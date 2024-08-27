«Ливерпуль» купил Мамардашвили за 30+5 млн евро. Вратарь останется в «Валенсии» до конца сезона
«Ливерпуль» подписал Георгия Мамардашвили.
Английский клуб объявил о трансфере 23-летнего вратаря «Валенсии». Он проведет остаток в испанской команде и присоединится к «красным» летом 2025 года.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 30+5 миллионов евро, при этом «Валенсия» получит право на 10% суммы при перепродаже игрока.
В рамках Ла Лиги грузинский голкипер провел 102 матча, 31 – на ноль. Подробную статистику Мамардашвили можно найти здесь.
Молодой, топовый вратарь
Удачи Георгию в АПЛ в следующем сезоне.
Молодой и уже топовый кипер, а уходит за 30млн.
Странный жест от Валенсии.
Ну а моей любимой Валенсии через год совсем звезда…