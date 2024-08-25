Слот про 2:0 с «Брентфордом»: «Ливерпуль» здорово сыграл в обороне, контролировал контратаки соперника – не так уж отличается от того, что делал Клопп. Нам есть что доказывать против команд с шансами на топ-6»

Арне Слот прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Брентфордом» (2:0).

«Сегодня мы действительно хорошо сыграли в обороне. Исключение – два момента [у наших ворот], один из которых был опасным. Мы контролировали контратаки, контролировали их развитие. Кроме того, во втором тайме мы создали много хороших моментов.

Думаю, болельщики «Ливерпуля» видели такую игру под руководством очень много раз. Но под контролем я имею в виду, что когда мы пропускаем контратаку, то видим, как все бегут назад, делая все возможное, чтобы не пропустить. Сегодня это получалось очень хорошо, если не считать одного или двух стандартных положений. В одном из таких эпизодов мы отыграли так хорошо, что в итоге забили первый гол. В конце концов, было видно, что у « » не хватило сил, чтобы обороняться, благодаря нашим действиям в первом тайме.

Думаю, большинство игроков вполне привыкли к моим требованиям. Но это во многом связано с тем, что это не так уж отличается от того, что раньше делал Юрген. Возможно, есть небольшие изменения, но в основном все то же самое. Некоторые детали немного отличаются, но это также зависит от соперника. « » и «Брентфорд» усложнили нам задачу, но я не ожидаю, что они попадут в шестерку сильнейших в этом сезоне. Так что против команд, которые могут финишировать в топ-6, нам есть что доказывать», – сказал главный тренер « ».