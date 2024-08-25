Экс-вратарь «Крыльев» Лобос о России и алкоголе: «Было странно видеть людей, которые гуляют с пивом. Достаточно много было пьющих водку. Это часть культуры, наверное»
Бывший вратарь «Крыльев» Эдуардо Лобос был удивлен отношению к алкоголю в России.
– У многих иностранцев Россия ассоциируется с алкоголем. А у вас?
– Было странно видеть на улице людей, которые гуляют и пьют пиво. Достаточно много было людей, пьющих водку. Я понимаю, что это, наверное, какая-то часть культуры. По крайней мере, я так к этому относился.
– Алкогольный напиток, который запомнился?
– «Жигулевское» – лучшее пиво, которое я пробовал. Если говорить про вино, то нравится красное, – сказал чилиец, игравший за самарский клуб с 2005 по 2010 годы.
В России традиционно много пьют крепкого алкоголя, который негативно влияет на здоровье и социальную атмосферу. (Но этим все северные страны грешат так или иначе).
В южных странах много пьют пива и вина.
Скажем так, во Франции вино пьют каждый день, но по бокалу-два. От этого не пойдешь бить морды и похмелья не будет на утро. Да и врачи ничего против бокала красного не скажут. В России могут 5 дней не пить, но потом «каждую пятницу я в гауно» — для личного здоровья и общества в целом это хуже. Отсюда и негативный образ пьющей страны.
Во времена Лобоса за этим не так следили.
Вы были в западных странах и когда, чтобы об этом писать?)
Лобос говорил о тех временах, когда он играл в России, действительно была проблема тогда.
Сейчас представить, что на условных Патриках будет похожая картина как в центре Парижа, Марселя или Лондона в субботу утром, невозможно.
А в курортных местах, чаще наблюдаешь приставучего перепившего немца или британца.
Нельзя было это не заметить живя в Самаре пять лет.
Сейчас время другое и законы другие.