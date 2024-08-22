Де Хеа пропустил 3 гола в дебютном матче за «Фиорентину» – от «Академии Пушкаша» в плей-офф отбора ЛК
Давид Де Хеа пропустил 3 гола в дебютном матче за «Фиорентину».
Сегодняшняя игра плей-офф квалификации Лиги конференций против «Академии Пушкаша» завершилась со счетом 3:3. Де Хеа провел первый матч в составе «Фиорентины», куда перешел в статусе свободного агента. Напомним, с лета 2023 года голкипер находился без клуба после ухода из «Манчестер Юнайтед».
Ответная игра между «Фиорентиной» и «Академией Пушкаша» пройдет в Венгрии 29 августа.
Об уровне Де Хеа спорить не буду ( с этим к фанам МЮ) , но смею утверждать , что каждый сезон у МЮ 12-15 очков бывали чисто вратарскими.
Молодцы.
3:3.