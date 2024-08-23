12-летний Майоров из Беларуси подписал контракт с «Реалом». Алексея хотела пригласить «Барса»

12-летний футболист из Беларуси Алексей Майоров подписал контракт с «Реалом».

Майоров подписал контракт с академией мадридского «Реала». Он будет выступать за команду игроков в возрасте до 13 лет.

Как сообщает Marca, в подписании Майорова была заинтересована « » – каталонский клуб пытался подписать игрока в свою академию, в том числе пытаясь оказывать влияние через каталонскую футбольную федерацию. Несмотря на это, Алексей предпочел присоединиться к академии « ».