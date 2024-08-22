Пелагея потребовала от Телегина деньги за обслуживание дома. Общий долг форварда вырос до 65 млн рублей

Теги светская хроника Иван Телегин музыка Пелагея Хоккей

Пелагея потребовала от Ивана Телегина деньги за обслуживание дома.

Как сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на телеграм-канал SHOT, певица потребовала от бывшего мужа вернуть деньги за обслуживание дома, который был приобретен ими после свадьбы за 75 млн рублей. 

Пара купила особняк в 2017 году и заключила договор на обслуживание.

«Платить должен был Телегин. Но в июне прошлого года он перестал это делать. За восемь месяцев – до февраля текущего года – накопился приличный долг, который Пелагея погасила сама, а позже подала в суд на бывшего супруга. Хоккеист должен был вернуть ей потраченное, однако не перевел денег.

Спортсмен утверждает, что у него нет средств, а зарплата уходит на погашение алиментов. Иск Пелагеи был полностью удовлетворен. Теперь в отношении Телегина приставы открыли еще одно исполнительное производство – он должен певице 253 тысячи 471 рубль», – сообщает телеграм-канал.

Напомним, ранее экс-форварду ЦСКА и «Авангарда» запретили выезд из России из-за долга в 64 миллиона рублей.

Как отмечает «Комсомольская правда», теперь общий долг игрока составляет чуть больше 65 миллионов рублей.

Пелагея вышла замуж за Ивана Телегина в 2016 году. Через год у них родилась дочь Таисия. В конце 2019 года певица объявила о разводе, который состоялся в конце 2020 года.

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31 комментарий
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Что может быть страшнее озлобленной бабы... Пропал мужик..
+40
-12
+28
Прочитал новости по этой теме за последний месяц, все еще более запуталось.
4 года в разводе, почему не продали дом и не погасили долг?
Чей дом по документам?
Почему Телега должен платить за обслугу, если не живет?
Пелагея чешет по стране уже кучу лет, неужто не скопила деньжат, чтобы закрыть иплтеку и потом трясти с Телеги долю, спокойно живя в доме? Чай не последняя дама на сцене.
Почему не самый нищий хоккеист и певичка брали дом в ипотеку? Не пробовали взять то, на что хватало денег?
И вообще, что это за идиотизм, обсуждать на спортсайте светские дрязги, когда все что связывает новость со спотртом, это то, что одно из действующих лиц когда-то чудом эпизодически что-то смогло в сборной?
+29
-5
+24
Ответ sabur
Т е она живет в доме, в обслуживать должен он?
Развели спортика по полной. Телегину теперь хоть в петлю лезть, потому что до конца жизни он будет должен
+23
-4
+19
Т е она живет в доме, в обслуживать должен он?
+19
-8
+11
Скоро Трусова со своим начнет, скриньте. Даю им год.
+12
-3
+9
Надо в мфц на банкротство подавать,кредит конечно не сможет взять ближайшие 5 лет,но на минималку можно устроиться куда-нибудь в вхл,на бич-пакеты и пачку явы золотой хватит
+8
-1
+7
Ответ hh88_88
Скоро Трусова со своим начнет, скриньте. Даю им год.
Не начнёт, там всё фиктивно,по сценарию рудковской пиар,да и Игнатов гей
+7
-1
+6
Ответ serginn
Прочитал новости по этой теме за последний месяц, все еще более запуталось. 4 года в разводе, почему не продали дом и не погасили долг? Чей дом по документам? Почему Телега должен платить за обслугу, если не живет? Пелагея чешет по стране уже кучу лет, неужто не скопила деньжат, чтобы закрыть иплтеку и потом трясти с Телеги долю, спокойно живя в доме? Чай не последняя дама на сцене. Почему не самый нищий хоккеист и певичка брали дом в ипотеку? Не пробовали взять то, на что хватало денег? И вообще, что это за идиотизм, обсуждать на спортсайте светские дрязги, когда все что связывает новость со спотртом, это то, что одно из действующих лиц когда-то чудом эпизодически что-то смогло в сборной?
Твой комментарий с телегой вопросов самый большой в обсуждении, если что))
+4
0
+4
Фееричный конечно
+10
-6
+4
Ответ serginn
Прочитал новости по этой теме за последний месяц, все еще более запуталось. 4 года в разводе, почему не продали дом и не погасили долг? Чей дом по документам? Почему Телега должен платить за обслугу, если не живет? Пелагея чешет по стране уже кучу лет, неужто не скопила деньжат, чтобы закрыть иплтеку и потом трясти с Телеги долю, спокойно живя в доме? Чай не последняя дама на сцене. Почему не самый нищий хоккеист и певичка брали дом в ипотеку? Не пробовали взять то, на что хватало денег? И вообще, что это за идиотизм, обсуждать на спортсайте светские дрязги, когда все что связывает новость со спотртом, это то, что одно из действующих лиц когда-то чудом эпизодически что-то смогло в сборной?
Дом в ипотеку куплен, а значит, продать его будет очень сложно. Он же в залоге у банка, скорее всего. Ну и в доме вообще-то его дочь живет, так что как минимум половину трат должен брать на себя папа.
А вообще история мутная. У этого хоккеиста, насколько я слышала, еще один ребенок есть - от предыдущей подруги. И там тоже алименты.
Ситуация, достойная передачи Малахова и аналогичных)))
+4
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Что может быть страшнее озлобленной бабы... Пропал мужик..
у мужика уже такой второй брак. Дело ли в "бабах"...
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Так его, Поля
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Ответ serginn
Прочитал новости по этой теме за последний месяц, все еще более запуталось. 4 года в разводе, почему не продали дом и не погасили долг? Чей дом по документам? Почему Телега должен платить за обслугу, если не живет? Пелагея чешет по стране уже кучу лет, неужто не скопила деньжат, чтобы закрыть иплтеку и потом трясти с Телеги долю, спокойно живя в доме? Чай не последняя дама на сцене. Почему не самый нищий хоккеист и певичка брали дом в ипотеку? Не пробовали взять то, на что хватало денег? И вообще, что это за идиотизм, обсуждать на спортсайте светские дрязги, когда все что связывает новость со спотртом, это то, что одно из действующих лиц когда-то чудом эпизодически что-то смогло в сборной?
По тексту на kp.ru она закрыла долг по кредиту и по обслуживанию дома.
Дом остался в долевой собственности, каждый долевой собственник должен платить за обслуживание вне зависимости от использования - решение суда бесспорное.
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Вот Тарасов дом в Испании на маму записал и Бузовой ничего не досталось.
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Этот воз телеги, Телегину не потянуть и не сбросить...
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Ещё за кров, за хлеб и за соленья
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Угнала тебя, угнала...Или это не Пелагея?
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А девочка - не промах
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Пополам только задница бывает. Нечего было на двоих недвижимость брать
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Телегин остался с телегой.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Что может быть страшнее озлобленной бабы... Пропал мужик..
65 мульонов за разрушенный шалаш в котором кто только не бывал
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Все чаще и чаще на этом сайте новость про жену какого-то спортсмена.
И всегда про деньги
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Эту бабу с телеги не скинешь
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Ответ Юрий Плотников
Не начнёт, там всё фиктивно,по сценарию рудковской пиар,да и Игнатов гей
Вот это поворот...
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