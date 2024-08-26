«Краснодар» борется с «Зенитом» за чемпионство. Мы нацелены на это, по крайней мере». Агкацев о «быках»

Станислав Агкацев заявил, что «Краснодар» ведет борьбу с «Зенитом» за чемпионство.

«Мы боремся с « » за чемпионство, конечно. Мы нацелены на это, по крайней мере.

Равноценен ли состав « » с «Зенитом»? Я считаю, что у нас очень качественные игроки», – сказал вратарь «быков».

После 6 проведенных туров Мир «Краснодар» занимает третье место с 12 очками. Лидирует «Локомотив», набравший 15 баллов, «Зенит» идет вторым с 14 очками.