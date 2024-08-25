Лебеденко о завершении карьеры в 41 год: «20-летние ребята мне почти в сыновья годятся. Встала пропасть недопонимания. Большая разница – стараться и умирать на поле»

Теги Игорь Лебеденко Первая лига Торпедо Футбол

Игорь Лебеденко высказался о завершении карьеры футболиста в 41 год.

Форвард завершил карьеру после 250-го матча за «Торпедо». Он вышел на замену в концовке игры с «Нефтехимиком», посвященной 100-летию клуба.

– Когда окончательно решили, что будете завершать карьеру?

 – По ходу прошлого сезона уже появлялось это желание. После зимней паузы я уже понимал, что это будет мой последний сезон.

– Почему по ходу прошлого сезона решили заканчивать? Физическая форма уже не устраивала?

– Да нет. Мне, кстати, кажется, что физически я ничуть не уступаю и в Первой лиге еще бы мог играть. Просто первая причина была – большая пропасть в возрасте между молодыми ребятами и мной. Все-таки следующие, кто после меня, – это 30-летние ребята, а когда рядом играют 20-летние, то они почти в сыновья мне годятся. И встала пропасть недопонимания, скажем так. Наверное, я уже из другой эры.

– В чем это недопонимание с молодежью?

– В принципе в бытовом плане какие-то конкретные моменты трудно назвать. Но когда общаешься с ровесниками и с людьми на 20 лет моложе – это разные вещи. Общение другое. Оно есть, но оно другое.

– Чувствуете себя человеком аналоговой эпохи, а не цифровой?

– Да нет, я вроде современный человек. Но имеется в виду, что она есть, эта пропасть, как ни крути. И в понимании футбола, и в бытовом, и во всем остальном. Если я считаю, что в каждой игре надо умирать на поле, то кто-то считает, что достаточно стараться, понимаете? А это большая разница – стараться и умирать на поле.

Плюс в последние годы ушли более возрастные ребята, и мой круг общения сузился. Все-таки раньше команда была чуть постарше, а сейчас команда намного моложе, – сказал Лебеденко.

12 комментариев
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С одной стороны понятно что хочет сказать.
С другой, в этом возрасте все таки физика главная причина)
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Человек может себе позволить отказаться от высокооплачиваемой любимой работы, потому что не 100%-ное понимание в коллективе… счастливый.
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Ответ Nekrasof
Комментарий скрыт
Смысл ты поймёшь когда тебе будет 40 и ты пообщаться с 20 летними. Футбол в команде будучи игроком это 90 времени быть и то что творится не на поле. Из 10 оставшихся 9,5 процентов это твоя физика и игра без мяча и только 0,5 процента игра на мяче. Ты поймёшь это с возрастом когда тебе в тысячный раз топ тренеры и игроки скажут что такое аклиматизация в команде и насколько она влияет на игру и форму игрока.
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Мастодонт!
В нападении Ибру на поле пережил.
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Глаза Лебеденко на поле и на скамейке- разные глаза. Надо было еще сезон-другой поиграть. Но надо это мне. Ему стало некомфортно, его выбор. Мною уважаемый. Спасибо за игру Игорь Владимирович.
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Ответ Nekrasof
Комментарий скрыт
Нормальный средний форвард , плюс он играл в более сильной рпл ещё , поэтому и в 40 мог пылить в фнл хотя бы
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Красава!
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Хорошая карьера, никогда не отбывал номер
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Видимо,не комфортно в команде и клубе...
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