Пелагея потребовала от Телегина деньги за обслуживание дома. Общий долг форварда вырос до 65 млн рублей
Пелагея потребовала от Ивана Телегина деньги за обслуживание дома.
Как сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на телеграм-канал SHOT, певица потребовала от бывшего мужа вернуть деньги за обслуживание дома, который был приобретен ими после свадьбы за 75 млн рублей.
Пара купила особняк в 2017 году и заключила договор на обслуживание.
«Платить должен был Телегин. Но в июне прошлого года он перестал это делать. За восемь месяцев – до февраля текущего года – накопился приличный долг, который Пелагея погасила сама, а позже подала в суд на бывшего супруга. Хоккеист должен был вернуть ей потраченное, однако не перевел денег.
Спортсмен утверждает, что у него нет средств, а зарплата уходит на погашение алиментов. Иск Пелагеи был полностью удовлетворен. Теперь в отношении Телегина приставы открыли еще одно исполнительное производство – он должен певице 253 тысячи 471 рубль», – сообщает телеграм-канал.
Напомним, ранее экс-форварду ЦСКА и «Авангарда» запретили выезд из России из-за долга в 64 миллиона рублей.
Как отмечает «Комсомольская правда», теперь общий долг игрока составляет чуть больше 65 миллионов рублей.
Пелагея вышла замуж за Ивана Телегина в 2016 году. Через год у них родилась дочь Таисия. В конце 2019 года певица объявила о разводе, который состоялся в конце 2020 года.
4 года в разводе, почему не продали дом и не погасили долг?
Чей дом по документам?
Почему Телега должен платить за обслугу, если не живет?
Пелагея чешет по стране уже кучу лет, неужто не скопила деньжат, чтобы закрыть иплтеку и потом трясти с Телеги долю, спокойно живя в доме? Чай не последняя дама на сцене.
Почему не самый нищий хоккеист и певичка брали дом в ипотеку? Не пробовали взять то, на что хватало денег?
И вообще, что это за идиотизм, обсуждать на спортсайте светские дрязги, когда все что связывает новость со спотртом, это то, что одно из действующих лиц когда-то чудом эпизодически что-то смогло в сборной?
А вообще история мутная. У этого хоккеиста, насколько я слышала, еще один ребенок есть - от предыдущей подруги. И там тоже алименты.
Ситуация, достойная передачи Малахова и аналогичных)))
Дом остался в долевой собственности, каждый долевой собственник должен платить за обслуживание вне зависимости от использования - решение суда бесспорное.
И всегда про деньги