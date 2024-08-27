«Лион» купил хавбека молодежной сборной США Тессманна за 6 млн евро

Теги Лион лига 1 Франция серия А Италия трансферы Венеция деньги Таннер Тессманн Футбол

Таннер Тессманн перешел в «Лион».

Французский клуб приобрел полузащитника молодежной сборной США у «Венеции» за 6 млн евро и 10% прибыли при перепродаже.

22-летний хавбек заключил контракт на пять лет. Он стал первым американцем в истории «Лиона».

В прошлом сезоне Тессманн провел 41 матч во второй лиге Италии и забил 7 голов, после чего выступил на Олимпиаде. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: ol.fr

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8 комментариев
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Им же надо продавать во всю. Куда они еще покупают?
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+14
Ответ Николай Корягин
Им же надо продавать во всю. Куда они еще покупают?
Вот и у меня вопрос к статье на спортсе. Либо в Лионе клоуны либо на спортсе не понимают, как и что работает на трансферном рынке.
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Челси, Барселона и Лион соревнуются кто больше утопит клуб...
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0
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Спасибо за все Таннер и удачи!
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Ответ Chernoy
Вот и у меня вопрос к статье на спортсе. Либо в Лионе клоуны либо на спортсе не понимают, как и что работает на трансферном рынке.
Во-во.. то же недоумение.
Разве спортс когда то "вводил в заблуждение" своих читателей..
Хаха
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Лион вроде собирался распродажу устраивать???
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Так. Ребята по моему нас где-то на...ли
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Ответ Николай Корягин
Им же надо продавать во всю. Куда они еще покупают?
Так они наверное начнут продавать позже, а сейчас закупаются, чтобы заменить тех, кого собираются продать.
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