«Краснодар» борется с «Зенитом» за чемпионство. Мы нацелены на это, по крайней мере». Агкацев о «быках»
Станислав Агкацев заявил, что «Краснодар» ведет борьбу с «Зенитом» за чемпионство.
«Мы боремся с «Зенитом» за чемпионство, конечно. Мы нацелены на это, по крайней мере.
Равноценен ли состав «Краснодара» с «Зенитом»? Я считаю, что у нас очень качественные игроки», – сказал вратарь «быков».
После 6 проведенных туров Мир РПЛ «Краснодар» занимает третье место с 12 очками. Лидирует «Локомотив», набравший 15 баллов, «Зенит» идет вторым с 14 очками.