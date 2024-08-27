«Порту» арендовал Виейру у «Арсенала» без права выкупа. Хавбек взял 10-й номер
Фабиу Виейра отправился в аренду в «Порту» из «Арсенала».
Португальский клуб объявил о соглашении по поводу аренды 24-летнего полузащитника «канониров».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, права выкупа не предусмотрено, «Порту» взял на себя зарплату футболиста.
Напомним, Виейра ранее выступал за португальский клуб и перешел в «Арсенал» в 2022 году, трансферная стоимость составила около 40 миллионов евро.
В сезоне АПЛ-2023/24 португалец провел 11 игр, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: x.com/FCPorto