Станкович использует русские матерные выражения в своем кругу. Слово «дебил» забавляет тренера «Спартака»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия светская хроника Sports.ru ахахаха брань Футбол

Деян Станкович ругается по-русски в кругу друзей.

Напомним, сербский тренер возглавил «Спартак» перед началом сезона-2024/25. Спортсу’’ удалось узнать некоторые факты из его жизни в России.

Отмечается, что главный тренер красно-белых почти не шутит. Ни один из собеседников Спортса’’ не вспомнил каких-то приколов от Станковича.

Разве что в своей компании Деян использует пару матерных выражений на русском, а особенно его забавляет слово «дебил».

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67 комментариев
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Соболев обижается на это слово?
+170
-8
+162
ого, вот это новости, срочно на первую полосу
+72
-1
+71
Ответ Дядя ТУРА
Соболев обижается на это слово?
На правду не обижаются 😁
+76
-11
+65
Ответ Дядя ТУРА
Соболев обижается на это слово?
Нет. В наушнике на одно ухо, ему слышится ласковое "дельбин" )
+52
-5
+47
Я думаю, журналисты с их вопросами часто будут слышать это слово.
+27
-2
+25
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Вобще это медецинский диагноз,и людям с ним очень невесело.
невесело как правило окружающим, а самим носителям диагноза норм
+23
-2
+21
на сербском это толстый жирный переводится
+13
-1
+12
Это суперинтересная информация, есть что обсуждать. А нет данных какой рукой он затылок чешет?
+9
-1
+8
Ответ unreality
Только не дибил, а дебел
Так «дебелый» и у нас есть, просто устарело🤓
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А малолетний дебил)) использует))
+5
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+4
Ответ Дядя ТУРА
Соболев обижается на это слово?
Откликается на это слово
+5
-2
+3
Так это слово не матерное
+5
-2
+3
Ответ Сигизмунд Пугачев
на сербском это толстый жирный переводится
Только не дибил, а дебел
+1
0
+1
Неужели увидел на тренировке mean machine и Owen the simple?
+1
0
+1
Это информация - уровень нашей журналистики.
+3
-2
+1
Ответ SMART789
это его личное как выражаться тем более в близком кругу, моралисты спортсовские нашлись
Это ты сказал, чтобы Клаудиньо оправдать?
+7
-6
+1
По-испански, кстати, débil - это "слабый"
+1
0
+1
Этот диагноз ещё спартаковский болельщик, министр иностранных дел Лавров С.В. поставил группе журналистов из приближённого пула : дебилы, блин. Но он употребил слово, которое блин заменяет.
+3
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Так «дебелый» и у нас есть, просто устарело🤓
В сербском много слов из старославянского)
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0
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Спартаку совершенно точно нужен тренер, которому не до приколов, а который просто будет хорошо делать свое дело
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Ответ snooky
У сербов матерные ругательства звучат очень похоже. Так что нельзя сказать, что он прям по-русски ругается. Походу он только новое слово "дебил" выучил.
У бывшей супруги подружка была. Наша, вышла замуж за чеха и уехала туда, ещё в 90-е.
Летом, почти каждый год - домой приезжала. Когда сын (от чеха) подрос - с собой его взяла в Москву.
Вот ему это слово тоже больше всего понравилось, когда он со своим российским дядей (братом матери), общался))
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новость написана для контраста с сельдереем, жена которого не одобряет мат и ему не разрешает
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Ответ Kyle Cumiskey
Думаешь заслужили?)
неее.После них,к мячу лучше не прикасаться.
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Ответ леннорыч-абрамович
Это ты сказал, чтобы Клаудиньо оправдать?
Не вижу в новости ни слова про этого игрока
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Ответ Чебурашка от Гены
Интересно, кому он в близком кругу говорит дебил? 😁
в раздевалке
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Ответ Knife707
Так это слово не матерное
Тоже считаешь что его нужно получить по этому "предмету", так глядишь к концу чемпионата похлеще " Шнура" Будет!
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Ответ Дядя ТУРА
Соболев обижается на это слово?
У Соболева это вторая фамилия.
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Так «дебелый» и у нас есть, просто устарело🤓
Дебелый это рыхлый,целлюлитный.
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Ответ Kyle Cumiskey
Неужели увидел на тренировке mean machine и Owen the simple?
))))Какие тренировки?они мячики подавали,но плохо.
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Объясните ему что "дельфин" это другое слово
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