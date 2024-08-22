Де Хеа пропустил 3 гола в дебютном матче за «Фиорентину» – от «Академии Пушкаша» в плей-офф отбора ЛК

Теги Фиорентина серия А Италия высшая лига Венгрия Давид Де Хеа Академия Пушкаша Лига конференций УЕФА Футбол

Давид Де Хеа пропустил 3 гола в дебютном матче за «Фиорентину».

Сегодняшняя игра плей-офф квалификации Лиги конференций против «Академии Пушкаша» завершилась со счетом 3:3. Де Хеа провел первый матч в составе «Фиорентины», куда перешел в статусе свободного агента. Напомним, с лета 2023 года голкипер находился без клуба после ухода из «Манчестер Юнайтед».

Ответная игра между «Фиорентиной» и «Академией Пушкаша» пройдет в Венгрии 29 августа.

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38 комментариев
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это все из-за Магвайера
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А голы "Академия Пушкаша" забила бисиклетой, рабоной и обводящим ударом в дальнюю девятку после изящной комбинации)
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Ответ Дандрей
Соответсвуют великому имени. Молодцы.
Это шутка, если что, я не знаю, как они в реале забили.
+27
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+27
Ответ Streetbor
это все из-за Магвайера
Роналду плохо прессинговал
+21
-14
+7
До Хея пропустил, конечно.
+7
0
+7
Ответ alcohero
Это шутка, если что, я не знаю, как они в реале забили.
В Реале Пушкаш забивал, подтверждаю
+6
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+6
Ответ Заяцволк
Ааахаха, буквально в каждой новости сегодня есть комментарии, пробивающие дно ))) Чел на протяжении всей карьеры чуть ли не каждую неделю пропускал то между рук, то между ног, что просто по определению не является профессиональным футбольным уровнем. Но местные, опьянённые редкими эффектными сейвами, рассказывали, что он якобы топ, тащил кого-то там куда-то. Хотя вроде должно быть очевидно, что для вратаря главнейшее качество - это надёжность, а не красивые сейвы. Что толку от сейвов, если пускаешь между рук регулярно, из-за чего все старания твоей команды идут в никуда ? Не-а, это доный уровень вратарского мастерства. И вот теперь новые отмазки - "Ой, он не играл долго, просто форму не набрал", не, реально что ли не стыдно такую чушь нести на серьёзных щщщях ? ))
Он не играл долго без взяких "ой" и "ай"". Стыдно писать неправду, а не реальный факт. Называть чушью, общеизвестную действительность , это признак невладения ситуацией или неадекватной оценки. И артистическая интонация тут не помогает (Станиславский точно не поверил бы).
Об уровне Де Хеа спорить не буду ( с этим к фанам МЮ) , но смею утверждать , что каждый сезон у МЮ 12-15 очков бывали чисто вратарскими.
+4
0
+4
ну так а что за голы то ? ему в домик закатили. или там с 40 метров дурака? или 1×1 и шансов 0
+3
0
+3
Ответ alcohero
А голы "Академия Пушкаша" забила бисиклетой, рабоной и обводящим ударом в дальнюю девятку после изящной комбинации)
Соответсвуют великому имени.
Молодцы.
+4
-1
+3
Пропустил на мин. 9, 12(0:2), 89(3:3).
+1
0
+1
Ответ Badmurza
Тут, конечно, вопрос к тренеру. Чем Палладино думал, когда ставил в ворота растренированный балласт не оч понятно
Это вопрос к руководству клуба, зачем они это подписали. Тренер после этого не может полностью игнорировать вратаря, да еще и с "именем", так что хотя бы на кубки его придется выпускать.
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Да ладно ,нормально сыграл ,ни хорошо,ни плохо
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Ответ Тимур Назаренко
а ты эксперт? Александр Филимонов? мы тебя узнали!
Ещё раз - эксперты могут дискредитировать себя, такое часто бывало, лень сейчас лазить по истории, ну навскидку там - давали ЗМ Роналду вместо Рибери и т.п. Чтобы оценивать некоторые явления, не обязательно быть экспертом, достаточно просто факты анализировать. Например, мы не эксперты в погоде, но можем утверждать, что завтра не выпадет снег. Так что да, диванные дилетанты могут быть намного адекватнее экспертов
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Ответ Egor .
зм как раз так себе аргумент, в этом случае эффектность может внести вклад
да я не настаиваю, может, конечно, я просто крайне удивлён, что оказывается де хея регулярно пускал что попало и куда попало, а мы и не заметили, один только заяцволк видел. как такой вратарь вообще в мю играл с такими характеристиками
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Ответ betahemoth
т.е. авторитетные футбольные эксперты его на зм номинировали и считали лучшим вратарём за "редкие эффектные сейвы" и за "регулярное пускание мяча между рук на протяжении всей карьеры"? ок, так и запишем. вы хоть толику адекватности имейте что ли
