«Когда надо купить стиральную машину, для «ПСЖ» она стоит не 4 евро, а 400. Но работать она будет как машинка за 4 евро». Энрике о трудностях на трансферном рынке

Луис Энрике высказался о сложностях «ПСЖ» на трансферном рынке.

Испанский тренер считает, что клубы завышают цены на игроков, когда ими интересуется «ПСЖ». Это, по его мнению, усложняет парижанам работу на трансферном рынке.

«Когда такой большой клуб, как « », хочет купить стиральную машину, вместо того чтобы стоить 4 евро, она стоит 400.

Проблема в том, что работать она будет как машинка за 4 евро», – сказал Энрике.

«Если четверо забьют по 12 голов, будет больше 40. 12 умножить на 4 – 42». Энрике о том, как «ПСЖ» заменит Мбаппе