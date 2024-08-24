Клаудио Браво: «Барса» – маленький клуб внутри, «Ман Сити» – гигантский. Уровень их ресурсов неограничен: люди в бассейне, раздевалке, два-три врача и лучшие специалисты»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Клаудио Браво Ла Лига Футбол

Клаудио Браво сравнил «Барселону» и «Манчестер Сити».

– Какие различия между «Барсой» и «Ман Сити»?

– Я всегда говорю так: «Барса» работает как маленькая команда. На глобальном уровне это гигантский клуб. «Реал» и «Барса» в топе на уровне медиа, они очень популярны, самые известные. Куда бы вы ни поехали в мире, они заполняют стадионы.

«Барса» гигантская, но внутри она очень маленькая, вы всегда видите одни и те же лица, в клубе мало людей: игроки, персонал, три-четыре охранника, повар и мало кто еще.

С другой стороны, вы идете в «Ман Сити», гигантский клуб по внутренней организации. Уровень их ресурсов неограничен: люди в бассейне, люди в раздевалке, люди в медицинской зоне, люди в тренажерных залах...

В «Ман Сити» очень много людей. Они не экономят на ресурсах и персонале. Хотят, чтобы игрок развивался наилучшим образом и ни в чем не нуждался.

У вас есть лучший физиотерапевт, лучший тренер по физподготовке в зале, и не один, а два или три. В медицинской зоне у вас двадцать коек, а не пять. У вас два или три врача, – сказал экс-вратарь «Барсы» и «Ман Сити».

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64 комментария
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Ответ felix-sanchez
Ну если бы Барсу спонсировала целая страна, то и штат можно было раздуть до небес.
Или если по 100 миллионов за всяких коутиний не выкидывать. Или если бездарям типа Лангле по 17 миллионов зп не выписывать. Или польским пенсионерам по 30 миллионов в год не давать. Может тогда бы еще на пару охранников денег хватило.
+104
-12
+92
Это как сравнивать города построенные последние 100 лет и например Рим
Да современные столицы типа Дубаи круче, технологичней, но Рим есть Рим
+97
-19
+78
Это называется разный подход к менеджменту. Можно сколько угодно говорить, что МС спонсируют шейхи, карманные спонсоры и т.д., но факт остается фактом. Потраченные деньги тратятся не впустую, а на реальный результат (доминация в АПЛ и стабильно высокие результаты в ЛЧ). Челси при сопоставимых тратах так хорошо не выступает.
А в Барсе абсолютно неадекватный менеджмент, который хватается за рычаги, покупает игроков, которых даже не может зарегать
+34
-3
+31
Ну если бы Барсу спонсировала целая страна, то и штат можно было раздуть до небес.
+39
-19
+20
Ответ ОттоДракула
Или если по 100 миллионов за всяких коутиний не выкидывать. Или если бездарям типа Лангле по 17 миллионов зп не выписывать. Или польским пенсионерам по 30 миллионов в год не давать. Может тогда бы еще на пару охранников денег хватило.
Всё чётко написал. Тот же МЮ плнакупил брёвен за большие деньги, а экономить решил на персонале
+11
0
+11
Ответ felix-sanchez
Ну если бы Барсу спонсировала целая страна, то и штат можно было раздуть до небес.
Ну если бы одну десятую от зарплат выделяла бы на развитие базы, она бы у них была самая современная.
+9
0
+9
Барса 1300 сотрудников (мне кажется, это с баскетболом и т.д.) в 2020м
МанСити 1184 сотрудника в 2022м

Я бы не сказал, что разница огромная

upd: Бавария порядка 950 чел года 3 назад. МанЮ - ближе к 1100 в прошлом году. Т.е. все большие клубы Европы - это порядка 1 тыс человек персонала

ссылки на источник
https://pitchbook.com/profiles/company/87879-61#timeline
https://pitchbook.com/profiles/company/131519-80#overview
+7
0
+7
спортс вы теряете хватку. 😱😱😱Браво сказал что Барса маленькая и Сити большой.
+10
-3
+7
Ответ Aristokrat_13
Это называется разный подход к менеджменту. Можно сколько угодно говорить, что МС спонсируют шейхи, карманные спонсоры и т.д., но факт остается фактом. Потраченные деньги тратятся не впустую, а на реальный результат (доминация в АПЛ и стабильно высокие результаты в ЛЧ). Челси при сопоставимых тратах так хорошо не выступает. А в Барсе абсолютно неадекватный менеджмент, который хватается за рычаги, покупает игроков, которых даже не может зарегать
Не совсем разный подход - люди, работавшие в Барсе в районе 200х, с начала 201х работают в МанСити:
- Ferran Soriano(CEO)
- Txiki Begiristain(director of football)

Ну и эти двое заботятся о том, чтобы Гвардиола занимался только тренерством/футболом и ничем больше.

