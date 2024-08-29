Данил Круговой: «Верю, что Россию скоро вернут во все соревнования. Надеюсь еще сыграть на международном классе»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сборная России по футболу Данил Круговой Футбол

Данил Круговой надеется, что Россию скоро вернут в международные турниры.

Сборная России в сентябре сыграет против сборных Вьетнама и Таиланда. Встречи пройдут в Ханое 5 и 7 сентября.

«Ни одного игрока сборных Таиланда и Вьетнама не знаю. Было ли лучше сыграть против сборной Медиалиги? Что нашли, туда и поедем.

Верю, что скоро нашу страну вернут обратно во все соревнования. Надеюсь даже сыграть еще на международном классе.

Верю ли я, что сыграю в Лиге чемпионов? Загадывать не буду, но будем стараться – может, у меня будут еще предложения из Европы», – сказал защитник ЦСКА.

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18 комментариев
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вернут, обязательно вернут... доживем ли правда
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Учитывая нашу блистательную внешнюю политику, ждать возвращения ещё очень долго
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+11
На чем основана вера? Что то узнал о здоровье дедушки?
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Тут нужны прогнозы Алешки Терминатора
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Дед грозился недавно до 30 года царствовать , так что как минимум 6 лет еще без нормального футбола
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0
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Вы свои территории для начала верните))
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Оптимист и хороший игрок!
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Ответ heathen
Согласен. Нормальным людям вот это всё не надо
А нормальные это кто? Вы в 2? )
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Внуки твои, возможно, доживут
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Чемпионата мира среди монгольских мячепинателей если только светит
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есть инсайды?
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Что за международный класс? Может международный уровень?
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Верю Верю всякому верю а............ Погожу.
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Ответ Влад Музалевский
До 2030-х на это можно не надеяться. Да и нужно ли нам это по большому счёту? Я после открытия Олимпиады тысячу раз поблагодарил Господа Бога за то, что мы в этом празднике содомии, косплеющем спорт, не принимаем участия
Согласен. Нормальным людям вот это всё не надо
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