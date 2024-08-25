«Ахмат» – единственный клуб, еще не побеждавший в РПЛ. У «Факела» первая победа – над «Оренбургом»
«Ахмат» еще не побеждал в этом сезоне РПЛ.
Грозненский клуб дома сыграл вничью с «Химками» (3:3) в 6-м туре чемпионата России.
«Ахмат» остался единственной командой без побед в текущем розыгрыше РПЛ. До этого грозненцы проиграли «Локомотиву» (0:5), махачкалинскому «Динамо» (0:1) и сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1), «Оренбургом» (0:0) и «Спартаком» (0:0).
Перед началом тура побед также не было у «Факела», но воронежцы 24 августа переиграли «Оренбург» (1:0).