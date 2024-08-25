«Ювентус» арендовал Гонсалеса у «Фиорентины» за 8+0,4 млн евро. Выкуп хавбека за 25+5 млн станет обязательным при выполнении легкодостижимых условий

Теги Фиорентина Ювентус серия А Италия трансферы Николас Гонсалес Футбол

Николас Гонсалес перешел в «Ювентус».

Туринский клуб объявил об аренде аргентинского полузащитника «Фиорентины» на год за 8 миллионов евро плюс бонусы в размере 400 тысяч.

Сделка также предусматривает обязательство выкупа при выполнении определенных условий в течение сезона. Согласованная сумма за возможный выкуп составляет 25 млн евро, выплачиваемых в течение трех лет, плюс бонусы в размере 3,1 млн евро – эта сумма может быть увеличена до 5 млн.

Согласно официальному заявлению «Ювентуса», учитывая высокую вероятность выполнения вышеупомянутых условий, данная операция, для целей бухгалтерского учета, уже с сегодняшнего дня может квалифицироваться как окончательное приобретение на общую сумму 33 млн евро.

Фото: juventus.com

15 комментариев
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Как тяжело быть болельщиком Фиорентины, вроде ненавидишь Юве сильнее всех команд на свете, а они когда хотят приходят и берут кого хотят)
+57
-2
+55
фарм-клуб четко сработал и дал очень нужного игрока, красавцы
+27
-6
+21
Ответ 2RIN
Как тяжело быть болельщиком Фиорентины, вроде ненавидишь Юве сильнее всех команд на свете, а они когда хотят приходят и берут кого хотят)
Еще и Мойзе забрали)
+15
-1
+14
Ответ Shaldon
Еще и Мойзе забрали)
Это вообще фаталити)
+12
-1
+11
топ игрок за копейки
+7
-1
+6
Ответ Kubinec_
фарм-клуб четко сработал и дал очень нужного игрока, красавцы
Ага,не смеши народ,за последние годы понабрали из "фарма" столько,что сами чуть ли не в такого же середняка превратились, прям красавцы,да..
+8
-3
+5
Ответ 2RIN
Это вообще фаталити)
не согласен, Фаталити будет, если впарим Артура им, вдобавок и Де Шильо)
+5
0
+5
Ответ 2RIN
Это вообще фаталити)
Фаталити будет если этот самый Мойзе Кин отгрузит двушку в матче с Ювентусом))
+5
-1
+4
Ответ 2RIN
Как тяжело быть болельщиком Фиорентины, вроде ненавидишь Юве сильнее всех команд на свете, а они когда хотят приходят и берут кого хотят)
Ну Фиорентине грех жаловаться) Интересно кто бы еще купил Бернардески за 40 млн?)
+4
0
+4
Очередной фиалковый футболист в Юве. Надеюсь хоть у аргентинца получится, стать одним из лидеров обновлённого Юве.🤌
+3
0
+3
Ответ Kubinec_
фарм-клуб четко сработал и дал очень нужного игрока, красавцы
фарм клуб? или Юве дойная корова для Фио? Бернардески 40 лямов - провал, Фелипе Мело 25 лямов провал, Кьеза 45 миллионов полупровал из-за травмы, Влахович 70 лямов пока полупровал, ценник не оправдывает + зп личка 12 лямов
+6
-3
+3
Ответ 2RIN
Как тяжело быть болельщиком Фиорентины, вроде ненавидишь Юве сильнее всех команд на свете, а они когда хотят приходят и берут кого хотят)
Все сделки выгодны в первую очередь для Фиорентины
+1
0
+1
Джунтоли гениален
+3
-3
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Ответ Алексей Гусев
не согласен, Фаталити будет, если впарим Артура им, вдобавок и Де Шильо)
Это уже будет GAME OVER.С таким подбором «футболистов»
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Ответ Shaldon
Еще и Мойзе забрали)
и Костика))
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