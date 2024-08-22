Фанат «Палмейраса» показал пенис и средний палец болельщице «Ботафого» во время матча. Она написала заявление в полицию

Теги Ботафого Палмейрас высшая лига Бразилия происшествия болельщики контент Футбол

Мужчина показал болельщице соперника пенис во время футбольного матча.

«Палмейрас» совместно с Делегацией по борьбе с преступлениями в спортивной сфере пытается установить личность болельщика, который продемонстрировал свои гениталии фанатке «Ботафого» после матча 1/8 финала Кубка Либертадорес (2:2).

После вылета «Палмейраса» из турнира один из болельщиков опустил шорты перед болельщицей соперников и показал ей пенис и средний палец. Болельщица провела ночь в полицейском участке, где подала заявление.

Клуб заявил, что работает над установлением личности болельщика. Ему запретят покупать билеты на домашние матчи команды. 

Болельщик будет привлечен к уголовной ответственности.

51 комментарий
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С точки зрения использования художественных приёмов, данный перформанс немного отдаёт гротеском и фундаментально сюреалистичен.
Показ среднего пальца уже является аллюзией на гениталии и характерен для искусства символизма, предъявляя же ( после этого ) истинный детородный орган... этот творец ломает всю экзистенциальную картину действа и сваливается в яркий примитивизм, близкий к проявлениям раннего "наивного" искусства в живописи
+115
-7
+108
Он показывал писюн...
+33
-5
+28
Ответ Ллб
С точки зрения использования художественных приёмов, данный перформанс немного отдаёт гротеском и фундаментально сюреалистичен. Показ среднего пальца уже является аллюзией на гениталии и характерен для искусства символизма, предъявляя же ( после этого ) истинный детородный орган... этот творец ломает всю экзистенциальную картину действа и сваливается в яркий примитивизм, близкий к проявлениям раннего "наивного" искусства в живописи
Откуда у Вас текст заявы фанатки?) Вы и португальским владеете?)
+21
0
+21
Ответ Сергей Aficionado
Откуда у Вас текст заявы фанатки?) Вы и португальским владеете?)
Это Жирков. Да, он владеет бразильским
+18
0
+18
Ответ Stefen
Он показывал писюн...
Ты зачем показывал мне
Свой писюн в ночной тишине?
+17
-1
+16
А как узнавать будут? Болельщица целую ночь в полиции провела рисуя фоторобот пениса?
+12
0
+12
Ответ Ллб
С точки зрения использования художественных приёмов, данный перформанс немного отдаёт гротеском и фундаментально сюреалистичен. Показ среднего пальца уже является аллюзией на гениталии и характерен для искусства символизма, предъявляя же ( после этого ) истинный детородный орган... этот творец ломает всю экзистенциальную картину действа и сваливается в яркий примитивизм, близкий к проявлениям раннего "наивного" искусства в живописи
Боже, храни комментаторов спортса 🙏
+6
0
+6
Ответ Зелёный гопник
Ты зачем показывал мне Свой писюн в ночной тишине?
Enjoykin гений)
+5
0
+5
Ясно как опознавать будут. Покажут три ... варианта.
+7
-3
+4
Ответ Stefen
Он показывал писюн...
Не показывал
+4
0
+4
"Но не просто показал
Палец к пальцу привязал"))
+6
-2
+4
Это займёт 3 е суток, так как все болельщики будут давать показания
+4
-1
+3
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Так переволновалась что провела ночь в полицейском участке. Видно большое впечатление произвели на неë гениталии.
Да хз, мало ли какой больной, вдруг еще потом преследовать побежал бы. Учитывая, что это Бразилия, то может быть даже вооруженный
+4
-1
+3
Мой друг Алонсо говорит, что не поверит, пока фото не увидит
+4
-1
+3
Вот если б он ей показал вагину, еще б можно было бы удивиться! А так пенис мужик показал ! Ну и что ?!
+3
0
+3
Вот это теперь уровень новостей спортса, класс)
+5
-2
+3
Ответ Uriah Heep
Зачем эта дичь здесь?!
Самое то!! А какие ты хочешь новости
+3
-1
+2
Нечего было кричать: "Покажи фанатке шишку!" (с) )))
+3
-1
+2
Этот мир совсем сошёл с ума...
+2
0
+2
А не спрашивала - "Сколько сантиметров у Дзюбы?"
+2
0
+2
Присядь-ка на ботафого, мужчина
+2
0
+2
Понятно.. не впечатлилась)
+1
0
+1
Ответ Peter Parker
Да хз, мало ли какой больной, вдруг еще потом преследовать побежал бы. Учитывая, что это Бразилия, то может быть даже вооруженный
Песюном
+1
0
+1
Ответ Stefen
Он показывал писюн...
Не показывал
+1
0
+1
Болельщица провела ночь в полицейском участке....ЗАЧЕМ???)))))))))))))))))
+1
0
+1
Ответ Сергей Aficionado
Откуда у Вас текст заявы фанатки?) Вы и португальским владеете?)
Он нет. Супруга перевела с бразильского.
+1
0
+1
Содержательно.
+1
0
+1
А что именно её не устроило?
+2
-1
+1
Ответ Петрович
А как узнавать будут? Болельщица целую ночь в полиции провела рисуя фоторобот пениса?
Ей покажут наш фильм с Семенович и Деревянко, и она поймет как надо проводить опознание
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Ответ barcabarcabarcabarca
Опознание будет по лицу или члену?
Она такая, нет, он точно не из нашей фавелы!
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