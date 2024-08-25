Маер набрал 12 очков в фэнтези за дубль в ворота «Баварии». Он в составе меньше, чем у 1% игроков

Теги Бавария Вольфсбург бундеслига Германия Фэнтези Ловро Маер Футбол

«Вольфсбург» дома проиграл «Баварии» (2:3) в 1-м туре Бундеслиги.

Во втором тайме полузащитник «Вольфсбурга» Ловро Маер оформил дубль, он набрал 12 очков в фэнтези-турнире (по +5 за голы, +2 за 60+ сыгранных минут).

Только два футболиста набрали больше в стартовом туре чемпионата Германии: полузащитник Андрей Крамарич из «Хоффенхайма», оформивший хет-трик (17 очков), и защитник «Фрайбурга» Лукас Кюблер за дубль в ворота «Штутгарта» (14 очков).

Всего 0,93% фэнтези-менеджеров на Спортсе’’ включили Ловро Маера в составы.

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