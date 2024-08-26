«Арсенал» примет предложение о продаже Нкетиа в «Кристал Пэлас» за 25+5 млн фунтов. Форвардом интересовались «Ноттингем» и «Марсель»

Эдди Нкетиа может перейти из «Арсенала» в «Кристал Пэлас».

По данным инсайдера Дэвида Орнстейна, лондонский клуб в ближайшее время примет предложение о продаже 25-летнего форварда за 25 миллионов фунтов.

Еще 5 миллионов «Арсенал» может получить в качестве бонусов. Отмечается, что в «Кристал Пэлас» не ожидают никаких проблем с новым контрактом Нкетии.

Ранее появилась информация, что нападающим интересуется «Ноттингем Форест», однако их предложение было отклонено. До этого сорвался переход англичанина в «Марсель».

В прошлом сезоне Нкетиа провел 27 игр в АПЛ и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.