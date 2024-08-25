«Ювентус» арендовал Гонсалеса у «Фиорентины» за 8+0,4 млн евро. Выкуп хавбека за 25+5 млн станет обязательным при выполнении легкодостижимых условий

Николас Гонсалес перешел в «Ювентус».

Туринский клуб объявил об аренде аргентинского полузащитника «Фиорентины» на год за 8 миллионов евро плюс бонусы в размере 400 тысяч.

Сделка также предусматривает обязательство выкупа при выполнении определенных условий в течение сезона. Согласованная сумма за возможный выкуп составляет 25 млн евро, выплачиваемых в течение трех лет, плюс бонусы в размере 3,1 млн евро – эта сумма может быть увеличена до 5 млн.

Согласно официальному заявлению « », учитывая высокую вероятность выполнения вышеупомянутых условий, данная операция, для целей бухгалтерского учета, уже с сегодняшнего дня может квалифицироваться как окончательное приобретение на общую сумму 33 млн евро.

Фото: juventus.com