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+7
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+7
Ответ felix-sanchez
Ну если бы Барсу спонсировала целая страна, то и штат можно было раздуть до небес.
Расходы на обычный персонал клуба (врачи, массажисты, экономисты, маркетологи и т.д.) - это сущие копейки в сравнении с расходами на трансферы.

Барселона экономит не там, где нужно. Все больше убеждаюсь, что Лапорта бездарный руководитель, не имеющий стратегического взгляда на будущее
+6
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+6
Ответ Евгения Тиунова
Такие слова уместны про Сити Пепа Но Барса и до Месси была великой, взяв 2 из 5 ЛЧ.
Все кто брал 2 ЛЧ великие?
Окай уберем титулы при Месси, кто считал бы сейчас Барсу великий, кто считает Форест великим? Или Црвену или Аякс и Бенфику ТОПАМИ МРОВЫМИ?
+8
-2
+6
Ответ Футбол_это_жизнь
Это как сравнивать города построенные последние 100 лет и например Рим Да современные столицы типа Дубаи круче, технологичней, но Рим есть Рим
Дубай - не столица. Столица ОАЭ - Абу-Даби
+7
-1
+6
Ответ Футбол_это_жизнь
Это как сравнивать города построенные последние 100 лет и например Рим Да современные столицы типа Дубаи круче, технологичней, но Рим есть Рим
Ман Сити был основан раньше Барсы...
просто один клуб, когда у него появились деньги, вкладывал их сначала инфраструктуру паралельно с игроками.. а Барса скупала просто игроков.. не потрать они 400 млн на Дембеле, Коутиньо, Гризмана, в результатах бы ничего не потеряли, зато могли и стадион и всю инфраструктуру обновить, и врачей лучших нанять..
+11
-5
+6
Ответ Футбол_это_жизнь
Это как сравнивать города построенные последние 100 лет и например Рим Да современные столицы типа Дубаи круче, технологичней, но Рим есть Рим
Дубаи - это пример как не надо делать города. Вероятно, здесь больше подходит аналогия с клубами из Эмиратов и Саудовской Аравии.
+9
-3
+6
Ответ Muhammad Juraev
Сейчас каждый второй там был
Я вот не был. Хотя был в 28 странах.
+7
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+6
А Реал зачем приплел?
Лучше соседей по Манчестеру вспомнил, там даже персонал кормить отказываются и на программках экономят
+10
-4
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Ответ Алексей Муравьёв
в мед зоне 20 коек, а не 5, по несколько физиотерапевтов и тренеров на рыло, это показатель дебильного менеджмента, которому тупо некуда сливать бабки, много людей в раздевалке - от этого чет вообще под стол улетел, а че они там в раздевалке делают? 1 уборщик на 1 игрока хахахаха! Да и если тебе коек не хватает в мед зоне, то это в первую очередь показатель отвратительной работы физ и мед персонала, что у клуба пол состава с лазарете, так-то и 100 коек можно сделать от дури!
Они не только лечат, по большей части, они восстанавливают игроков после нагрузок - контракты игроков ценнейший актив, нельзя допустить, чтобы они обесценивались из-за того, что футболисты пренебрегают восстановительными процедурами. Насколько я знаю, примерно так же в американских лигах, разве что хоккеистам позволяют больше заниматься самим, но, во-первых, у большинства дома оборудованы свои залы, есть свои частные физиотерапевты, во-вторых, они наиболее образованные по сравнению с спортсменами других лиг (дальнейшее объяснение этому будет звучать несколько расистски).
Вообще, в Америке восстановление спортсменов очень развитая область знаний, один ушастый парень, который случайно стал 23-кратным олимпийским чемпионом, Фелпс евойная фамилия, возил с собой команду восстановления в 8 человек - у пловцов из-за графика заплывов на Олимпийских играх все очень тяжело. Кстати, Вайцеховская писала, что в России это практически не развивалось, даже бывшие советские пловцы удивлялись, почему так - в СССР когда-то это применяли шире, чем потом в России.
+4
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+4
Ответ Зоновский петух
Ну если бы одну десятую от зарплат выделяла бы на развитие базы, она бы у них была самая современная.
Оффтоп. Что тебя побудило создать такой ник? Ну вот какое событие в жизни?
+3
0
+3
Ответ Футбол_это_жизнь
Это как сравнивать города построенные последние 100 лет и например Рим Да современные столицы типа Дубаи круче, технологичней, но Рим есть Рим
"Да современные столицы типа Дубаи круче"
Круче чем?
+7
-5
+2
Думается, что даже в РБ Лейпциге более организованно и масштабнее подходят к управлению клуба, чем в Барсе. Так устроены современные клубы.
+5
-3
+2
