«Порту» арендовал Виейру у «Арсенала» без права выкупа. Хавбек взял 10-й номер

Фабиу Виейра отправился в аренду в «Порту» из «Арсенала».

Португальский клуб объявил о соглашении по поводу аренды 24-летнего полузащитника «канониров».

Как сообщает инсайдер , права выкупа не предусмотрено, «Порту» взял на себя зарплату футболиста.

Напомним, ранее выступал за португальский клуб и перешел в « » в 2022 году, трансферная стоимость составила около 40 миллионов евро.

В сезоне АПЛ-2023/24 португалец провел 11 игр, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: x.com/FCPorto