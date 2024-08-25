Ван Дейк о «Ливерпуле»: «Время Клоппа было потрясающим. Я не говорю, что о нем можно забыть, но сейчас настало время нового тренера, не нужно сравнений»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Арне Слот Брентфорд Вирджил ван Дейк Футбол

Вирджил ван Дейк высказался о сравнениях Арне Слота с Юргеном Клоппом.

Во втором туре АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Брентфорд» (2:0).

«Мы обороняемся все вместе. Вы видите, как быстро мы оказываемся за мячом, это хорошее начало, нам есть от чего отталкиваться, а дальше посмотрим.

Время Клоппа было потрясающим, работа с новым тренером тоже приносит радость, у него определенный стиль игры. Мы отрабатываем разные вещи, как с мячом, так и без него, что придает команде уверенность. Я не говорю, что о Юргене можно забыть, но это в прошлом, это было потрясающее время, но сейчас настало время для нового тренера, и я надеюсь, оно будет успешным. Мы должны сосредоточиться на этом, не нужно сравнений и всего такого.

У нас пока нет новых игроков, очевидно, что на мне лежит дополнительная ответственность, потому что я знаю каждого здесь вдоль и поперек. Но я здесь ради него [Слота]. Я сказал ему об этом с первого дня, и я буду помогать ему и тренерскому штабу. Я хочу быть успешным, мы все в одной лодке. Здесь есть дополнительная ответственность», – сказал капитан «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.

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2 комментария
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ну тут любого следующего тренера Ливерпуля сравнивали бы с Клоппом, надеюсь Ливерпуль продлит контракт с кэпом, он сам неоднократно говорил, что хочет остаться
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Игра действительно смотрится чуть по другому. Хотя есть ещё над чем работать.
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