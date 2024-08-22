Фанат «Палмейраса» показал пенис и средний палец болельщице «Ботафого» во время матча. Она написала заявление в полицию

Мужчина показал болельщице соперника пенис во время футбольного матча.

«Палмейрас» совместно с Делегацией по борьбе с преступлениями в спортивной сфере пытается установить личность болельщика, который продемонстрировал свои гениталии фанатке «Ботафого» после матча 1/8 финала Кубка Либертадорес (2:2).

После вылета «Палмейраса» из турнира один из болельщиков опустил шорты перед болельщицей соперников и показал ей пенис и средний палец. Болельщица провела ночь в полицейском участке, где подала заявление.

Клуб заявил, что работает над установлением личности болельщика. Ему запретят покупать билеты на домашние матчи команды.

Болельщик будет привлечен к уголовной ответственности.