Неймар предлагал себя «Барселоне» этим летом. Флик отказался от бразильца (Жерар Ромеро)

Теги Милан Ювентус Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Ханс-Дитер Флик Федерико Кьеза Рафаэл Леау Футбол

Неймар хотел вернуться в «Барселону» этим летом.

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро, в августе Неймар предложил свои услуги «Барселоне». Однако главный тренер каталонев Ханс-Дитер Флик отказался от бразильца, несмотря на необходимость усилить левый фланг атаки.

Отмечается, что после неудавшейся сделки по Нико Уильямсу основным выбором «Барселоны» на эту позицию является Федерико Кьеза, однако клуб также рассматривает и другие варианты, в частности, Рафаэла Леау.

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63 комментария
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Ответ fcb812
Однажды он выбрал деньги вместо футбола Пускай этот выбор останется с ним до конца карьеры Безумно жаль и я презираю за это его и тсж Это был единственный на моей памяти талант сопоставимый с Роналдинье после его ухода,какое могло быть наследние ..
При всей антипатии к шейхам, но за что их презирать в этом случае? За то, что они захотели к себе в команду топ-3 игрока мира на тот момент и выплатили Барсе безумные деньги за него, на которые можно было очень прилично закупиться и не доводить клуб до рычажных движух?
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Флик отказался с формулировкой: в лазарете Барселоны уже не хватает койко-мест.
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+83
Однажды он выбрал деньги вместо футбола
Пускай этот выбор останется с ним до конца карьеры

Безумно жаль и я презираю за это его и тсж
Это был единственный на моей памяти талант сопоставимый с Роналдинье после его ухода,какое могло быть наследние ..
+78
-21
+57
Ответ fcb812
Однажды он выбрал деньги вместо футбола Пускай этот выбор останется с ним до конца карьеры Безумно жаль и я презираю за это его и тсж Это был единственный на моей памяти талант сопоставимый с Роналдинье после его ухода,какое могло быть наследние ..
Да про самого Ронни можно то же самое сказать, по сути. Он в прайме был на протяжении 4 лет от силы. Неймар подольше даже поиграл на топовом уровне, если посчитать. Да и статистика куда мощнее по г+п. Другое дело, что все равно на 100% не реализовал потенциал свой, к сожалению.
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5 игр за сезон + безумная личка (или кто-то думает, что Неймар будет за еду играть?).

Максимально логичное решение Флика, удивительно что великолепные управленцы Барселоны его не уговорили на это подписание ради хайпа
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+32
Ответ fcb812
Однажды он выбрал деньги вместо футбола Пускай этот выбор останется с ним до конца карьеры Безумно жаль и я презираю за это его и тсж Это был единственный на моей памяти талант сопоставимый с Роналдинье после его ухода,какое могло быть наследние ..
Роналдиньо играл за Барселону 5 лет, а на пиковом уровне 4 года. В последний год он провел 26 матчей за сезон всего. После чего такого уровня игры как на пике в Барсе нигде не показывал.

Неймар провел за Барсу 4 года. В каждом больше 40 игр. После чего перешёл в ПСЖ, где сохранял топ уровень ещё на протяжении нескольких лет( в первом сезоне 28 голов в 30 играх)

Сказать, что вот Роналниньо реализовался, а Неймар нет - вообще не правильно. У них очень похожая по времени пиковая часть карьеры. Просто во времена Роналдиньо ты был молод, время тянулось медленней, а впечатления были ярче. Но нынешняя молодешь тащится по Неймару и через 10 лет он для них будет тоже самое, что и Роналдиньо для нас - супер техничных и талантливый, но недисциплинированный бразилец, который ярко играл в Барсе, потом ушел оттуда и карьера затухла.
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Ответ Папа Футбола
Флик отказался с формулировкой: в лазарете Барселоны уже не хватает койко-мест.
Там 5 коек, как сказал Браво) Так что правда
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+13
слишком дорогой игрок в покер. даже сауды в шоке от такого развода
+14
-1
+13
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
А Неймар хоть на одной играет? Вот Суареас буквально на одной играет, что в Бразилии, что в США.

