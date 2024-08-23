Станкович использует русские матерные выражения в своем кругу. Слово «дебил» забавляет тренера «Спартака»
Деян Станкович ругается по-русски в кругу друзей.
Напомним, сербский тренер возглавил «Спартак» перед началом сезона-2024/25. Спортсу’’ удалось узнать некоторые факты из его жизни в России.
Отмечается, что главный тренер красно-белых почти не шутит. Ни один из собеседников Спортса’’ не вспомнил каких-то приколов от Станковича.
Разве что в своей компании Деян использует пару матерных выражений на русском, а особенно его забавляет слово «дебил».
Летом, почти каждый год - домой приезжала. Когда сын (от чеха) подрос - с собой его взяла в Москву.
Вот ему это слово тоже больше всего понравилось, когда он со своим российским дядей (братом матери), общался))