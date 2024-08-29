Данил Круговой: «Верю, что Россию скоро вернут во все соревнования. Надеюсь еще сыграть на международном классе»

Данил Круговой надеется, что Россию скоро вернут в международные турниры.

в сентябре сыграет против сборных Вьетнама и Таиланда. Встречи пройдут в Ханое 5 и 7 сентября.

«Ни одного игрока сборных Таиланда и Вьетнама не знаю. Было ли лучше сыграть против сборной Медиалиги? Что нашли, туда и поедем.

Верю, что скоро нашу страну вернут обратно во все соревнования. Надеюсь даже сыграть еще на международном классе.

Верю ли я, что сыграю в Лиге чемпионов? Загадывать не буду, но будем стараться – может, у меня будут еще предложения из Европы», – сказал защитник .