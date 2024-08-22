Фанат «Палмейраса» показал пенис и средний палец болельщице «Ботафого» во время матча. Она написала заявление в полицию
Мужчина показал болельщице соперника пенис во время футбольного матча.
«Палмейрас» совместно с Делегацией по борьбе с преступлениями в спортивной сфере пытается установить личность болельщика, который продемонстрировал свои гениталии фанатке «Ботафого» после матча 1/8 финала Кубка Либертадорес (2:2).
После вылета «Палмейраса» из турнира один из болельщиков опустил шорты перед болельщицей соперников и показал ей пенис и средний палец. Болельщица провела ночь в полицейском участке, где подала заявление.
Клуб заявил, что работает над установлением личности болельщика. Ему запретят покупать билеты на домашние матчи команды.
Болельщик будет привлечен к уголовной ответственности.
Показ среднего пальца уже является аллюзией на гениталии и характерен для искусства символизма, предъявляя же ( после этого ) истинный детородный орган... этот творец ломает всю экзистенциальную картину действа и сваливается в яркий примитивизм, близкий к проявлениям раннего "наивного" искусства в живописи
Свой писюн в ночной тишине?
Палец к пальцу привязал"))