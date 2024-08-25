«Ахмат» – единственный клуб, еще не побеждавший в РПЛ. У «Факела» первая победа – над «Оренбургом»

Теги Химки премьер-лига Россия Ахмат Факел Футбол

«Ахмат» еще не побеждал в этом сезоне РПЛ.

Грозненский клуб дома сыграл вничью с «Химками» (3:3) в 6-м туре чемпионата России.

«Ахмат» остался единственной командой без побед в текущем розыгрыше РПЛ. До этого грозненцы проиграли «Локомотиву» (0:5), махачкалинскому «Динамо» (0:1) и сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1), «Оренбургом» (0:0) и «Спартаком» (0:0).

Перед началом тура побед также не было у «Факела», но воронежцы 24 августа переиграли «Оренбург» (1:0).

10 комментариев
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Ахмату пора в пердив, так будет справедливо.
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Ахмату явно не хватает на тренерской скамье Адама Кадырова с 2мя золотыми пулеметами)))
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Считаю, что эту чудесную традицию необходимо сохранить. Удачи Ахмату в оставшихся играх! :)))
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Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
Ахмату пора в пердив, так будет справедливо.
причём это касается не только футбола...
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Хороший ход набрали👍 шаг за шагом!
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Ахмату давно пора пойти на повышение в ФНЛ.
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Ответ Сергей Галынский
Ахмату явно не хватает на тренерской скамье Адама Кадырова с 2мя золотыми пулеметами)))
За вами уже выехали, дон. Оставайтесь дома, дон)
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У самараев есть только путь!!!🥸
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Ещё с прошлого сезона я так и не понял, зачем убрали Ташуева, который занимал пятое место. С тех пор и тонут
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