Слот пошутил над Каррагером в эфире после матча с «Брентфордом»: «Его вообще кто-нибудь слушает?»

Арне Слот пошутил над Джейми Каррагером в эфире после матча с «Брентфордом».

В матче второго тура АПЛ «Ливерпуль» одержал победу со счетом 2:0.

Аналитик Sky Sports в прямом эфире обсуждал игру «Ливерпуля», когда Слот подошел, чтобы выступить перед камерами. В этот момент ведущая Келли Кейтс сказала Каррагеру: «Я тебя не слушаю, здесь Арне Слот».

Слот сразу же ответил: «Его вообще кто-нибудь слушает?»

В ответ экс-защитник «Ливерпуля» рассмеялся.