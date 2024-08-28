Клубы РПЛ встретятся с Мажичем в сентябре, чтобы обсудить проблемы судейства

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия РФС судьи Динамо Москва Краснодар Милорад Мажич Спорт-Экспресс Павел Каманцев Футбол

Клубы Мир РПЛ обсудят с Милорадом Мажичем текущее состояние судейства.

– Клубы хотят встретиться с Милорадом Мажичем?

 – Я уже говорил в СМИ, что мы планируем встречу Милорада с клубами после начала этого сезона.

В начале клубы были заняты трансферами, вкатыванием в сезон. Мне кажется, что пауза на сборные это самый лучший момент, поэтому мы обратились в лигу и пригласили клубы в РФС, чтобы встретиться и обсудить текущее состояние судейства.

Завтра у клубов общее собрание. Мы попросили лигу на нем пригласить представителей клубов к нам на встречу, – сказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

19 комментариев
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Есть много вечных вопросов:
1.есть ли жизнь после смерти?
2.единственные ли мы живые существа в Солнечной системе?
3.была ли рука в штрафной в неестественном положении?
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свободу Дурову!
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Ответ Vatikan
свободу Дурову!
Всё ещё ждёшь стену в ВК?
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Мажич понял, что могут и турнуть с тепленького места, если не включиться хотя бы сейчас
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Смысл встречи? Снова порожняки погоняют, бабки заплатят, а судейство, как было дно, так и останется дном!
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Переводчика не забудьте! А то опять съедет и скажет потом, что его неверно поняли....
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Еще надо всех судей пригласить на заседание и на полиграф поголовно
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Каманцев, а ты футбол смотришь?
С чего это ты решил , что судейство лучше стало?
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Неужели, это случилось🧐🧐
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Карасёва похвалит за последний матч. И приведёт его в пример остальным судьям.
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Клубы или один клуб как обычно чаи гонять будет?
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Этот договор давно назрел!
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– Во-первых, обращайтесь ко мне Милорд.
– Но вы Милорад.
– Я что, заикаюсь?
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Ответ Чётко_как_чечётка
Всё ещё ждёшь стену в ВК?
да,f5 жму круглые сутки
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Ответ Любитель шоколада
Интересно когда президенты всех клубов кроме Зенита напишут открытое письмо что ТАКОЕ судейство их достало ? Когда Зенит явно и нагло судят по другим стандартам ? Прошлый сезон. Матч Пари НН - Зенит. Удаление защитника Пари. Во всех аналогичных случаях это даже не желтая (матч Динамо и Локо) Этот сезон. Карраскаль за фол на Венделе получает желтую. Барриос за аналогичный фол на Угальде не получает ничего. Дюков пять лет возглавляет РФС но клоунада в судействе при его руководстве не прекращается.
Комментарий удален модератором
Ответ Любитель шоколада
База.
интересно, почему базу удаляют?
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