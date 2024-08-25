Слот про 2:0 с «Брентфордом»: «Ливерпуль» здорово сыграл в обороне, контролировал контратаки соперника – не так уж отличается от того, что делал Клопп. Нам есть что доказывать против команд с шансами на топ-6»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Ипсвич Арне Слот Брентфорд Футбол

Арне Слот прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Брентфордом» (2:0).

«Сегодня мы действительно хорошо сыграли в обороне. Исключение – два момента [у наших ворот], один из которых был опасным. Мы контролировали контратаки, контролировали их развитие. Кроме того, во втором тайме мы создали много хороших моментов.

Думаю, болельщики «Ливерпуля» видели такую игру под руководством Юргена очень много раз. Но под контролем я имею в виду, что когда мы пропускаем контратаку, то видим, как все бегут назад, делая все возможное, чтобы не пропустить. Сегодня это получалось очень хорошо, если не считать одного или двух стандартных положений. В одном из таких эпизодов мы отыграли так хорошо, что в итоге забили первый гол. В конце концов, было видно, что у «Брентфорда» не хватило сил, чтобы обороняться, благодаря нашим действиям в первом тайме.

Думаю, большинство игроков вполне привыкли к моим требованиям. Но это во многом связано с тем, что это не так уж отличается от того, что раньше делал Юрген. Возможно, есть небольшие изменения, но в основном все то же самое. Некоторые детали немного отличаются, но это также зависит от соперника. «Ипсвич» и «Брентфорд» усложнили нам задачу, но я не ожидаю, что они попадут в шестерку сильнейших в этом сезоне. Так что против команд, которые могут финишировать в топ-6, нам есть что доказывать», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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10 комментариев
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Хороший матч, видно что игра меняется
Конечно выводы рано делать, но лично мне пока все нравится))
Будет интересно посмотреть что будет против топов
+24
-1
+23
Я не знаю до сих пор кто такой Слот
но две уверенные победы впечатляют

Ведь АПЛ выигрывает самая стабильная команда (кроме Арсенала)
+21
-4
+17
Настораживают 2 вещи:
1. Отсутствие трансферов на вход(травмы обычно беспокоят команду, и играть на несколько фронтов сложно)
2. Вероятный уход Ван Дейка, Салаха и Трента в следующем году. Понятно, что это будет только через год, но завтра начинается сейчас
+15
-1
+14
Играли очень уверенно, Собослаи, как только результат сделан, надо сразу менять, пока у него есть силы, он король в центре, и эти силы надо растянуть на весь чемпионат, Трент, вроде, тоже ожил, правда, соперник был мертвоват.
+9
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+9
Ответ igorkruglov
Играли очень уверенно, Собослаи, как только результат сделан, надо сразу менять, пока у него есть силы, он король в центре, и эти силы надо растянуть на весь чемпионат, Трент, вроде, тоже ожил, правда, соперник был мертвоват.
согласен по Собо, когда готовили Эллиотта к выходу, был уверен, что он поменяет именно венгра, было видно, что устал уже
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+9
рано еще делать выводы, но по игре и общему впечатлению Слот вселяет спокойствие и уверенность, дальше дерби
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главное изменение - команда стала играть в менее энергозатратный футбол, есть помарки, но в целом пока все удовлетворяет - интересно будет посмотреть 1 сентября...
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Ответ eftomolgy
Настораживают 2 вещи: 1. Отсутствие трансферов на вход(травмы обычно беспокоят команду, и играть на несколько фронтов сложно) 2. Вероятный уход Ван Дейка, Салаха и Трента в следующем году. Понятно, что это будет только через год, но завтра начинается сейчас
Я только надеюсь на то, что Ливерпуль взял очень крутого врача, который моментально ставит игроков на ноги. Иначе пясда
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Ответ Mr@k
По конспектам Клопа интересно долго Слот протянет?
Клопп оставил конспекты и отличный состав, саф и Венгер - РУИНЫ...
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