зм как раз так себе аргумент, в этом случае эффектность может внести вклад
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Ответ Заяцволк
Ааахаха, буквально в каждой новости сегодня есть комментарии, пробивающие дно ))) Чел на протяжении всей карьеры чуть ли не каждую неделю пропускал то между рук, то между ног, что просто по определению не является профессиональным футбольным уровнем. Но местные, опьянённые редкими эффектными сейвами, рассказывали, что он якобы топ, тащил кого-то там куда-то. Хотя вроде должно быть очевидно, что для вратаря главнейшее качество - это надёжность, а не красивые сейвы. Что толку от сейвов, если пускаешь между рук регулярно, из-за чего все старания твоей команды идут в никуда ? Не-а, это доный уровень вратарского мастерства. И вот теперь новые отмазки - "Ой, он не играл долго, просто форму не набрал", не, реально что ли не стыдно такую чушь нести на серьёзных щщщях ? ))
а ты эксперт? Александр Филимонов? мы тебя узнали!
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Ответ Заяцволк
Вот и вопрос, что это за эксперты, которые его номинировали за регулярные пускания между рук ) Ну такое иногда случалось, ещё эксперты бывало отдавали ЗМ Роналду вместо Рибери, ещё тут рейтинги составляют, в которых Холанд выше Ван Перси в АПЛ и др., это всё дискредитирует экспертов, так что да, они вполне могут ошибаться, ну либо просто предвзяты, ничего особенного )
ну и зачем вы сравниваете единичные вопиющие случаи, тогда как де хея +- десятилетие лучшим считался? вновь призываю к адекватности
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Ответ &_Bishep_&
Он не играл долго без взяких "ой" и "ай"". Стыдно писать неправду, а не реальный факт. Называть чушью, общеизвестную действительность , это признак невладения ситуацией или неадекватной оценки. И артистическая интонация тут не помогает (Станиславский точно не поверил бы). Об уровне Де Хеа спорить не буду ( с этим к фанам МЮ) , но смею утверждать , что каждый сезон у МЮ 12-15 очков бывали чисто вратарскими.
А, да я про то, что долгое отсутствие не может являться аргументом, оправдывающим его донную игру. Он пустил 3 мяча не потому, что отсутствовал, а потому, что сам по себе неликвид ) И именно этот вариант подтверждают его постоянные пускания в необязательных ситуациях. Почему просто не признать, что он профнепригоден, зачем выдумывать всё новые и новые отмазки его игры низшего уровня ?
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Ответ betahemoth
т.е. авторитетные футбольные эксперты его на зм номинировали и считали лучшим вратарём за "редкие эффектные сейвы" и за "регулярное пускание мяча между рук на протяжении всей карьеры"? ок, так и запишем. вы хоть толику адекватности имейте что ли
Вот и вопрос, что это за эксперты, которые его номинировали за регулярные пускания между рук ) Ну такое иногда случалось, ещё эксперты бывало отдавали ЗМ Роналду вместо Рибери, ещё тут рейтинги составляют, в которых Холанд выше Ван Перси в АПЛ и др., это всё дискредитирует экспертов, так что да, они вполне могут ошибаться, ну либо просто предвзяты, ничего особенного )
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Ответ Заяцволк
Ааахаха, буквально в каждой новости сегодня есть комментарии, пробивающие дно ))) Чел на протяжении всей карьеры чуть ли не каждую неделю пропускал то между рук, то между ног, что просто по определению не является профессиональным футбольным уровнем. Но местные, опьянённые редкими эффектными сейвами, рассказывали, что он якобы топ, тащил кого-то там куда-то. Хотя вроде должно быть очевидно, что для вратаря главнейшее качество - это надёжность, а не красивые сейвы. Что толку от сейвов, если пускаешь между рук регулярно, из-за чего все старания твоей команды идут в никуда ? Не-а, это доный уровень вратарского мастерства. И вот теперь новые отмазки - "Ой, он не играл долго, просто форму не набрал", не, реально что ли не стыдно такую чушь нести на серьёзных щщщях ? ))
т.е. авторитетные футбольные эксперты его на зм номинировали и считали лучшим вратарём за "редкие эффектные сейвы" и за "регулярное пускание мяча между рук на протяжении всей карьеры"? ок, так и запишем. вы хоть толику адекватности имейте что ли
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Ответ Kanye East_1116222356
Роналду плохо прессинговал
Это правда. Жаль МЮ не играет в пустынных лигах, тогда бы еще и голы забивал!
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Фанатики недотренера из МЮ быстренько в коменты прибежали
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3 гола пропустил дома.
3:3.
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