«Ливерпуль» купил Мамардашвили за 30+5 млн евро. Вратарь останется в «Валенсии» до конца сезона

«Ливерпуль» подписал Георгия Мамардашвили.

Английский клуб объявил о трансфере 23-летнего вратаря «Валенсии». Он проведет остаток в испанской команде и присоединится к «красным» летом 2025 года.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 30+5 миллионов евро, при этом « » получит право на 10% суммы при перепродаже игрока.

В рамках грузинский голкипер провел 102 матча, 31 – на ноль. Подробную статистику можно найти здесь.