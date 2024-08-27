«Лион» купил хавбека молодежной сборной США Тессманна за 6 млн евро

Таннер Тессманн перешел в «Лион».

Французский клуб приобрел полузащитника молодежной сборной США у «Венеции» за 6 млн евро и 10% прибыли при перепродаже.

22-летний хавбек заключил контракт на пять лет. Он стал первым американцем в истории « ».

В прошлом сезоне провел 41 матч во второй лиге Италии и забил 7 голов, после чего выступил на Олимпиаде. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: ol.fr