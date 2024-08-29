Навас попрощался со сборной Испании: «С сегодняшнего дня мне остается только поддерживать команду. Завершается цикл, начавшийся 15 лет назад»

Теги Севилья Хесус Навас Ла Лига Сборная Испании по футболу Луис де ла Фуэнте Футбол

Хесус Навас завершил карьеру в сборной Испании.

38-летний игрок объявил об уходе еще перед финалом Евро, где испанцы обыграли сборную Англии (2:1). Сегодня защитник попрощался с национальной командой, несмотря на готовность главного тренера Луиса де ла Фуэнте вызвать игрока на игры Лиги Наций.

«С сегодняшнего дня мне остается только поддерживать команду с тем же воодушевлением, как и тогда, когда я надевал форму, потому что Испания продолжит творить историю.

В этот раз Луис де ла Фуэнте больше не вызовет меня. Завершается цикл, который начался 15 лет назад» – сказал Навас.

Со сборной Испании Хесус дважды становился чемпионом Европы (2012, 2024), выигрывал чемпионат мира (2010) и Лигу наций (2023). Всего на его счету 56 матчей в составе «Ла рохи».

8 комментариев
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Шикарная карьера в сборной. Выиграл всё и вся
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Гол Иньесты в финале ЧМ-2010 случился после того, как Навас протащил мяч через весь правый фланг.
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ну дальше он уже не потянет, откровенно. спасибо за всё, великий!
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Хорошая у него карьерная история - и в сборной, и в клубе. За сборную, правда, Навас провел не так уж много матчей. Зато он выиграл Чемпионат Европы и ушёл непобеждённым
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