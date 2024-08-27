«Милан» купит 19-летнего опорника «Аякса» Воса за 3 млн евро и бонусы

Теги Милан высшая лига Нидерланды Аякс серия А Италия возможные трансферы Силвано Вос Футбол

«Милан» подпишет 19-летнего игрока «Аякса».

Клубы договорились о трансфере опорного полузащитника Силвано Воса, сообщает Фабрицио Романо. За него «россонери» заплатят 3 миллиона евро без учета бонусов. Нидерландцы также получат определенную долю от суммы перепродажи футболиста. Хавбек подпишет контракт в пятницу. 

Ранее стало известно, что условия личного контракта с игроком уже согласованы.

В прошлом сезоне Вос принял участие в 11 матчах чемпионата Нидерландов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

4 комментария
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Молодой и очень талантливый, но с чудовищным характером. Ругается с тренерами, руководством и партнёрами по команде. Очень рискованный актив.
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Посмотрим на выбор скаутов. Цена очень скромная.
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На сколько талантлив, на столько же и плохой характер. Посмотрим что в итоге из него выйдет. Но талант там прям огроменный.
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