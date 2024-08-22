«Когда надо купить стиральную машину, для «ПСЖ» она стоит не 4 евро, а 400. Но работать она будет как машинка за 4 евро». Энрике о трудностях на трансферном рынке
Луис Энрике высказался о сложностях «ПСЖ» на трансферном рынке.
Испанский тренер считает, что клубы завышают цены на игроков, когда ими интересуется «ПСЖ». Это, по его мнению, усложняет парижанам работу на трансферном рынке.
«Когда такой большой клуб, как «Пари Сен-Жермен», хочет купить стиральную машину, вместо того чтобы стоить 4 евро, она стоит 400.
Проблема в том, что работать она будет как машинка за 4 евро», – сказал Энрике.
«Если четверо забьют по 12 голов, будет больше 40. 12 умножить на 4 – 42». Энрике о том, как «ПСЖ» заменит Мбаппе
Пчелы против мёда.
Это они покупали юного Пасторе за 50 лямов, старого Ибру и Тиаго Сильву за 60 лимонов.. В то время, когда это ещё были солидные деньги в футболе..
Когда САФ не хотел за Лукаса Моура платить более 20 млн, ПСЖ не глядя вываливал 30-35..
На Неймаре и Мбаппе поставили рекорды..
Чего сейчас удивляться, когда теперь все хотят продавать в ПСЖ подороже..
И да, в АПЛ тоже продают дороже, чем стоит игрок
Это едва ли не первый случай на тот момент, когда денежный мешок приходит к гранду и уводит двух лидеров.. Даже Сити вёл дела скромнее. 18 лимонов за Ибру, которому тогда уже было 30 и никто не подозревал о его долголетии.. Больше за ровесника Ибры тогда платил только МЮ при переходе Ван Перси..
И 42 млн за цз.. За кого из цз в те годы заплатили больше? .. Трансфер Рио Фердинанда почти 10 лет держал рекорд.
Да, сейчас эти 60 млн суммарно за двоих выглядят смешно, но тогда это были хорошие деньги.. Матрасы Фалькао покупали в то время за 40 млн.. А ПСЖ за защитника столько выкладывал..
Ну и вспомните, Галлиани тогда ликовал.. Ибо деньги даже при учёте уровня Ибры и Сильвы были большими..
А, теперь, сами же и удивляются, что с ними по этим "правилам" играют остальные.
Реал при всех своих тратах реально собирал команду-машину "галактикос" и трофеев хоть заимел что облегчает привлечение игроков, а ПСЖ тупо бабки сливает
Ну и 42 млн за цз.. Тогда столько за защитников ещё не платили..
Ну и речь не о том, что были эти трансферы успешными или нет.. А о том, что дальше все стали для ПСЖ заламывать ценник.