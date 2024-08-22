Пелагея потребовала от Телегина деньги за обслуживание дома. Общий долг форварда вырос до 65 млн рублей

Пелагея потребовала от Ивана Телегина деньги за обслуживание дома.

Как сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на телеграм-канал SHOT, певица потребовала от бывшего мужа вернуть деньги за обслуживание дома, который был приобретен ими после свадьбы за 75 млн рублей.

Пара купила особняк в 2017 году и заключила договор на обслуживание.

«Платить должен был Телегин. Но в июне прошлого года он перестал это делать. За восемь месяцев – до февраля текущего года – накопился приличный долг, который Пелагея погасила сама, а позже подала в суд на бывшего супруга. Хоккеист должен был вернуть ей потраченное, однако не перевел денег.

Спортсмен утверждает, что у него нет средств, а зарплата уходит на погашение алиментов. Иск Пелагеи был полностью удовлетворен. Теперь в отношении Телегина приставы открыли еще одно исполнительное производство – он должен певице 253 тысячи 471 рубль», – сообщает телеграм-канал.

Напомним, ранее экс-форварду ЦСКА и «Авангарда» запретили выезд из России из-за долга в 64 миллиона рублей.

Как отмечает «Комсомольская правда», теперь общий долг игрока составляет чуть больше 65 миллионов рублей.

Пелагея вышла замуж за в 2016 году. Через год у них родилась дочь Таисия. В конце 2019 года певица объявила о разводе, который состоялся в конце 2020 года.