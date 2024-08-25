Ван Дейк о «Ливерпуле»: «Время Клоппа было потрясающим. Я не говорю, что о нем можно забыть, но сейчас настало время нового тренера, не нужно сравнений»

Вирджил ван Дейк высказался о сравнениях Арне Слота с Юргеном Клоппом.

Во втором туре « » обыграл « » (2:0).

«Мы обороняемся все вместе. Вы видите, как быстро мы оказываемся за мячом, это хорошее начало, нам есть от чего отталкиваться, а дальше посмотрим.

Время Клоппа было потрясающим, работа с новым тренером тоже приносит радость, у него определенный стиль игры. Мы отрабатываем разные вещи, как с мячом, так и без него, что придает команде уверенность. Я не говорю, что о можно забыть, но это в прошлом, это было потрясающее время, но сейчас настало время для нового тренера, и я надеюсь, оно будет успешным. Мы должны сосредоточиться на этом, не нужно сравнений и всего такого.

У нас пока нет новых игроков, очевидно, что на мне лежит дополнительная ответственность, потому что я знаю каждого здесь вдоль и поперек. Но я здесь ради него [ ]. Я сказал ему об этом с первого дня, и я буду помогать ему и тренерскому штабу. Я хочу быть успешным, мы все в одной лодке. Здесь есть дополнительная ответственность», – сказал капитан «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.