А вот Неймар как-то больше по покеру
+13
-2
+11
Как можно рассматривать Леау, если тебе не удается зарегестрировать Ольмо, ла и даже на Кьезу денег не хватает?!
+11
-2
+9
Ответ mad girl
Нельзя было. Тот трансфер Неймара привел к тому, что за любого ноунейма нужно платить более 100 млн. евро
Так привёл то не сразу, а чуть позже. То, что Барса начала эти деньги бездумно тратить на котов в мешке - это их проблема, даже с учётом того, что клубы знали, что у них есть много денег.
+4
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Ответ &_Bishep_&
Не Неймар, не Кьеза не нужны Барселоне. Лучше бы подождали год и попытались снова получить Нико У.
Он тоже не нужен. Игрок хороший, но только на уровне Атлетика. У него достаточно много минусов.
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Ну если бы он решил вернуться на тех же условиях как Алвеш несколько лет назад, то возможно Флик и подумал бы.
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Ответ Дмитрий Пузырёв
Слишком уж зарплату у Неймара разогнали...
Да он и бесплатно пухлый травматичный вечеринолюбитель мультимиллионер звездень - зачем такой?
+3
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Ответ fcb812
Однажды он выбрал деньги вместо футбола Пускай этот выбор останется с ним до конца карьеры Безумно жаль и я презираю за это его и тсж Это был единственный на моей памяти талант сопоставимый с Роналдинье после его ухода,какое могло быть наследние ..
Справедливости ради, деньги-деньгами, наверное, главной причиной были они. Но он на тот момент был примерно топ-3 игрок в мире, а топ-1, 2 играл в его команде и у него никаких шансов не было переплюнуть Месси, а только быть на вторых ролях. Так что, возможно, тут и амбиции роль сыграли, мол, новый звёздный клуб, который собирает норм состав, главная звезда это ты и прочее. Получилось, как получилось(плохо) и, конеш, задним умом можно сказать, что надо было оставаться в Барсе, но тогда вот уж прям на сто процентов очевидным это не казалось.
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С неймарв началось разрушение Барсы. Когда он всех за нос водил насчёт перехода в псж,месяцами, а это сильно ударило на тот момент по команде. Слава Богу у Барселоны отличный состав, грамотная игра.а неймар пшол вон
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Ответ Николай Козлов
Ронни проиграл сам себе, но но не продавался за деньги так явно как Ней. Где то в 2015-2017 во всех рассуждениях было общим местом что Ней должен получить свой ЗМ а то и не один. Увы.
Продался Неймар уже при переходе к саудитам. Не считаю, что переход в ПСЖ был исключительно из-за денег. Он переходил в амбициозный проект, где играл моментами волшебно и всё-таки до финала ЛЧ команду дотащил разок.
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Ответ Денис Олегович
Да про самого Ронни можно то же самое сказать, по сути. Он в прайме был на протяжении 4 лет от силы. Неймар подольше даже поиграл на топовом уровне, если посчитать. Да и статистика куда мощнее по г+п. Другое дело, что все равно на 100% не реализовал потенциал свой, к сожалению.
Ронни проиграл сам себе, но но не продавался за деньги так явно как Ней.

Где то в 2015-2017 во всех рассуждениях было общим местом что Ней должен получить свой ЗМ а то и не один. Увы.
+2
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+2
Ответ fcb812
Однажды он выбрал деньги вместо футбола Пускай этот выбор останется с ним до конца карьеры Безумно жаль и я презираю за это его и тсж Это был единственный на моей памяти талант сопоставимый с Роналдинье после его ухода,какое могло быть наследние ..
Не однажды а дважды.
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неймар 💩
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неймар хочет в барсу потому что рефлексирует по славным денькам))
но в спортивном плане в топ чемпионатах ней вряд ли сможет кому-то что-то полезное дать
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Не смогли бы его подписать всё равно
+1
0
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Ответ Рашпель793
При всей антипатии к шейхам, но за что их презирать в этом случае? За то, что они захотели к себе в команду топ-3 игрока мира на тот момент и выплатили Барсе безумные деньги за него, на которые можно было очень прилично закупиться и не доводить клуб до рычажных движух?
Они тогда сломали трансферный рынок и по итогу мы видим кучу трансферов за 100+ млн, которые явно не должны столько стоить
+2
-1
+1
Ответ Рашпель793
При всей антипатии к шейхам, но за что их презирать в этом случае? За то, что они захотели к себе в команду топ-3 игрока мира на тот момент и выплатили Барсе безумные деньги за него, на которые можно было очень прилично закупиться и не доводить клуб до рычажных движух?
Нельзя было. Тот трансфер Неймара привел к тому, что за любого ноунейма нужно платить более 100 млн. евро
+3
-2
+1
Ответ Light Yagami
А Неймар хоть на одной играет? Вот Суареас буквально на одной играет, что в Бразилии, что в США. А вот Неймар как-то больше по покеру
Штэ? Суарес везде и всегда бьется из последних сил. Нею бы его 30 % рвения взял бы не 1 ЗМ
+2
-1
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Слишком уж зарплату у Неймара разогнали...
+2
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Ответ alorsofone
А кого он предал?
Лучшие трио в истории футбола (как минимум Барсы - если вы фанат BBC по какой-то неведомой причине) - MSN.
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Ответ Папа Футбола
Флик отказался с формулировкой: в лазарете Барселоны уже не хватает койко-мест.
С этим согласен , опять придётся играть с подростками . Если конечно Флик и мед. штаб на сделают что-то... . Буду верить !
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Ответ Matek
Зачем немцу предатель с разбитым эго . Вот Рафа -- боец без упрёка . Думаю при Флике Дембеле сидел бы под Рафой без вариантов . Так что принципы должны быть . А Неймару мало ( и его отцу ) Он подарил карьеру всем -- Барсе ,месси, Суаресу , всем .
А кого он предал?
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Он тоже не нужен. Игрок хороший, но только на уровне Атлетика. У него достаточно много минусов.
Да ладно, он даже в матче с Барсой обострял достаточно. В сборной Испании фланг разрывал. Он нужен Барсе. Надо подождать годик - подождем. Вопрос в отступных - сохранятся ли они после этого сезона на том же уровне. Сейчас виднеется явный перекос на правый фланг, хочется чтобы и слева были обострения. Рафинья все таки левоногий, да и на позиции 10-ки он выглядит космически. Лучший полевой игрок на данный момент (при всем уважении к Ямалю и Педри). Посмотрим конечно на их связку с Ольмо (в этом случае думаю Рафинья все таки будет играть слева), но хочется видеть его голы, а не только ассисты и предголевые, а с левого фланга левоногому это будет крайне сложно осуществлять. На мой взгялд опять же.
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