Ещенко о чемпионском «Спартаке»: «Той бандой могли побеждать и побеждать – точно золото 2-3 года брать. Могли бы пошуметь в плей-офф еврокубка»
Андрей Ещенко поделился воспоминаниями о чемпионском «Спартаке».
– Недавно вы встречались с Сальваторе Боккетти, Евгением Макеевым, Артемом Ребровым. Не хватало только Дмитрия Комбарова, чтобы воссоединилась чемпионская линия обороны?
– Да. Рад был всех увидеть. Посидели, поболтали. С Сальвой было интересно пообщаться на тренерскую тему, у него уже есть опыт работы в Серии А.
Макеев свою футбольную школу открыл, играет в медиакоманде. А Реброву марафоны нравится бегать, кайфует от работы техническим координатором.
– Чемпионство вспоминали?
– Конечно. Воображали, что было бы дальше.
– И до чего фантазии дошли?
– Что той бандой могли побеждать и побеждать.
– Могли бы быть на месте «Зенита» и бороться за седьмой титул подряд?
– Тяжело сказать, но два-три года точно могли брать золото.
– А еврокубки?
– По составу могли бы пошуметь в плей-офф. Если бы еще и точечные приобретения сделали. Не знаю, дошли бы до финала или нет.
Например, с «Ливерпулем» отбивались, сыграли 1:1. А с АЕК пропустили нелепые голы и вылетели из квалификации, – сказал бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко.
Девиз Спартака
кто из игроков кроме Промеса и Пашалича (который очень долго раскачивался в Аталанте) уехал на повышение? Глушаков и Комбаров после ухода Карерры что засияли? Нет.
Зобнин? продлил контракт и перестал играть. Джано - закончил. Фернандо на заработки в Китай. Бокетти, Маурисио, Мельгарехо, Бакаев, Попов, Зе Луиш?
кто после ухода Карерры или ухода из Спартака сыграл лучше? только Промес и Джикия сохранили уровень.