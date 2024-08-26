«Саутгемптон» готов предложить до 21 млн евро «Коринтиансу» за Алберто. «Зенит» может получить 50% от суммы сделки
Юри Алберто может перейти в АПЛ.
В трансфере нападающего «Коринтианса» заинтересован «Саутгемптон». Английский клуб начал переговоры, но еще не делал официальных предложений, сообщает Globo.
«Святые» хотят арендовать игрока с правом выкупа. Бразильцы предпочитают продать игрока или отдать в аренду с опцией обязательного выкупа, которая вступит в силу при выполнении определенных условий.
Отмечается, что на трансфер Алберто «Саутгемптон» готов потратить до 21 миллиона евро.
Алберто перешел из «Зенита» в «Коринтианс» зимой 2023 года. 50% экономических прав на форварда все еще принадлежат петербургскому клубу.
Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.
схему надо на факультетах футбольного менеджмента разбирать
если еще и Ренана в итоге Интер заберет мы возьмем больше чем вложили не считая всех кто уже пришел и усилил команду