Ведущая «Матч ТВ» Серегина: «Карпин – мой краш, чувствуется в нем брутальность, мужчинность. Я его боюсь, после поражения интервью не брала бы»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия светская хроника Валерий Карпин девушки и спорт Михаил Галактионов Олеся Серегина Футбол

Ведущая «Матч ТВ» Олеся Серегина сказала, что Валерий Карпин – ее краш.

Журналистка призналась, что восхищается главным тренером «Ростова» и сборной России и в то же время боится его.

«Карпин тоже мой краш, кстати, как и Галактионов (краш в молодежном сленге – безответная тайная любовь или просто тот, кто нравится или вызывает восхищение, Спортс’‘).

Но он по человеческим качествам мне больше импонирует. Каким? Прямолинейность, уверенность, иногда такая жесткость и дерзость. Вот знаете, у него есть такая черта: с ним невозможно поиграть, им невозможно манипулировать, его невозможно развести на ненужные ему эмоции. Он всегда как-то контролирует ситуацию, это очень круто. При этом он такой... Чувствуется в нем какая-то брутальность, мужчинность, я не знаю, как это сказать.

Если бы мне нужно было брать у Карпина интервью после матча, который он проиграл? Я его боюсь, я не брала бы. Еще задайте вопрос, что я у него спросила бы. Я бы просто помолчала с ним рядом, подержала его за руку, наверно, покивала бы головой», – сказала Серегина. 

59 комментариев
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Оказавшись перед Карпиным, что ты ему скажешь?)
+83
-2
+81
Но после победы с удовольствием бы взяла у Валеры 🤣
+70
-5
+65
Краш ###
+31
-4
+27
Ответ red hikkikomori
Оказавшись перед Карпиным, что ты ему скажешь?)
Спасибо за то, что пытается сделать из Ростова команду, которая на поле играет в футбол, а не просто вымучивает очки.
+38
-15
+23
-но это же не интервью!
-бери бери!
+25
-3
+22
Мужчинность? Становись в очередь за Загитовой. Это безызбежно...
+25
-5
+20
Наконец-то наш гламурный сайт о лайфстайле и крашах разбавлен новостями футбола.
+17
-1
+16
Ответ United
Краш ###
😂😂😂, откройте букву ё
+12
0
+12
это не краш, это кошмар... и вот эти работают на федеральном канале... и как она туда попала? через краш-тест на какую проф-пригодность? судя по ее речи — явно не журналистскую...
и кстати, вот ее "кредо": "«Именно потому, что большинство людей тупые и необразованные, у нас в стране такие все нищие и несчастные. Подумайте об этом»."
+11
-1
+10
Ответ RUSSERG
Что такое краш?
Что такое мужчинность?)
+10
0
+10
Если будешь брать интервью, спроси про пятку Веллитона
+10
-1
+9
Ответ Алексей Петров
Но после победы с удовольствием бы взяла у Валеры 🤣
это они умеют, чего греха таить, бгг
+9
0
+9
Он похожа на Трансформаторную Подстанцию.
Но за абсолютным контролем над любой оперативной ситуацией и истинной брутальностью это к Саламычу ей скорее надо, девочка ещё не понимает...
+7
0
+7
Загуглил её. Она замужем, с ребенком, и у неё ещё один ребенок есть от первого мужа. И при живом муже она вот такое говорит о другом мужчине. Всё сразу понятно с ней.
+10
-3
+7
Она любит фотографироваться с открытым ртом
+8
-1
+7
Ответ Artur Spatz
Она любит фотографироваться с открытым ртом
Показывает товар лицом))
+5
0
+5
Ответ IceDushman
Показывает товар лицом))
свой глубокий внутренний мир
+5
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+5
И вот с этой бестолковой в голове средь бела дня на публику? Ну ладно бы в ночном клубе после тройки коктейля и шеста… шепотом.
+4
0
+4
Ответ chatone gpt0ne
это не краш, это кошмар... и вот эти работают на федеральном канале... и как она туда попала? через краш-тест на какую проф-пригодность? судя по ее речи — явно не журналистскую... и кстати, вот ее "кредо": "«Именно потому, что большинство людей тупые и необразованные, у нас в стране такие все нищие и несчастные. Подумайте об этом»."
Она это произнесла, или написала?) если да, то это даже не мукла, а хуже. А попала на канал, через продюсерский краш тест))
+3
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мужчинность))))))ахах)))и это "журналистка")))))
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Валера крутой!
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Ответ leon01
Комментарий удален модератором
А на матч тв есть умные.?)
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0
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Она хочет, чтобы Карпин возил её на работу в три часа ночи.
+2
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+2
Ты ли чё ли?
+3
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+2
Ответ fussballer
Что такое мужчинность?)
Мускулинность.
+1
0
+1
Ответ Artur Spatz
Она любит фотографироваться с открытым ртом
Фото ложь, но в нём намёк.
+1
0
+1
Краш бум бэнг.
+1
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А что у журналистки с русским языком? 🤦‍♂️ уже совсем с улиц набирают
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Какой канал.. такие и ведущие..
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Какой же Валера мужчинный! (с)
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