«ПСЖ» не работает над трансфером Осимхена и не делал предложений «Наполи» (Фабрицио Романо)

«ПСЖ» не работает над трансфером Виктора Осимхена из «Наполи».

Ранее сообщалось, что 25-летний нигерийский форвард согласился на переход в парижский клуб.

Как сообщает инсайдер , « » не ведет переговоры с « » по трансферу и не делал предложений итальянскому клубу.

В сезоне-2023/24 Осимхен отметился 15 голами и 3 ассистами в 18 матчах Серии А. Его подробная статистика – здесь.