«Саутгемптон» готов предложить до 21 млн евро «Коринтиансу» за Алберто. «Зенит» может получить 50% от суммы сделки

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Саутгемптон Юри Алберто Футбол

Юри Алберто может перейти в АПЛ.

В трансфере нападающего «Коринтианса» заинтересован «Саутгемптон». Английский клуб начал переговоры, но еще не делал официальных предложений, сообщает Globo.

«Святые» хотят арендовать игрока с правом выкупа. Бразильцы предпочитают продать игрока или отдать в аренду с опцией обязательного выкупа, которая вступит в силу при выполнении определенных условий.

Отмечается, что на трансфер Алберто «Саутгемптон» готов потратить до 21 миллиона евро.

Алберто перешел из «Зенита» в «Коринтианс» зимой 2023 года. 50% экономических прав на форварда все еще принадлежат петербургскому клубу.

Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.

17 комментариев
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лучшая сделка
схему надо на факультетах футбольного менеджмента разбирать
если еще и Ренана в итоге Интер заберет мы возьмем больше чем вложили не считая всех кто уже пришел и усилил команду
+69
-6
+63
За него Зенит получил : Мантуана ,Ренана, Ду Кейроса, вратаря Куарежму и юного Педро. И ещё при продаже Алберто может и хорошие бабки срубить. Есть ещё вариант и с удачной продажей Ренана. Алберто просто курица, которая несёт для Зенита золотые яйца.
+43
0
+43
Ответ Док Аксель
За него Зенит получил : Мантуана ,Ренана, Ду Кейроса, вратаря Куарежму и юного Педро. И ещё при продаже Алберто может и хорошие бабки срубить. Есть ещё вариант и с удачной продажей Ренана. Алберто просто курица, которая несёт для Зенита золотые яйца.
За Педро все-таки доплатили, уж больно крутой и перспективный актив. Но все равно, в тех условиях, Зенит с Альберто сработал близко к идеальному варианту.
+29
0
+29
Хорошо все таки что его отдали, и Мантуана получили, и Педро гораздо дешевле чем могли, и Ренана.
+20
-1
+19
Ответ SMART789
лучшая сделка схему надо на факультетах футбольного менеджмента разбирать если еще и Ренана в итоге Интер заберет мы возьмем больше чем вложили не считая всех кто уже пришел и усилил команду
Пожалейте тушинский середняк😅
+24
-7
+17
Халява, взять-взять! :)
+9
-2
+7
Ответ SMART789
лучшая сделка схему надо на факультетах футбольного менеджмента разбирать если еще и Ренана в итоге Интер заберет мы возьмем больше чем вложили не считая всех кто уже пришел и усилил команду
Ещё и Педро в будущем за хорошие деньги можно продать будет
+7
0
+7
пока тушинский середняк в эйфории после 0-0 с чемпионом, Зенит заработает для грядущих побед!
+15
-9
+6
За полгода в Зените казалось, что переплатили, однако по статистике вышло, что в целом достаточно назабивал, что очень контрастировало с его игрой. Мне кажется, что ему главное попасть в нужную команду с хорошей атмосферой для него. Очень зависимый игрок настроения.
+5
0
+5
Ответ Дядя ТУРА
Что такого в этом Альберто я не понимаю. Средний тип вообще. Не забивной
Мне кажется, что ему надо хорошую атмосферу вокруг для хорошей игры. Если все окружающие факторы совпадают, то он топ игру выдает. Даже по тому отрезку в Зените было заметно.
+4
0
+4
Грамотно тогда ЭГМ Коринтианс развёл, ничего не скажешь
+3
0
+3
Ответ fil_spb
За Педро все-таки доплатили, уж больно крутой и перспективный актив. Но все равно, в тех условиях, Зенит с Альберто сработал близко к идеальному варианту.
Разве это деньги для Зенита. Тем более, что при продаже Ренана получат столько или больше. Безусловно, учитывая сколько из других клубов ушло бесплатно игроков без денежной компенсации клубам.
+7
-6
+1
Что такого в этом Альберто я не понимаю. Средний тип вообще. Не забивной
+4
-4
0
Ответ Док Аксель
За него Зенит получил : Мантуана ,Ренана, Ду Кейроса, вратаря Куарежму и юного Педро. И ещё при продаже Алберто может и хорошие бабки срубить. Есть ещё вариант и с удачной продажей Ренана. Алберто просто курица, которая несёт для Зенита золотые яйца.
Ждём через несколько лет статью: "Золотые яйца Юри Альберто - где они сейчас".
+2
-2
0
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