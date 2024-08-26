Неймар предлагал себя «Барселоне» этим летом. Флик отказался от бразильца (Жерар Ромеро)

Неймар хотел вернуться в «Барселону» этим летом.

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро, в августе предложил свои услуги «Барселоне». Однако главный тренер каталонев отказался от бразильца, несмотря на необходимость усилить левый фланг атаки.

Отмечается, что после неудавшейся сделки по Нико Уильямсу основным выбором «Барселоны» на эту позицию является Федерико Кьеза, однако клуб также рассматривает и другие варианты, в частности, Рафаэла Леау.