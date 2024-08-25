LEON Вторая лига А. «Велес» проиграл «Кубани», «Челябинск» и «Ленинградец» голов не забили, «Родина-2» сыграла вничью с «Машук-КМВ»

Клубы LEON Второй лиги А провели матчи очередного тура.

«Велес» проиграл «Кубани» (0:1), «Челябинск» и «Ленинградец» голов не забили (0:0), «Родина-2» сыграла вничью с «Машук-КМВ» (1:1).

LEON Вторая лига

Дивизион А

Группа «Золото»

6-й тур

25 августа

«Спартак» Кострома – «Текстильщик» – 2:0 (1:0)

«Ленинградец» – «Челябинск» – 0:0 (0:0)

«Авангард» Курск – «Сибирь» – 4:1 (2:0)

«Велес» – «Кубань» – 0:1 (0:1)

«Волгарь» – «Калуга» – 2:0 (1:0)

Группа «Серебро»

5-й тур

25 августа

«Торпедо» Миасс – «Иртыш» Омск – 0:1 (0:1)

«Динамо» Брянск – «Металлург» Липецк – 3:0 (1:0)

«Волга» Ульяновск – «Краснодар-2» – 2:0 (0:0)

«Родина-2» – «Машук-КМВ» – 1:1 (1:0)

«Химик» – «Муром» – 2:2 (0:1)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.