полгода отыграл в чемпионский сезон и во втором гораздо лучше отыграл. Фернандо стабильно хорошо играл. Как раз опытная команда могла держать уровень, если бы Федун усилил команду, а не творил дичь.
В словах Ещенко заложено как раз то, что чемпионский состав мог еще 3 года подряд брать золото. вы назвали Фернандо и Луис Андриано, допустим, хотя и с этим я тоже не согласен.
кто из игроков кроме Промеса и Пашалича (который очень долго раскачивался в Аталанте) уехал на повышение? Глушаков и Комбаров после ухода Карерры что засияли? Нет.
Зобнин? продлил контракт и перестал играть. Джано - закончил. Фернандо на заработки в Китай. Бокетти, Маурисио, Мельгарехо, Бакаев, Попов, Зе Луиш?
кто после ухода Карерры или ухода из Спартака сыграл лучше? только Промес и Джикия сохранили уровень.
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Ответ Cearvm
Боже мой, как смешно. Буквально все признавали, что Спартак выиграл на характере и настрое, а лучшими в том сезоне были трудолюбивые игроки типа Зобнина. Собственно, поэтому успех развить и не удалось - та команда была слабее Зенита, ЦСКА или других долговременных чемпионов до этого. В ЛЧ играли, получили 0:7 от Ливерпуля и дважды не обыграли Марибор, закончили в 1/16 финала ЛЕ на Бильбао, вот и весь плей-офф. Многие лично это видели, на кого это рассчитано?
да не, класс же был. Адриано, Пашалич,Бокетти,Промес,Фернандо,даже мне кажется Маурисио был классом.
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