Джикия о том, что находится без клуба после ухода из «Спартака»: «У меня есть право выбора, и я выбираю»
Георгий Джикия рассказал, почему по-прежнему не нашел новую команду.
Защитник находится в статусе свободного агента после ухода из «Спартака» в конце прошлого сезона.
– С чем связано то, что вы так долго находитесь без клуба?
– С тем, что у меня есть право выбора, и я выбираю, – сказал Джикия.
При этом сумел подняться до уровня сборной и капитана в Спартаке .
Провел 4-5 лет на хорошем уровне .
Выжал максимум из своей карьеры и даже возможно больше.
Даже если закончит наверняка заработал ,что нужно.
Может станет хорошим тренером
- извините, пирожки (чавкает)
И, кстати, прав
Хотел бы играть, уже подписался бы