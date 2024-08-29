Навас попрощался со сборной Испании: «С сегодняшнего дня мне остается только поддерживать команду. Завершается цикл, начавшийся 15 лет назад»

Хесус Навас завершил карьеру в сборной Испании.

38-летний игрок объявил об уходе еще перед финалом Евро, где испанцы обыграли сборную Англии (2:1). Сегодня защитник попрощался с национальной командой, несмотря на готовность главного тренера де ла Фуэнте вызвать игрока на игры Лиги Наций.

«С сегодняшнего дня мне остается только поддерживать команду с тем же воодушевлением, как и тогда, когда я надевал форму, потому что Испания продолжит творить историю.

В этот раз Луис де ла Фуэнте больше не вызовет меня. Завершается цикл, который начался 15 лет назад» – сказал .

Со сборной Испании Хесус дважды становился чемпионом Европы (2012, 2024), выигрывал чемпионат мира (2010) и Лигу наций (2023). Всего на его счету 56 матчей в составе «Ла рохи».