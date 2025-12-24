Маркус Рэшфорд: «Барса» – величайший клуб, созданный, чтобы выигрывать трофеи. Все, чего я хочу – остаться здесь, меня хорошо приняли»

Маркус Рэшфорд: хочу остаться в «Барсе».

Нападающий «Барселоны» Маркус Рэшфорд заявил о желании остаться в клубе после окончания аренды.

– Расскажите о первых месяцах в «Барсе». Как вы адаптировались в клубе, в городе, в раздевалке?

– Я прекрасно адаптируюсь к клубу и городу. Как только я приехал, я почувствовал, что меня приняли очень хорошо. Я здесь для того, чтобы помочь команде выиграть трофеи, прошлый сезон был фантастическим, но в жизни все происходит очень быстро, все меняется, и наша цель – повторить успех. Я полностью сосредоточен на этом. С тренерским штабом и партнерами все прекрасно, я не могу жаловаться.

– Ваша главная цель – добиться того, чтобы клуб активировал опцию выкупа?

– Конечно, все, чего я хочу, – это остаться в «Барсе». Это конечная цель, но это не причина, по которой я усердно тренируюсь и стараюсь изо всех сил. Цель – побеждать. «Барса» – величайший клуб, созданный, чтобы выигрывать трофеи, – сказал Рэшфорд.