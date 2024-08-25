Экс-вратарь «Крыльев» Лобос о России и алкоголе: «Было странно видеть людей, которые гуляют с пивом. Достаточно много было пьющих водку. Это часть культуры, наверное»

Теги Крылья Советов Эдуардо Лобос премьер-лига Россия высшая лига Чили Чемпионат.com алкоголь и спорт Футбол

Бывший вратарь «Крыльев» Эдуардо Лобос был удивлен отношению к алкоголю в России.

– У многих иностранцев Россия ассоциируется с алкоголем. А у вас?

– Было странно видеть на улице людей, которые гуляют и пьют пиво. Достаточно много было людей, пьющих водку. Я понимаю, что это, наверное, какая-то часть культуры. По крайней мере, я так к этому относился.

– Алкогольный напиток, который запомнился?

– «Жигулевское» – лучшее пиво, которое я пробовал. Если говорить про вино, то нравится красное, – сказал чилиец, игравший за самарский клуб с 2005 по 2010 годы.

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47 комментариев
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Ответ Dmitry_1986
В это самое время , Россия даже не в топ 15 стран, по алкоголю на душу населения, но мы то знаем, там алкоголь правильный, демократичный , не то что наш 😂
Дело не в демократичности или недемократичности алкоголя.
В России традиционно много пьют крепкого алкоголя, который негативно влияет на здоровье и социальную атмосферу. (Но этим все северные страны грешат так или иначе).

В южных странах много пьют пива и вина.

