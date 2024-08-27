«Лион» купил хавбека молодежной сборной США Тессманна за 6 млн евро
Таннер Тессманн перешел в «Лион».
Французский клуб приобрел полузащитника молодежной сборной США у «Венеции» за 6 млн евро и 10% прибыли при перепродаже.
22-летний хавбек заключил контракт на пять лет. Он стал первым американцем в истории «Лиона».
В прошлом сезоне Тессманн провел 41 матч во второй лиге Италии и забил 7 голов, после чего выступил на Олимпиаде. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: ol.fr
Разве спортс когда то "вводил в заблуждение" своих читателей..
Хаха