«Порту» арендовал Виейру у «Арсенала» без права выкупа. Хавбек взял 10-й номер

Теги высшая лига Португалия Порту премьер-лига Англия Арсенал трансферы Фабиу Виейра Фабрицио Романо Футбол

Фабиу Виейра отправился в аренду в «Порту» из «Арсенала».

Португальский клуб объявил о соглашении по поводу аренды 24-летнего полузащитника «канониров». 

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, права выкупа не предусмотрено, «Порту» взял на себя зарплату футболиста. 

Напомним, Виейра ранее выступал за португальский клуб и перешел в «Арсенал» в 2022 году, трансферная стоимость составила около 40 миллионов евро. 

В сезоне АПЛ-2023/24 португалец провел 11 игр, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: x.com/FCPorto

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8 комментариев
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продали за 35 млн , вернули бесплатно )
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Ответ cektor
продали за 35 млн , вернули бесплатно )
Где-то в Москве улыбнулся один Евгений
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Ответ cektor
продали за 35 млн , вернули бесплатно )
Дембеле и Коутинио курят на старонке
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Освободили место для Мерино. Ещё бы Субименди забрать вместо Парти в конце сезона.
+3
-3
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Ответ cektor
продали за 35 млн , вернули бесплатно )
Так права то у Арсенала, зп будет платить Порту, для Арсенала лучше чтобы он играл и не терял в цене а для Виейра практика
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Ответ kickass
Освободили место для Мерино. Ещё бы Субименди забрать вместо Парти в конце сезона.
Сосьедад не отдаст уже Субименди в это ТО
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