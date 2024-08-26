«Саутгемптон» готов предложить до 21 млн евро «Коринтиансу» за Алберто. «Зенит» может получить 50% от суммы сделки

Юри Алберто может перейти в АПЛ.

В трансфере нападающего « » заинтересован « ». Английский клуб начал переговоры, но еще не делал официальных предложений, сообщает Globo.

«Святые» хотят арендовать игрока с правом выкупа. Бразильцы предпочитают продать игрока или отдать в аренду с опцией обязательного выкупа, которая вступит в силу при выполнении определенных условий.

Отмечается, что на трансфер Алберто «Саутгемптон» готов потратить до 21 миллиона евро.

перешел из « » в «Коринтианс» зимой 2023 года. 50% экономических прав на форварда все еще принадлежат петербургскому клубу.

Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.