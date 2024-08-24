Клаудио Браво: «Барса» – маленький клуб внутри, «Ман Сити» – гигантский. Уровень их ресурсов неограничен: люди в бассейне, раздевалке, два-три врача и лучшие специалисты»

Клаудио Браво сравнил «Барселону» и «Манчестер Сити».

– Какие различия между «Барсой» и «Ман Сити»?

– Я всегда говорю так: «Барса» работает как маленькая команда. На глобальном уровне это гигантский клуб. «Реал» и «Барса» в топе на уровне медиа, они очень популярны, самые известные. Куда бы вы ни поехали в мире, они заполняют стадионы.

«Барса» гигантская, но внутри она очень маленькая, вы всегда видите одни и те же лица, в клубе мало людей: игроки, персонал, три-четыре охранника, повар и мало кто еще.

С другой стороны, вы идете в «Ман Сити», гигантский клуб по внутренней организации. Уровень их ресурсов неограничен: люди в бассейне, люди в раздевалке, люди в медицинской зоне, люди в тренажерных залах...

В «Ман Сити» очень много людей. Они не экономят на ресурсах и персонале. Хотят, чтобы игрок развивался наилучшим образом и ни в чем не нуждался.

У вас есть лучший физиотерапевт, лучший тренер по физподготовке в зале, и не один, а два или три. В медицинской зоне у вас двадцать коек, а не пять. У вас два или три врача, – сказал экс-вратарь «Барсы» и «Ман Сити».