Скажем так, во Франции вино пьют каждый день, но по бокалу-два. От этого не пойдешь бить морды и похмелья не будет на утро. Да и врачи ничего против бокала красного не скажут. В России могут 5 дней не пить, но потом «каждую пятницу я в гауно» — для личного здоровья и общества в целом это хуже. Отсюда и негативный образ пьющей страны.
+59
-18
+41
В это самое время , Россия даже не в топ 15 стран, по алкоголю на душу населения, но мы то знаем, там алкоголь правильный, демократичный , не то что наш 😂
+58
-25
+33
Было странно видеть людей, которые гуляют и пьют пиво. Это что за тупой наброс такой? По-моему, это во всех странах с теплым летом происходит, и нормально. Часть культуры, ага. Ещё пару раз они с медведями в шапках ушанках прям на улице за лапу здоровались, а потом в конце улицы в балалаечный ансамбль встраивались без проблем.
+40
-18
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Ответ Дядя ТУРА
Я давно не видел людей с пивом в Москве чтоб гуляли. В основном это более культурно все проходит.
Возможно, это связано со штрафами за распитие в общественных местах.
Во времена Лобоса за этим не так следили.
+20
-1
+19
Больше всего терпеть не могу стереотипное мышление среди людей. Ну да, в Чили не пьют вообще. Нет алкоголя. То ли дело, в каждом втором фильме показывают латиносов. И все пьют, принимают всякие вещества и являются членами картеля какого-то. Это если мыслить так, как Лобос.
+17
-7
+10
Ответ Очки Дани Алвеса
Было странно видеть людей, которые гуляют и пьют пиво. Это что за тупой наброс такой? По-моему, это во всех странах с теплым летом происходит, и нормально. Часть культуры, ага. Ещё пару раз они с медведями в шапках ушанках прям на улице за лапу здоровались, а потом в конце улицы в балалаечный ансамбль встраивались без проблем.
Там дальше по тексту о том,что многие пьют водку- я так понял,что тоже прохожие на улицах,прогуливаясь,на ходу,из горла
+5
0
+5
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Дело не в демократичности или недемократичности алкоголя. В России традиционно много пьют крепкого алкоголя, который негативно влияет на здоровье и социальную атмосферу. (Но этим все северные страны грешат так или иначе). В южных странах много пьют пива и вина. Скажем так, во Франции вино пьют каждый день, но по бокалу-два. От этого не пойдешь бить морды и похмелья не будет на утро. Да и врачи ничего против бокала красного не скажут. В России могут 5 дней не пить, но потом «каждую пятницу я в гауно» — для личного здоровья и общества в целом это хуже. Отсюда и негативный образ пьющей страны.
Ага, Елисейские поля утром в субботу показатель как культурно пьют во Франции))) или барные пространства в Англии со слабоалкогольными и безопасными пивными напитками))
Вы были в западных странах и когда, чтобы об этом писать?)
Лобос говорил о тех временах, когда он играл в России, действительно была проблема тогда.
Сейчас представить, что на условных Патриках будет похожая картина как в центре Парижа, Марселя или Лондона в субботу утром, невозможно.
А в курортных местах, чаще наблюдаешь приставучего перепившего немца или британца.
+6
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+4
Ответ Очки Дани Алвеса
Было странно видеть людей, которые гуляют и пьют пиво. Это что за тупой наброс такой? По-моему, это во всех странах с теплым летом происходит, и нормально. Часть культуры, ага. Ещё пару раз они с медведями в шапках ушанках прям на улице за лапу здоровались, а потом в конце улицы в балалаечный ансамбль встраивались без проблем.
Бред. Чувак играл в Самаре, приедь в Самару, выйди на набережну и увидишь буквально каждый человек - пьяный с пивом идет. Это НЕ нормально
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+4
Жигулевское и правда очень хорошее пиво
+3
0
+3
Ответ AlistarOvereem
Ага, Елисейские поля утром в субботу показатель как культурно пьют во Франции))) или барные пространства в Англии со слабоалкогольными и безопасными пивными напитками)) Вы были в западных странах и когда, чтобы об этом писать?) Лобос говорил о тех временах, когда он играл в России, действительно была проблема тогда. Сейчас представить, что на условных Патриках будет похожая картина как в центре Парижа, Марселя или Лондона в субботу утром, невозможно. А в курортных местах, чаще наблюдаешь приставучего перепившего немца или британца.
Вы все бьёте себя пяткой в грудь и не понимаете о чём говорит Лобос. Он говорит о том, что в 00-х люди пили пиво повсеместно в любой точке города. Не на барной улице, не на курорте, не на фестивале розовых пони, а повсеместно и ежедневно. Так было, да. Чего скрывать или отрицать это. В 2008-2009-м к нам приезжали итальянцы и я как понимающий и немного говорящий на итальянском повёл их в центр показать величие Москвы. И первое о чём они меня спросили в Александровском саду почему все открыто пьют пиво и полиция не реагирует на это? Мол, разве это не противозаконно?
+2
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+2
Ответ Очки Дани Алвеса
Было странно видеть людей, которые гуляют и пьют пиво. Это что за тупой наброс такой? По-моему, это во всех странах с теплым летом происходит, и нормально. Часть культуры, ага. Ещё пару раз они с медведями в шапках ушанках прям на улице за лапу здоровались, а потом в конце улицы в балалаечный ансамбль встраивались без проблем.
Тот, кто делает выводы на основе стереотипов , это очень сильно глупый и ограниченный человек ….
+5
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+2
Ответ Dmitry_1986
В это самое время , Россия даже не в топ 15 стран, по алкоголю на душу населения, но мы то знаем, там алкоголь правильный, демократичный , не то что наш 😂
Суть в культуре выпивания. В России например считается, что пить просто 2-3 стакана/бокала это фигня, какой смысл если не напился в хлам
+5
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Ответ Dmitry_1986
В это самое время , Россия даже не в топ 15 стран, по алкоголю на душу населения, но мы то знаем, там алкоголь правильный, демократичный , не то что наш 😂
Ну так он играл в 2008-2010 годах
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Ответ Stanislav Orlov
Практически в любой стране можно встретить народ, который пьёт пиво на улице, непонятный наброс. У нас водку пьют поколение 50+. Молодёжь её не пьёт Практически
