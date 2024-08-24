Клаудио Браво: «Барса» – маленький клуб внутри, «Ман Сити» – гигантский. Уровень их ресурсов неограничен: люди в бассейне, раздевалке, два-три врача и лучшие специалисты»
Клаудио Браво сравнил «Барселону» и «Манчестер Сити».
– Какие различия между «Барсой» и «Ман Сити»?
– Я всегда говорю так: «Барса» работает как маленькая команда. На глобальном уровне это гигантский клуб. «Реал» и «Барса» в топе на уровне медиа, они очень популярны, самые известные. Куда бы вы ни поехали в мире, они заполняют стадионы.
«Барса» гигантская, но внутри она очень маленькая, вы всегда видите одни и те же лица, в клубе мало людей: игроки, персонал, три-четыре охранника, повар и мало кто еще.
С другой стороны, вы идете в «Ман Сити», гигантский клуб по внутренней организации. Уровень их ресурсов неограничен: люди в бассейне, люди в раздевалке, люди в медицинской зоне, люди в тренажерных залах...
В «Ман Сити» очень много людей. Они не экономят на ресурсах и персонале. Хотят, чтобы игрок развивался наилучшим образом и ни в чем не нуждался.
У вас есть лучший физиотерапевт, лучший тренер по физподготовке в зале, и не один, а два или три. В медицинской зоне у вас двадцать коек, а не пять. У вас два или три врача, – сказал экс-вратарь «Барсы» и «Ман Сити».
Да современные столицы типа Дубаи круче, технологичней, но Рим есть Рим
А в Барсе абсолютно неадекватный менеджмент, который хватается за рычаги, покупает игроков, которых даже не может зарегать
МанСити 1184 сотрудника в 2022м
Я бы не сказал, что разница огромная
upd: Бавария порядка 950 чел года 3 назад. МанЮ - ближе к 1100 в прошлом году. Т.е. все большие клубы Европы - это порядка 1 тыс человек персонала
ссылки на источник
https://pitchbook.com/profiles/company/87879-61#timeline
https://pitchbook.com/profiles/company/131519-80#overview
- Ferran Soriano(CEO)
- Txiki Begiristain(director of football)
Ну и эти двое заботятся о том, чтобы Гвардиола занимался только тренерством/футболом и ничем больше.
.
Барселона экономит не там, где нужно. Все больше убеждаюсь, что Лапорта бездарный руководитель, не имеющий стратегического взгляда на будущее
Окай уберем титулы при Месси, кто считал бы сейчас Барсу великий, кто считает Форест великим? Или Црвену или Аякс и Бенфику ТОПАМИ МРОВЫМИ?
просто один клуб, когда у него появились деньги, вкладывал их сначала инфраструктуру паралельно с игроками.. а Барса скупала просто игроков.. не потрать они 400 млн на Дембеле, Коутиньо, Гризмана, в результатах бы ничего не потеряли, зато могли и стадион и всю инфраструктуру обновить, и врачей лучших нанять..
Лучше соседей по Манчестеру вспомнил, там даже персонал кормить отказываются и на программках экономят
Вообще, в Америке восстановление спортсменов очень развитая область знаний, один ушастый парень, который случайно стал 23-кратным олимпийским чемпионом, Фелпс евойная фамилия, возил с собой команду восстановления в 8 человек - у пловцов из-за графика заплывов на Олимпийских играх все очень тяжело. Кстати, Вайцеховская писала, что в России это практически не развивалось, даже бывшие советские пловцы удивлялись, почему так - в СССР когда-то это применяли шире, чем потом в России.
Круче чем?
То, что они эти деньги бездарно слили и до сих пор сливают - сугубо вина их гениальных управленцев.
А то что внутри, все эти роскошные условия, не считая скрытых премиальных, они и делают разницу. Мы не знаем как это учитывается на расходах по ФПП, да их спокойно можно обоити. Смысл в том, что если денег больше, ты задавишь. Причем размер кошелька дает и психологическое /тактическое преимущество. Одно дело тратить последнее, другое не имееть ограничений. В первом случае ты можешь просто от тяжести ответственности совершить ошибочный трансфер. И у кого денег больше, тот задает планку, поднимая цену для других.
В этом смысле показательный пример Челси. При Абрамовиче был успех и старание игроков. А с Боули одни провалы, при соизмеримых тратах. Вроде бы одно и тоже, но даже по игрокам видно, как они не стараются. У Абрамовича это были халявные деньги, с которыми он более легко раставался. Ну игроки пытались ему угодить, расчитывая на его щедрость, полюбому были неучтенные премиальные. Вот так достигается разница.
Это тем гениям, которые сравнивают официальные траты и говорят что МЮ/Арсенал потратил не меньше Сити. Если по простому, не намекая нарушения, то это аукцион и самый богатый забирает лучшие лоты. Остальным достаются те что похуже и по дорогой цене.