Барса так-то на "справедливом" ТВ контракте в Ла Лиге зарабатывает на уровне топов АПЛ, плюс сам бренд у них явно мощнее чем у Сити.
То, что они эти деньги бездарно слили и до сих пор сливают - сугубо вина их гениальных управленцев.
+2
0
+2
Ответ Carasa
В первую декаду при абрамовиче челси намного большего добился, чем сити в первую декаду при шейхах
Потому что в Челси уже был отличный фундамент, которого в Сити не было от слова совсем.
+2
0
+2
Ответ Евгений Аулин
Где был Сити совсем недавно и где он будет, когда уйдут шейхи?
У Ман Сити уже раскрученный бренд. Даже если шейхи завтра его решат продать, сразу очередь выстроиться из желающих купить, так же, как это было с МЮ и Челси в последние годы
+2
0
+2
Вот таких различий не видно обычным зрителям. Все типа "ну условия одинаковые, трансферы не в разы больше, а значит пеп гений".
А то что внутри, все эти роскошные условия, не считая скрытых премиальных, они и делают разницу. Мы не знаем как это учитывается на расходах по ФПП, да их спокойно можно обоити. Смысл в том, что если денег больше, ты задавишь. Причем размер кошелька дает и психологическое /тактическое преимущество. Одно дело тратить последнее, другое не имееть ограничений. В первом случае ты можешь просто от тяжести ответственности совершить ошибочный трансфер. И у кого денег больше, тот задает планку, поднимая цену для других.
В этом смысле показательный пример Челси. При Абрамовиче был успех и старание игроков. А с Боули одни провалы, при соизмеримых тратах. Вроде бы одно и тоже, но даже по игрокам видно, как они не стараются. У Абрамовича это были халявные деньги, с которыми он более легко раставался. Ну игроки пытались ему угодить, расчитывая на его щедрость, полюбому были неучтенные премиальные. Вот так достигается разница.
Это тем гениям, которые сравнивают официальные траты и говорят что МЮ/Арсенал потратил не меньше Сити. Если по простому, не намекая нарушения, то это аукцион и самый богатый забирает лучшие лоты. Остальным достаются те что похуже и по дорогой цене.
+1
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Ответ Гильяно
Думается, что даже в РБ Лейпциге более организованно и масштабнее подходят к управлению клуба, чем в Барсе. Так устроены современные клубы.
На основании чего думается?
+1
0
+1
Ответ Футбол_это_жизнь
Это как сравнивать города построенные последние 100 лет и например Рим Да современные столицы типа Дубаи круче, технологичней, но Рим есть Рим
Дубаи кошмарное место! Хвалить города из-за того что там небоскрёбы - это как хвастаться перед деревенскими, что в 25-ти этажке живёшь
+3
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Как будто он в лохмотьях на улице сидел с протянутой рукой, когда ему вопрос задавали. Чего уж так то прибедняться.
+2
-1
+1
Ответ Aristokrat_13
Это называется разный подход к менеджменту. Можно сколько угодно говорить, что МС спонсируют шейхи, карманные спонсоры и т.д., но факт остается фактом. Потраченные деньги тратятся не впустую, а на реальный результат (доминация в АПЛ и стабильно высокие результаты в ЛЧ). Челси при сопоставимых тратах так хорошо не выступает. А в Барсе абсолютно неадекватный менеджмент, который хватается за рычаги, покупает игроков, которых даже не может зарегать
Сравнение с Челси максимально нелепое и глупое. У Челси построена самая сильная академия в Англии (Сити на втором месте), в Кобхеме созданы отличные условия и в принципе всё то же самое, что и в Сити, кроме нового стадиона (в Лондоне его сложнее построить). Результаты Челси тоже не хуже (две ЛЧ, ЛЕ и тд). Разница Сити и Челси лишь в наличие Гвардиолы.
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0
Ответ Aristokrat_13
Это называется разный подход к менеджменту. Можно сколько угодно говорить, что МС спонсируют шейхи, карманные спонсоры и т.д., но факт остается фактом. Потраченные деньги тратятся не впустую, а на реальный результат (доминация в АПЛ и стабильно высокие результаты в ЛЧ). Челси при сопоставимых тратах так хорошо не выступает. А в Барсе абсолютно неадекватный менеджмент, который хватается за рычаги, покупает игроков, которых даже не может зарегать
Думаю в Мадриде еще помпезней все
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Ответ felix-sanchez
Ну если бы Барсу спонсировала целая страна, то и штат можно было раздуть до небес.
Про "гениальный" менеджмент,зарплаты,трансферы и т.д у барсы ты конечно говорить не будешь...
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