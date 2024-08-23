12-летний Майоров из Беларуси подписал контракт с «Реалом». Алексея хотела пригласить «Барса»
12-летний футболист из Беларуси Алексей Майоров подписал контракт с «Реалом».
Майоров подписал контракт с академией мадридского «Реала». Он будет выступать за команду игроков в возрасте до 13 лет.
Как сообщает Marca, в подписании Майорова была заинтересована «Барселона» – каталонский клуб пытался подписать игрока в свою академию, в том числе пытаясь оказывать влияние через каталонскую футбольную федерацию. Несмотря на это, Алексей предпочел присоединиться к академии «Реала».
Мальчик в 12 лет попал в молодежку Реала.
Что ещё можно хотеть в этом возрасте? Ну кроме игрушек разных, приставок, побегать с друзьями во дворе?
А может он фанат Мадрида, может родители так захотели. Может предложения Реала было лучше чем предлагала Барселона, и?
так что для Беларуси останется только красивая история
в любом случае, удачи ему
Шанс заиграть в основе - ниже, вопросов нет. Но всегда все зависит от игроков, прямо сейчас все, что связано с «Барсой» не вызывает уверенности учитывая их финансовое положение.
Что значит «Уважает своих воспитанников»? «Мадрид» всегда выпускал сильных Футболистов, то что после 00 их перестали в приоритете наигрывать в основе - вопрос другой, а может, уровень сейчас этих игроков слабее. Да и есть ли необходимость, в нынешних реалиях?
Главное для любого клуба - достижение результата.
Все говорят про школы и воспитанников пытаясь возвысить «Барселону» и как то щелкнуть по носу «Мадрид», но правда заключается в первом сообщении.
А факт заключается в том, что у «Барсы» нет других вариантов, кроме как подтягивать школу. МногоМиллионные трансферы были и в нулевых,а про КоутиньоГризмана/Дембеле известно всем (примеров достаточно).
Вот и играют кто может и на кого хватает денег, «Барса» покупать пыталась, но слишком дорого и невыгодно и как вам результат? .А вообще, воспитанником является игрок, подписанный клубом до 18 лет.
У БЧК 64
Вопрос на внимательность и знание математики .У Какова клуба более успешная академия по количеству играющих выпускников?
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https://www.youtube.com/watch?v=i4x7Y8c1ZTs