12-летний Майоров из Беларуси подписал контракт с «Реалом». Алексея хотела пригласить «Барса»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Беларусь детский футбол Футбол

12-летний футболист из Беларуси Алексей Майоров подписал контракт с «Реалом».

Майоров подписал контракт с академией мадридского «Реала». Он будет выступать за команду игроков в возрасте до 13 лет.

Как сообщает Marca, в подписании Майорова была заинтересована «Барселона» – каталонский клуб пытался подписать игрока в свою академию, в том числе пытаясь оказывать влияние через каталонскую футбольную федерацию. Несмотря на это, Алексей предпочел присоединиться к академии «Реала».

39 комментариев
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Главное пацанчик в Испании! Удачи ему.
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Судя по обзору на марке, пацанчик весьма неплох. Удачи ему вырасти крутым футболистом. Для Беларуси это будет супер.
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Ответ Predator87
вот реально не понимаю таких игроков))у барсы чуть ли не лучшая академия в мире,шанс у него был бы.а что в кастилье?с политикой переса шансов заиграть в реале уц него нет никаких.там не ценят своих воспитанников.не ну если его конечно устраивает пылить в кастилье в низшем дивизионе с туманными перспективами то окей)как говорится каждому свое
Ни кастилья ни ла масия не гарантия успеха.
Мальчик в 12 лет попал в молодежку Реала.
Что ещё можно хотеть в этом возрасте? Ну кроме игрушек разных, приставок, побегать с друзьями во дворе?
А может он фанат Мадрида, может родители так захотели. Может предложения Реала было лучше чем предлагала Барселона, и?
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Очередной читерский белорус из фм
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Ответ Потолковый Лампонюх
Пацан лютый топ. Посмотрите его Инсту. Уже более 11т подписчиков. Правильный выбор слелал.
С каких пор уровень оценивают количеством подписчиков ?
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Ответ Raul Bloodworth
Судя по обзору на марке, пацанчик весьма неплох. Удачи ему вырасти крутым футболистом. Для Беларуси это будет супер.
лично не знаком с ним, но что-то подсказывает, что если придёт к успеху, то играть будет за сборную Испании (что в целом логично)
так что для Беларуси останется только красивая история
в любом случае, удачи ему
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Виталий Кутузов 2.0
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Ответ Потолковый Лампонюх
Пацан лютый топ. Посмотрите его Инсту. Уже более 11т подписчиков. Правильный выбор слелал.
С каких пор уровень оценивают количеством подписчиков ?
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Ответ TTX
А он из Беларуси или давно в Испании? Так то международные трансферы и переманивания запрещены, если не переезжает парень из-за работы родителей.
родители переехали в Испанию 2 года назад
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Виталий Кутузов 2.0
У Кутузова не было дедушки футболиста)
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Ответ Потолковый Лампонюх
Пацан лютый топ. Посмотрите его Инсту. Уже более 11т подписчиков. Правильный выбор слелал.
Если ты глор Мадрида, не значит что мальчик сделал правильный выбор. Правильный выбор или нет покажет время.
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Ответ Потолковый Лампонюх
Пацан лютый топ. Посмотрите его Инсту. Уже более 11т подписчиков. Правильный выбор слелал.
Топовость исчисляется в подписчиках?
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Ответ Predator87
вот реально не понимаю таких игроков))у барсы чуть ли не лучшая академия в мире,шанс у него был бы.а что в кастилье?с политикой переса шансов заиграть в реале уц него нет никаких.там не ценят своих воспитанников.не ну если его конечно устраивает пылить в кастилье в низшем дивизионе с туманными перспективами то окей)как говорится каждому свое
«Чуть-ли» и «Мадрид» здесь тоже. По количеству выпущенных воспитанников заигравших в ТОП-лигах академия «Мадрида» даже лучше.

Шанс заиграть в основе - ниже, вопросов нет. Но всегда все зависит от игроков, прямо сейчас все, что связано с «Барсой» не вызывает уверенности учитывая их финансовое положение.

