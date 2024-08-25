Лебеденко о завершении карьеры в 41 год: «20-летние ребята мне почти в сыновья годятся. Встала пропасть недопонимания. Большая разница – стараться и умирать на поле»
Игорь Лебеденко высказался о завершении карьеры футболиста в 41 год.
Форвард завершил карьеру после 250-го матча за «Торпедо». Он вышел на замену в концовке игры с «Нефтехимиком», посвященной 100-летию клуба.
– Когда окончательно решили, что будете завершать карьеру?
– По ходу прошлого сезона уже появлялось это желание. После зимней паузы я уже понимал, что это будет мой последний сезон.
– Почему по ходу прошлого сезона решили заканчивать? Физическая форма уже не устраивала?
– Да нет. Мне, кстати, кажется, что физически я ничуть не уступаю и в Первой лиге еще бы мог играть. Просто первая причина была – большая пропасть в возрасте между молодыми ребятами и мной. Все-таки следующие, кто после меня, – это 30-летние ребята, а когда рядом играют 20-летние, то они почти в сыновья мне годятся. И встала пропасть недопонимания, скажем так. Наверное, я уже из другой эры.
– В чем это недопонимание с молодежью?
– В принципе в бытовом плане какие-то конкретные моменты трудно назвать. Но когда общаешься с ровесниками и с людьми на 20 лет моложе – это разные вещи. Общение другое. Оно есть, но оно другое.
– Чувствуете себя человеком аналоговой эпохи, а не цифровой?
– Да нет, я вроде современный человек. Но имеется в виду, что она есть, эта пропасть, как ни крути. И в понимании футбола, и в бытовом, и во всем остальном. Если я считаю, что в каждой игре надо умирать на поле, то кто-то считает, что достаточно стараться, понимаете? А это большая разница – стараться и умирать на поле.
Плюс в последние годы ушли более возрастные ребята, и мой круг общения сузился. Все-таки раньше команда была чуть постарше, а сейчас команда намного моложе, – сказал Лебеденко.
С другой, в этом возрасте все таки физика главная причина)
В нападении Ибру на поле пережил.