Неймар предлагал себя «Барселоне» этим летом. Флик отказался от бразильца (Жерар Ромеро)
Неймар хотел вернуться в «Барселону» этим летом.
Как сообщает Diario Sport со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро, в августе Неймар предложил свои услуги «Барселоне». Однако главный тренер каталонев Ханс-Дитер Флик отказался от бразильца, несмотря на необходимость усилить левый фланг атаки.
Отмечается, что после неудавшейся сделки по Нико Уильямсу основным выбором «Барселоны» на эту позицию является Федерико Кьеза, однако клуб также рассматривает и другие варианты, в частности, Рафаэла Леау.
Пускай этот выбор останется с ним до конца карьеры
Безумно жаль и я презираю за это его и тсж
Это был единственный на моей памяти талант сопоставимый с Роналдинье после его ухода,какое могло быть наследние ..
Максимально логичное решение Флика, удивительно что великолепные управленцы Барселоны его не уговорили на это подписание ради хайпа
Неймар провел за Барсу 4 года. В каждом больше 40 игр. После чего перешёл в ПСЖ, где сохранял топ уровень ещё на протяжении нескольких лет( в первом сезоне 28 голов в 30 играх)
Сказать, что вот Роналниньо реализовался, а Неймар нет - вообще не правильно. У них очень похожая по времени пиковая часть карьеры. Просто во времена Роналдиньо ты был молод, время тянулось медленней, а впечатления были ярче. Но нынешняя молодешь тащится по Неймару и через 10 лет он для них будет тоже самое, что и Роналдиньо для нас - супер техничных и талантливый, но недисциплинированный бразилец, который ярко играл в Барсе, потом ушел оттуда и карьера затухла.
А вот Неймар как-то больше по покеру
Где то в 2015-2017 во всех рассуждениях было общим местом что Ней должен получить свой ЗМ а то и не один. Увы.
но в спортивном плане в топ чемпионатах ней вряд ли сможет кому-то что-то полезное дать