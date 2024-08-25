Джикия о том, что находится без клуба после ухода из «Спартака»: «У меня есть право выбора, и я выбираю»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Футбол

Георгий Джикия рассказал, почему по-прежнему не нашел новую команду.

Защитник находится в статусе свободного агента после ухода из «Спартака» в конце прошлого сезона.

– С чем связано то, что вы так долго находитесь без клуба?

– С тем, что у меня есть право выбора, и я выбираю, – сказал Джикия.

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53 комментария
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Выбирает между чайханой и хинкальной
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У меня есть голова, и я в неё думаю
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Выбор между завершением карьеры и медиалигой?
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Хинкал с говядиной или хинкали с бараниной
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Выбрал в итоге хинкали
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Абсолютно средний по меркам даже РПЛ защитник.
При этом сумел подняться до уровня сборной и капитана в Спартаке .
Провел 4-5 лет на хорошем уровне .
Выжал максимум из своей карьеры и даже возможно больше.
Даже если закончит наверняка заработал ,что нужно.
Может станет хорошим тренером
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Выбрал быть счастливым
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Реал или Сити…..
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Хочет в Эмираты, думает о Турции, а предлагают Сочи. Сложный выбор.
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С Миранчуком видимо на пару сидят вечером и выбирают
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уйдет в Махачкалу
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- Георгий, почему так долго без клуба?
- извините, пирожки (чавкает)
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врагу не пожелаешь, что может быть хуже, диагноз твоей жизни - никому не нужен (с)
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Хинкали с мясом или сыром)
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Шашлык или люля-кебаб - выбор, действительно, непростой.
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ага как и Соболев
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Хочу играю, хочу не играю, вы вообще кто такие?
И, кстати, прав
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Не нужен никому с такими запросами. Можно на биржу труда.
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У джикии проблема: те клубы топ в которые бы он хотел пойти не может там все места заняты. Там куда ниже- не дадут и половины и трети его лички
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Ответ zalik73
Абсолютно средний по меркам даже РПЛ защитник. При этом сумел подняться до уровня сборной и капитана в Спартаке . Провел 4-5 лет на хорошем уровне . Выжал максимум из своей карьеры и даже возможно больше. Даже если закончит наверняка заработал ,что нужно. Может станет хорошим тренером
Или хорошим ресторатором а может на пару лет хватит
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Символично что два друга сидят и выбирают.
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В переводе на обычный...Я считаю себя звездой и хочу в хороший клуб и на большую зп. Но меньше месяца до конца ТО, а предложений все нет...Вот что значит иметь отбитого агента...
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Ответ Надоело париться в бане
Выбор между завершением карьеры и медиалигой?
Сто пудов.
Хотел бы играть, уже подписался бы
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Выбор: играть, но за меньшие деньги чем раньше, не играть без денег
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Ответ Зоновский петух
Реал или Сити…..
Реал Естели (Никарагуа) или Сити из Солт Лэйк.
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Ответ Лига Мастеров
Хинкал с говядиной или хинкали с бараниной
судя по пузу оба
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Вы же поняли, что у него есть право выбора и он выбирает?
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Чувак потерял связь с реальностью.
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Выбрал простой. Уже сыграно 6 туров в РПЛ, идут игры в других чемпионатах, скоро и окно трансферное закроется, но для свободного агента по позже. А Жора всё без команды и без игровой практики.
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хотят зп как в спартаке,но ее уже никто не даст,время другое,лимит,до миллиона спустится в год,может и в европу уехать
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