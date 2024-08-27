«ПСЖ» не работает над трансфером Осимхена и не делал предложений «Наполи» (Фабрицио Романо)

Теги ПСЖ лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи Виктор Осимхен Фабрицио Романо Футбол

«ПСЖ» не работает над трансфером Виктора Осимхена из «Наполи».

Ранее сообщалось, что 25-летний нигерийский форвард согласился на переход в парижский клуб. 

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «ПСЖ» не ведет переговоры с «Наполи» по трансферу Виктора Осимхена и не делал предложений итальянскому клубу. 

В сезоне-2023/24 Осимхен отметился 15 голами и 3 ассистами в 18 матчах Серии А. Его подробная статистика – здесь.

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6 комментариев
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Осимхену путь только в челси или Аравию:) Никто больше с токсиком не хочет иметь дел:))
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Перейдет в последний день ТО.
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Лаурентис так и не научился во время продавать игроков . Надо у переса учится
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Ответ Трент Резнор
Перейдет в последний день ТО.
так им не нужен центрфорвард
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Ответ Трент Резнор
Перейдет в последний день ТО.
Да, в один из клубов СА.
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