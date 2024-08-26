«Краснодар» борется с «Зенитом» за чемпионство. Мы нацелены на это, по крайней мере». Агкацев о «быках»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Станислав Агкацев Футбол

Станислав Агкацев заявил, что «Краснодар» ведет борьбу с «Зенитом» за чемпионство.

«Мы боремся с «Зенитом» за чемпионство, конечно. Мы нацелены на это, по крайней мере.

Равноценен ли состав «Краснодара» с «Зенитом»? Я считаю, что у нас очень качественные игроки», – сказал вратарь «быков». 

После 6 проведенных туров Мир РПЛ «Краснодар» занимает третье место с 12 очками. Лидирует «Локомотив», набравший 15 баллов, «Зенит» идет вторым с 14 очками. 

13 комментариев
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А со Спартаком не борется? Или с Локомотивом.
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Конечно, основной соперник Краснодара Зенит.
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В этом сезоне кого не спроси, все борются с Зенитом и все готовы стать чемпионами
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Ответ wfhm777
В этом сезоне кого не спроси, все борются с Зенитом и все готовы стать чемпионами
Как что-то плохое
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Это не конкуренты Краснодара в борьбе за золото , последние годы эти клубы ведут борьбу за место с 5 по 10
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С таким судейством как у Краснодара и Химки бы боролись за чемпионство
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У нас все борются с Зенитом, кого не послушай) А между собой не борются?
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Это процесс... вечный
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Ответ wfhm777
В этом сезоне кого не спроси, все борются с Зенитом и все готовы стать чемпионами
Что в этом плохого? Правильные, здоровые амбиции спортсменов, было бы хуже, если говорили: "Не можем конкурировать с Зенитом".
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Ответ Гонча
Главное вовремя занести куда надо. Это то на чем стоит краснодар. То судейство которое мы видим в играх с ними говорит о многом. Ну как весь путь клуба. Ни разу и ни где. Галимый безтрофейник без побед нигде и вдруг чемпион? Так не должно быть. Это не честно и не спортивно.
Кубань чемпион?
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Ответ azserg@mail.ru
Кубань чемпион?
Кубань побеждала и в первой и во второй лиге. И не один раз. Была неоднократно чемпионом РСФСР.
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Ответ Гонча
Кубань побеждала и в первой и во второй лиге. И не один раз. Была неоднократно чемпионом РСФСР.
Чемпион РСФСР это типа чемпион России?
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