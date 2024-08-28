Клубы РПЛ встретятся с Мажичем в сентябре, чтобы обсудить проблемы судейства

Клубы Мир РПЛ обсудят с Милорадом Мажичем текущее состояние судейства.

– Клубы хотят встретиться с Милорадом Мажичем?

– Я уже говорил в СМИ, что мы планируем встречу Милорада с клубами после начала этого сезона.

В начале клубы были заняты трансферами, вкатыванием в сезон. Мне кажется, что пауза на сборные это самый лучший момент, поэтому мы обратились в лигу и пригласили клубы в РФС, чтобы встретиться и обсудить текущее состояние судейства.

Завтра у клубов общее собрание. Мы попросили лигу на нем пригласить представителей клубов к нам на встречу, – сказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.