«Арсенал» примет предложение о продаже Нкетиа в «Кристал Пэлас» за 25+5 млн фунтов. Форвардом интересовались «Ноттингем» и «Марсель»

Теги Марсель премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы Кристал Пэлас Ноттингем Форест Эдди Нкетиа деньги Футбол

Эдди Нкетиа может перейти из «Арсенала» в «Кристал Пэлас».

По данным инсайдера Дэвида Орнстейна, лондонский клуб в ближайшее время примет предложение о продаже 25-летнего форварда за 25 миллионов фунтов.

Еще 5 миллионов «Арсенал» может получить в качестве бонусов. Отмечается, что в «Кристал Пэлас» не ожидают никаких проблем с новым контрактом Нкетии.

Ранее появилась информация, что нападающим интересуется «Ноттингем Форест», однако их предложение было отклонено. До этого сорвался переход англичанина в «Марсель».

В прошлом сезоне Нкетиа провел 27 игр в АПЛ и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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17 комментариев
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Очень хорошие деньги за игрока запаса.
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Ответ Плюх
в добрый путь. сидел на хорошей зарплате ( вроде 120 в неделю ) Эдегор ( отыграв весь матч) прессинговал больше, чем Нкетия вышедший на 75 минуте на замену.
У него всё есть, кроме футбольного интеллекта, абсолютно инфантильный футболист. Но при хорошем подносе снарядов, может много назабивать.
+10
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+8
в добрый путь. сидел на хорошей зарплате ( вроде 120 в неделю ) Эдегор ( отыграв весь матч) прессинговал больше, чем Нкетия вышедший на 75 минуте на замену.
+8
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+7
Ответ Кенигсбергер
Очень хорошие деньги за игрока запаса.
Запаса в Арсенале допустим,а в другой комманде,к примеру Смит Роу уже забил,думаю играя в основе и Нкетия тоже не заставит долго ждать,так что ценник как по мне даже маловат,вон брусков покупают в два,а то и в три раза дороже и ничего всем хорошо
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Мне кажется, 10-12 банок он вполне в КП сможет класть за сезон. Другое дело, что будут это 2 хет-трика и 30 матчей молчания.
+3
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+3
Неужели сага эта закончится. К сожалению, так и не заиграл на высоком уровне, хотя пользу часто приносил, особенно в сезоне 22/23, когда Жезус ломался постоянно.

Нужна хорошая замена обязательно, совсем форвардов теперь номинальных нет.
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Если перейдет в КП то есть возможность возобновить карьеру
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Ответ Jkov
Запаса в Арсенале допустим,а в другой комманде,к примеру Смит Роу уже забил,думаю играя в основе и Нкетия тоже не заставит долго ждать,так что ценник как по мне даже маловат,вон брусков покупают в два,а то и в три раза дороже и ничего всем хорошо
Если бы Нкетия был запасником уровня Альвареса, забивая больше десяти в лиге и раздавая больше 15 передач за сезон - то да, за него бы заплатили и в 2, и в 3 раза больше. Но он забивает 5 голов и отдает 3-4 передачи, так что тридцатка за него - офигенные деньги.
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Ответ Jkov
Запаса в Арсенале допустим,а в другой комманде,к примеру Смит Роу уже забил,думаю играя в основе и Нкетия тоже не заставит долго ждать,так что ценник как по мне даже маловат,вон брусков покупают в два,а то и в три раза дороже и ничего всем хорошо
согласен Эди зажжет еще!
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Ответ алекс голудин
У него всё есть, кроме футбольного интеллекта, абсолютно инфантильный футболист. Но при хорошем подносе снарядов, может много назабивать.
очень правильное слово !-- инфантильный. ему себя показывать надо , а он в центре поля стоит и смотрит, как другие в обороне отрабатывают. лично мне он не очень нравился.
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Ответ Плюх
очень правильное слово !-- инфантильный. ему себя показывать надо , а он в центре поля стоит и смотрит, как другие в обороне отрабатывают. лично мне он не очень нравился.
Ну, давай разберемся. Он наконечник, а не играющий форвард. Даже Холанд во сто крат хуже играющего Хаверца в прессинге и отработке назад. Ему именно ума не хватает, где помочь, где придержать мяч, где за спину идти, а где защитника увести за собой из зоны.
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Ответ алекс голудин
Парень, я его игру смотрю с его 18-летия. Ещё и в ДЮСШ играл в футбол. Я слегка разбираюсь) общее впечатление от его игры именно такое, как ты выразил. Но причина немного глубже.
Не пропустил ни одного матча Арсенала с ним. Он - юркий чертик из табакерки, который очень редко выпрыгивает из нее. Он может затащить один матч из десяти, ну потом он пропадает на следующие десять матчей. У него плохо поставлен удар, он плохо играет корпусом, у него невыдающийся дриблинг, Я верил в него все годы его выступления за Арсенал из-за его ярких вспышек в ряде матчей с громкой вывеской, но ему уже 25 лет и он так не раскрыл свой талант, как от него ждали.
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Ответ Den-is
Не пропустил ни одного матча Арсенала с ним. Он - юркий чертик из табакерки, который очень редко выпрыгивает из нее. Он может затащить один матч из десяти, ну потом он пропадает на следующие десять матчей. У него плохо поставлен удар, он плохо играет корпусом, у него невыдающийся дриблинг, Я верил в него все годы его выступления за Арсенал из-за его ярких вспышек в ряде матчей с громкой вывеской, но ему уже 25 лет и он так не раскрыл свой талант, как от него ждали.
Все так, но справедливости ради, в Арсенале слишком сложнопоставленный футбол для него. Никогда не был его фанатом, но не удивлюсь если в более простой команде он свои 10-15 голов за сезон будет забивать.
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Ответ алекс голудин
Ну, давай разберемся. Он наконечник, а не играющий форвард. Даже Холанд во сто крат хуже играющего Хаверца в прессинге и отработке назад. Ему именно ума не хватает, где помочь, где придержать мяч, где за спину идти, а где защитника увести за собой из зоны.
Согласен, я не особо хорош в тактике и аналитике, и сужу только на основе личных впечатлений. И прекрасно помню выход Нкетия на замену, когда давался шанс проявить и показать себя. А он постоянно терял мяч и лениво двигался в районе центра, смотря на пробегающих мимо в контратаку соперников. Матч не помню какой. Вот как то так. Просто личное мнение, так сказать субьективное.
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