Что значит «Уважает своих воспитанников»? «Мадрид» всегда выпускал сильных Футболистов, то что после 00 их перестали в приоритете наигрывать в основе - вопрос другой, а может, уровень сейчас этих игроков слабее. Да и есть ли необходимость, в нынешних реалиях?

Главное для любого клуба - достижение результата.

Все говорят про школы и воспитанников пытаясь возвысить «Барселону» и как то щелкнуть по носу «Мадрид», но правда заключается в первом сообщении.

А факт заключается в том, что у «Барсы» нет других вариантов, кроме как подтягивать школу. МногоМиллионные трансферы были и в нулевых,а про КоутиньоГризмана/Дембеле известно всем (примеров достаточно).

Вот и играют кто может и на кого хватает денег, «Барса» покупать пыталась, но слишком дорого и невыгодно и как вам результат? .А вообще, воспитанником является игрок, подписанный клубом до 18 лет.
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Ответ Predator87
вот реально не понимаю таких игроков))у барсы чуть ли не лучшая академия в мире,шанс у него был бы.а что в кастилье?с политикой переса шансов заиграть в реале уц него нет никаких.там не ценят своих воспитанников.не ну если его конечно устраивает пылить в кастилье в низшем дивизионе с туманными перспективами то окей)как говорится каждому свое
Из статистики .Активных выпускников играющих по всему миру у Реал Мадрид 67 а
У БЧК 64
Вопрос на внимательность и знание математики .У Какова клуба более успешная академия по количеству играющих выпускников?
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Ответ Predator87
вот реально не понимаю таких игроков))у барсы чуть ли не лучшая академия в мире,шанс у него был бы.а что в кастилье?с политикой переса шансов заиграть в реале уц него нет никаких.там не ценят своих воспитанников.не ну если его конечно устраивает пылить в кастилье в низшем дивизионе с туманными перспективами то окей)как говорится каждому свое
Вот я реально не понимаю таких как ты. В топ-5 лигах играет больше воспитанников Реала. Академия Реала почти гарантия попадания в большой футбол.
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Ответ Predator87
вот реально не понимаю таких игроков))у барсы чуть ли не лучшая академия в мире,шанс у него был бы.а что в кастилье?с политикой переса шансов заиграть в реале уц него нет никаких.там не ценят своих воспитанников.не ну если его конечно устраивает пылить в кастилье в низшем дивизионе с туманными перспективами то окей)как говорится каждому свое
То-то в списке игроков, ставших разочарованиями, из соседней новости половина из Барселоны))
Ла Масия губит таланты промышленными масштабами
+9
-8
+1
Удачи и без травм.
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Лёха, удачи тебе! Всё получится! Папе привет
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Ответ Under
на таких цифрах я бы сказал, что уровень успеха одинаков
Согласен
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0
Ответ Predator87
вот реально не понимаю таких игроков))у барсы чуть ли не лучшая академия в мире,шанс у него был бы.а что в кастилье?с политикой переса шансов заиграть в реале уц него нет никаких.там не ценят своих воспитанников.не ну если его конечно устраивает пылить в кастилье в низшем дивизионе с туманными перспективами то окей)как говорится каждому свое
БЧК в помойку превращается,выбирать даже сильно и не пришлось .И так понятно что Реал Мадрид вне конкуренции
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Даже 12 летний белорус умнее ригобера
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Ответ Blaumerc
Если ты глор Мадрида, не значит что мальчик сделал правильный выбор. Правильный выбор или нет покажет время.
Если Лапорта останется рулить барсой на два срока, то клуь станет крепким середняком.
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Ответ Потолковый Лампонюх
Пацан лютый топ. Посмотрите его Инсту. Уже более 11т подписчиков. Правильный выбор слелал.
Кому интересно, вот он на рос тв
https://www.youtube.com/watch?v=i4x7Y8c1ZTs
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А он из Беларуси или давно в Испании? Так то международные трансферы и переманивания запрещены, если не переезжает парень из-за работы родителей.
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