Лебеденко о завершении карьеры в 41 год: «20-летние ребята мне почти в сыновья годятся. Встала пропасть недопонимания. Большая разница – стараться и умирать на поле»

Игорь Лебеденко высказался о завершении карьеры футболиста в 41 год.

Форвард завершил карьеру после 250-го матча за « ». Он вышел на замену в концовке игры с «Нефтехимиком», посвященной 100-летию клуба.

– Когда окончательно решили, что будете завершать карьеру?

– По ходу прошлого сезона уже появлялось это желание. После зимней паузы я уже понимал, что это будет мой последний сезон.

– Почему по ходу прошлого сезона решили заканчивать? Физическая форма уже не устраивала?

– Да нет. Мне, кстати, кажется, что физически я ничуть не уступаю и в лиге еще бы мог играть. Просто первая причина была – большая пропасть в возрасте между молодыми ребятами и мной. Все-таки следующие, кто после меня, – это 30-летние ребята, а когда рядом играют 20-летние, то они почти в сыновья мне годятся. И встала пропасть недопонимания, скажем так. Наверное, я уже из другой эры.

– В чем это недопонимание с молодежью?

– В принципе в бытовом плане какие-то конкретные моменты трудно назвать. Но когда общаешься с ровесниками и с людьми на 20 лет моложе – это разные вещи. Общение другое. Оно есть, но оно другое.

– Чувствуете себя человеком аналоговой эпохи, а не цифровой?

– Да нет, я вроде современный человек. Но имеется в виду, что она есть, эта пропасть, как ни крути. И в понимании футбола, и в бытовом, и во всем остальном. Если я считаю, что в каждой игре надо умирать на поле, то кто-то считает, что достаточно стараться, понимаете? А это большая разница – стараться и умирать на поле.

Плюс в последние годы ушли более возрастные ребята, и мой круг общения сузился. Все-таки раньше команда была чуть постарше, а сейчас команда намного моложе, – сказал Лебеденко.