Самарская набережная в нулевых это бесконечный променад с левыми распивочными под вывесками "Кафе" и потоками людей с пивным ассортиментом в руках...
Нельзя было это не заметить живя в Самаре пять лет.
Сейчас время другое и законы другие.
+2
0
+2
Практически в любой стране можно встретить народ, который пьёт пиво на улице, непонятный наброс. У нас водку пьют поколение 50+. Молодёжь её не пьёт Практически
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Ответ Дядя ТУРА
Я давно не видел людей с пивом в Москве чтоб гуляли. В основном это более культурно все проходит.
Ну так в 2008 -2010 году он играл у нас
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Ответ Dexter Morgan
Можно подумать, что в твоей стране все сок пьют, чай и кофе. И никто не пьёт алкоголь. Россия даже близко не в топе стран по количеству употребляющих алкоголь. Это мифы и легенды. Только из-за того, что в России водку придумали. Так в разных странах разные напитки придумывали, включая всякие коктейли.
Он не про то что алкоголь употребляют, а то что гуляют по улице и пьют. В других странах видимо принято в барах сидеть или дома с друзьями, а не по улице с бутылкой ходить.
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Золотое было время, Крылья были силой с которой считались
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Ответ Павел Майер
Жигулевское и правда очень хорошее пиво
Именно самарское жигулевское, превосходное пиво!
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Ответ Dmitry_1986
В это самое время , Россия даже не в топ 15 стран, по алкоголю на душу населения, но мы то знаем, там алкоголь правильный, демократичный , не то что наш 😂
Дмитрий, а кто считал? Кому-то нужно в Росстат показать первое место? Демократичный алкоголь:))) В условной деревне уважающий себя человек не покупает водку, так как там продают контрофакт, который даже в статистику не попадёт. Люди гонят самогон, причём в промышленных масштабах. Ставят по 2000л и на продажу в том числе. Никто там не будет употреблять алкоголь из магазина, купят если кто-то в гости приедет из города. Так и вот, там такие мастера есть, что многие городские заказывают когда попробуют. У моего знакомого свадьба была на днях, приехали деревенские родственники и привезли ему 60л в подарок, так он рад до жопы.
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Когда он играл, в Самаре так и было. Люди 5литровые баклажки брали на Дне и шли с ними на Набережную. Сейчас уже давным давно это побороли, пьют в барах, кафе, ресторанах. Так что все цивильно максимально
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+1
Недавно вспоминал его фамилию, легендарная, ламповая РПл середины нулевых
+1
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Ответ Dexter Morgan
Виски, абсент, например, не в России придумали. И крепкий алкоголь пьют во многих странах. У нас вообще не так много пьют его. В 90-е была разруха, было немало проблем у людей. Некоторые спивались. Но в другие эпохи вообще с алкоголем проблем не было. Я уже очень давно не видел на улице выпивших людей, которые в пьяном виде бы ходили.
Съезди с утра в выходные на Китай-Город,например, или может на Неглиную/Кузнецкий мост
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Ответ Dmitry_1986
В это самое время , Россия даже не в топ 15 стран, по алкоголю на душу населения, но мы то знаем, там алкоголь правильный, демократичный , не то что наш 😂
А как этот показатель считали? Есть сомнение, что в статистике учитывался тот же самогон
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Ответ Amalfitano
Да? Подскажите где можно купить левого вина? Сейчас алкоголь даже невозможно загрузить в фуру без отметки егаис. А принять и продать такой алкоголь вообще невозможно. Просто физический невозможно.
Никто в промышленных масштабах это не делает, но полным полно людей, которые делают домашнее вино или самогон, да даже пиво - сам такое пробовал. Это не отрава, но алкоголь, который, очевидно, в подсчёт статистики не идёт
0
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Ответ Dmitry_1986
В это самое время , Россия даже не в топ 15 стран, по алкоголю на душу населения, но мы то знаем, там алкоголь правильный, демократичный , не то что наш 😂
У нас просто огромнейший теневой рынок любого алкоголя. Не только самогона, а даже пива. Поэтому объективной оценки получить сложно
0
0
0
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Дело не в демократичности или недемократичности алкоголя. В России традиционно много пьют крепкого алкоголя, который негативно влияет на здоровье и социальную атмосферу. (Но этим все северные страны грешат так или иначе). В южных странах много пьют пива и вина. Скажем так, во Франции вино пьют каждый день, но по бокалу-два. От этого не пойдешь бить морды и похмелья не будет на утро. Да и врачи ничего против бокала красного не скажут. В России могут 5 дней не пить, но потом «каждую пятницу я в гауно» — для личного здоровья и общества в целом это хуже. Отсюда и негативный образ пьющей страны.
Виски, абсент, например, не в России придумали. И крепкий алкоголь пьют во многих странах. У нас вообще не так много пьют его. В 90-е была разруха, было немало проблем у людей. Некоторые спивались. Но в другие эпохи вообще с алкоголем проблем не было. Я уже очень давно не видел на улице выпивших людей, которые в пьяном виде бы ходили.
+23
-23
0
Ответ Очки Дани Алвеса
Было странно видеть людей, которые гуляют и пьют пиво. Это что за тупой наброс такой? По-моему, это во всех странах с теплым летом происходит, и нормально. Часть культуры, ага. Ещё пару раз они с медведями в шапках ушанках прям на улице за лапу здоровались, а потом в конце улицы в балалаечный ансамбль встраивались без проблем.
Пзц у тебя подгорело😂
0
0
0
Ответ Антонио Мартынов
У нас просто огромнейший теневой рынок любого алкоголя. Не только самогона, а даже пива. Поэтому объективной оценки получить сложно
Да? Подскажите где можно купить левого вина? Сейчас алкоголь даже невозможно загрузить в фуру без отметки егаис. А принять и продать такой алкоголь вообще невозможно. Просто физический невозможно.
0
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В разных городах разное. В Москве с пивом-водкой да и пьяных редко видно. Народ понял -тут может выйти себе дороже.
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