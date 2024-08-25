«Ахмат» – единственный клуб, еще не побеждавший в РПЛ. У «Факела» первая победа – над «Оренбургом»

«Ахмат» еще не побеждал в этом сезоне РПЛ.

Грозненский клуб дома сыграл вничью с «Химками» (3:3) в 6-м туре чемпионата России.

« » остался единственной командой без побед в текущем розыгрыше . До этого грозненцы проиграли «Локомотиву» (0:5), махачкалинскому «Динамо» (0:1) и сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1), «Оренбургом» (0:0) и «Спартаком» (0:0).

Перед началом тура побед также не было у « », но воронежцы 24 августа переиграли «Оренбург» (1:0).