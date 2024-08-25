LEON Вторая лига А. «Велес» проиграл «Кубани», «Челябинск» и «Ленинградец» голов не забили, «Родина-2» сыграла вничью с «Машук-КМВ»
Клубы LEON Второй лиги А провели матчи очередного тура.
«Велес» проиграл «Кубани» (0:1), «Челябинск» и «Ленинградец» голов не забили (0:0), «Родина-2» сыграла вничью с «Машук-КМВ» (1:1).
LEON Вторая лига
Дивизион А
Группа «Золото»
6-й тур
25 августа
«Спартак» Кострома – «Текстильщик» – 2:0 (1:0)
«Ленинградец» – «Челябинск» – 0:0 (0:0)
«Авангард» Курск – «Сибирь» – 4:1 (2:0)
«Велес» – «Кубань» – 0:1 (0:1)
«Волгарь» – «Калуга» – 2:0 (1:0)
Группа «Серебро»
5-й тур
25 августа
«Торпедо» Миасс – «Иртыш» Омск – 0:1 (0:1)
«Динамо» Брянск – «Металлург» Липецк – 3:0 (1:0)
«Волга» Ульяновск – «Краснодар-2» – 2:0 (0:0)
«Родина-2» – «Машук-КМВ» – 1:1 (1:0)
«Химик» – «Муром» – 2:2 (0:1)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.