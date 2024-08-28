Клубы РПЛ встретятся с Мажичем в сентябре, чтобы обсудить проблемы судейства
Клубы Мир РПЛ обсудят с Милорадом Мажичем текущее состояние судейства.
– Клубы хотят встретиться с Милорадом Мажичем?
– Я уже говорил в СМИ, что мы планируем встречу Милорада с клубами после начала этого сезона.
В начале клубы были заняты трансферами, вкатыванием в сезон. Мне кажется, что пауза на сборные это самый лучший момент, поэтому мы обратились в лигу и пригласили клубы в РФС, чтобы встретиться и обсудить текущее состояние судейства.
Завтра у клубов общее собрание. Мы попросили лигу на нем пригласить представителей клубов к нам на встречу, – сказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.
1.есть ли жизнь после смерти?
2.единственные ли мы живые существа в Солнечной системе?
3.была ли рука в штрафной в неестественном положении?
С чего это ты решил , что судейство лучше стало?
– Но вы Милорад.
– Я что, заикаюсь?