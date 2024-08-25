Джикия о том, что находится без клуба после ухода из «Спартака»: «У меня есть право выбора, и я выбираю»

Георгий Джикия рассказал, почему по-прежнему не нашел новую команду.

Защитник находится в статусе свободного агента после ухода из « » в конце прошлого сезона.

– С чем связано то, что вы так долго находитесь без клуба?

– С тем, что у меня есть право выбора, и я выбираю, – сказал .