Де Хеа пропустил 3 гола в дебютном матче за «Фиорентину» – от «Академии Пушкаша» в плей-офф отбора ЛК

Давид Де Хеа пропустил 3 гола в дебютном матче за «Фиорентину».

Сегодняшняя игра плей-офф квалификации конференций против « » завершилась со счетом 3:3. провел первый матч в составе «Фиорентины», куда перешел в статусе свободного агента. Напомним, с лета 2023 года голкипер находился без клуба после ухода из «Манчестер Юнайтед».

Ответная игра между «Фиорентиной» и «Академией Пушкаша» пройдет в Венгрии 29 августа.