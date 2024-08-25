Леау о том, что призывал кого-то на трибуне замолчать в игре с «Пармой»: «Вижу много бесчеловечных комментариев – это интернет-болельщики. Мой жест был адресован такому фанату, не настоящим тифози»

Рафаэл Леау объяснил своей жест в адрес болельщиков в матче против «Пармы».

« » в гостях проиграл «Парме» (1:2) во 2-м туре Серии А. Болельщики «россонери» освистывали команду, в частности, объектом такой реакции фанатов стал вингер .

После того как португалец сделал голевую передачу на Кристиана Пулишича, Леау остановился перед гостевым сектором и жестом призвал кого-то замолчать, указывая на конкретное место на трибунах.

«Жест никогда не был и не будет адресован Curva Sud (фанатская трибуна «Милана» – Спортс’‘), потому что они всегда были со мной в самые сложные моменты, возможно, они единственные настоящие тифози, которые всегда с нами.

Я вижу много комментариев от болельщиков «Милана», которые кажутся просто бесчеловечными… Думаю, это скорее интернет-болельщики. Мой жест был адресован конкретному болельщику, который, когда мы проигрывали, сделал негативное замечание.

Ни один игрок «Милана» не выходит на поле, чтобы играть плохо намеренно, мы чтим эту футболку от начала и до конца каждого матча. Я буду продолжать рисковать, как всегда рисковал – это то, что выделяет меня.

Я не собираюсь менять свой стиль игры из-за того, что рискнул. Вчерашний матч уже позади, теперь нужно сосредоточиться на следующем сражении. Curva Sud, всегда с вами», – написал вингер «Милана».