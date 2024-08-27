«ПСЖ» не работает над трансфером Осимхена и не делал предложений «Наполи» (Фабрицио Романо)
«ПСЖ» не работает над трансфером Виктора Осимхена из «Наполи».
Ранее сообщалось, что 25-летний нигерийский форвард согласился на переход в парижский клуб.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «ПСЖ» не ведет переговоры с «Наполи» по трансферу Виктора Осимхена и не делал предложений итальянскому клубу.
В сезоне-2023/24 Осимхен отметился 15 голами и 3 ассистами в 18 матчах Серии А. Его подробная статистика – здесь.