Станкович использует русские матерные выражения в своем кругу. Слово «дебил» забавляет тренера «Спартака»

Деян Станкович ругается по-русски в кругу друзей.

Напомним, сербский тренер возглавил «Спартак» перед началом сезона-2024/25. Спортсу’’ удалось узнать некоторые факты из его жизни в России.

Отмечается, что главный тренер красно-белых почти не шутит. Ни один из собеседников Спортса’’ не вспомнил каких-то приколов от Станковича.

Разве что в своей компании Деян использует пару матерных выражений на русском, а особенно его забавляет слово «дебил».

Инсайды про Станковича: что он за человек?