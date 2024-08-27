«Ливерпуль» купил Мамардашвили за 30+5 млн евро. Вратарь останется в «Валенсии» до конца сезона

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Валенсия Ла Лига трансферы Георгий Мамардашвили Футбол

«Ливерпуль» подписал Георгия Мамардашвили.

Английский клуб объявил о трансфере 23-летнего вратаря «Валенсии». Он проведет остаток в испанской команде и присоединится к «красным» летом 2025 года.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 30+5 миллионов евро, при этом «Валенсия» получит право на 10% суммы при перепродаже игрока.

В рамках Ла Лиги грузинский голкипер провел 102 матча, 31 – на ноль. Подробную статистику Мамардашвили можно найти здесь.

28 комментариев
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за такую сумму урвать одного из лучших молодых киперов мира это успех, в этой ситуации жаль Келлехера, который уверенно подменял Алиссона и хотел стать первым номером, надеюсь, это не единственный трансфер Ливерпуля этим летом
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Крутой вратарь, отлично на Евро себя проявил, успехов ему!
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Это что же он в 3 раза хуже Кепы судя по ценнику, Ливерпуль такими покупками дискредитирует АПЛ, Челси бы от 100 начал торги, да видимо у них уже комплект по вратарям, 7 штук пока хватит чтоб худо-бедно перебиться
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Получается этот сезон для Аллисона последний, потом Саудовская Аравия... а когда у него заканчивается срок контракта в Ливерпуле?
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Ответ Джанлука Нальюка
Келлехер не готов быть первым номером ливерпуля. Прежде всего из за игры ногами. Ну и психологически. Флегматичен в сравнении с Алиссоном, который всегда внушает уверенность защитникам.
Келлехер нормально играет ногами, конечно хуже, чем Алиссон, но достаточно хорошо, чтобы уверенно подменять его, бразилец один из лидеров Ливерпуля и должен внушать уверенность и подсказывать товарищам, Келлехер в этом плане замкнут как будто и более скромен, тут согласен
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Стена ! Удачи, Мамард ^_^
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Хорошая сделка.
Молодой, топовый вратарь
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Ответ bat90
Получается этот сезон для Аллисона последний, потом Саудовская Аравия... а когда у него заканчивается срок контракта в Ливерпуле?
в июне 2027, он сказал, что хочет отработать контракт, затем или продлить, или поехать в Аравию
+3
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Ответ bat90
Получается этот сезон для Аллисона последний, потом Саудовская Аравия... а когда у него заканчивается срок контракта в Ливерпуле?
в 2027
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+3
Ответ mantihor_e
за такую сумму урвать одного из лучших молодых киперов мира это успех, в этой ситуации жаль Келлехера, который уверенно подменял Алиссона и хотел стать первым номером, надеюсь, это не единственный трансфер Ливерпуля этим летом
Келлехер не готов быть первым номером ливерпуля. Прежде всего из за игры ногами. Ну и психологически. Флегматичен в сравнении с Алиссоном, который всегда внушает уверенность защитникам.
+8
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Отыграл на ноль ровно 30% матчей в Ла Лиге за не самую сильную Валенсию. Превосходный результат.
Удачи Георгию в АПЛ в следующем сезоне.
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Странная продажа.
Молодой и уже топовый кипер, а уходит за 30млн.
Странный жест от Валенсии.
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Ответ Джанлука Нальюка
Одно дело подменять, другое дело быть первым номером.Алиссон гораздо лучше ногами играет.Не знаю, как с этим у Мамардашвили
Георгию конечно далеко до Алиссона и Эдерсона в плане игры ногами, но там Валенсия играет в максимальный бей-беги, коротких розыгрышей и комбинаций там точно нет, жалко, что не перешел этим летом, там Борнмут хотел его в аренду, он бы и начал адаптироваться к АПЛ, и Ираола бы натаскал его за год в игре ногами
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Ответ mantihor_e
за такую сумму урвать одного из лучших молодых киперов мира это успех, в этой ситуации жаль Келлехера, который уверенно подменял Алиссона и хотел стать первым номером, надеюсь, это не единственный трансфер Ливерпуля этим летом
Не знаю, с Келлехером в прошлом сезоне было тревожно, пускал несколько раз необязательные мячи в ближний. Хотя и выручал тоже порядочно, чего стоит финал с Челси.
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Отличная сделка! Удачи грузину!
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Ответ bat90
Получается этот сезон для Аллисона последний, потом Саудовская Аравия... а когда у него заканчивается срок контракта в Ливерпуле?
Думаю нет, кто станет в здравом уме менять Алисона на Мамардашвили. Года через 3-4 если сдаст, тогда да.
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Ответ Дубль Хоселу в полуфинале ЛЧ
А Элис куда?
К арабам, скорее всего, через год или два
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Ответ furiking
Не знаю, с Келлехером в прошлом сезоне было тревожно, пускал несколько раз необязательные мячи в ближний. Хотя и выручал тоже порядочно, чего стоит финал с Челси.
было такое, но важно помнить, что он подменял Алиссона, а когда ты без должной практики, играешь пару раз в месяц в кубках, то такое может произойти
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Ответ mantihor_e
Келлехер нормально играет ногами, конечно хуже, чем Алиссон, но достаточно хорошо, чтобы уверенно подменять его, бразилец один из лидеров Ливерпуля и должен внушать уверенность и подсказывать товарищам, Келлехер в этом плане замкнут как будто и более скромен, тут согласен
Одно дело подменять, другое дело быть первым номером.Алиссон гораздо лучше ногами играет.Не знаю, как с этим у Мамардашвили
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По мне как это было бы хорошим конкурентом для Келлехера что бы он не расслабляся
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За Георгия очень рад, он молодец и настоящий талант. Думаю его ждет великая карьера.
Ну а моей любимой Валенсии через год совсем звезда…
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Шикарное подписание, удивительно как продавили вредного владельца Валенсии
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Цены на игроков из Ла лиги конечно не чета Английским и другим. То Мерино меньше 40 покупают, то одного из перспективнейших вратарей. Как в таком режиме конкурировать
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