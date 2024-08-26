Слот пошутил над Каррагером в эфире после матча с «Брентфордом»: «Его вообще кто-нибудь слушает?»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия телевидение Арне Слот ахахаха Футбол

Арне Слот пошутил над Джейми Каррагером в эфире после матча с «Брентфордом».

В матче второго тура АПЛ «Ливерпуль» одержал победу со счетом 2:0. 

Аналитик Sky Sports в прямом эфире обсуждал игру «Ливерпуля», когда Слот подошел, чтобы выступить перед камерами. В этот момент ведущая Келли Кейтс сказала Каррагеру: «Я тебя не слушаю, здесь Арне Слот».

Слот сразу же ответил: «Его вообще кто-нибудь слушает?»

В ответ экс-защитник «Ливерпуля» рассмеялся.

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10 комментариев
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Слот пока очень приятное впечатление создаёт. Когда только узнал о его возможном назначении, думал, мол, а кто это вообще? А потом изучил, так сказать, базу и понял, что это, пожалуй, реально один из лучших вариантов на замену Клоппа. Добрый дядька, которого все любят, со схожими взглядами на футбол. Ну прелесть же.

Дай бог, продолжит в том же духе.
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+29
У нас за такие шутки в комитет по этике обратились бы!
+21
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+19
Слот хороший мужик
+3
0
+3
Ответ Кохонес Симеоне
Слот пока очень приятное впечатление создаёт. Когда только узнал о его возможном назначении, думал, мол, а кто это вообще? А потом изучил, так сказать, базу и понял, что это, пожалуй, реально один из лучших вариантов на замену Клоппа. Добрый дядька, которого все любят, со схожими взглядами на футбол. Ну прелесть же. Дай бог, продолжит в том же духе.
А есть какая-то статья про него?
Интересно прочитать
+1
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Какой же Слот крутой !!!
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Ответ Kien_6
А есть какая-то статья про него? Интересно прочитать
Да, были материалы на сайте. Ищите в тегах по его фамилии.
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