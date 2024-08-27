«Милан» купит 19-летнего опорника «Аякса» Воса за 3 млн евро и бонусы

«Милан» подпишет 19-летнего игрока «Аякса».

Клубы договорились о трансфере опорного полузащитника , сообщает Фабрицио Романо. За него «россонери» заплатят 3 миллиона евро без учета бонусов. Нидерландцы также получат определенную долю от суммы перепродажи футболиста. Хавбек подпишет контракт в пятницу.

Ранее стало известно, что условия личного контракта с игроком уже согласованы.

В прошлом сезоне Вос принял участие в 11 матчах чемпионата Нидерландов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.