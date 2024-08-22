«Когда надо купить стиральную машину, для «ПСЖ» она стоит не 4 евро, а 400. Но работать она будет как машинка за 4 евро». Энрике о трудностях на трансферном рынке

Теги ПСЖ лига 1 Франция трансферы Луис Энрике Футбол

Луис Энрике высказался о сложностях «ПСЖ» на трансферном рынке.

Испанский тренер считает, что клубы завышают цены на игроков, когда ими интересуется «ПСЖ». Это, по его мнению, усложняет парижанам работу на трансферном рынке.

«Когда такой большой клуб, как «Пари Сен-Жермен», хочет купить стиральную машину, вместо того чтобы стоить 4 евро, она стоит 400.

Проблема в том, что работать она будет как машинка за 4 евро», – сказал Энрике.

«Если четверо забьют по 12 голов, будет больше 40. 12 умножить на 4 – 42». Энрике о том, как «ПСЖ» заменит Мбаппе

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56 комментариев
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А Энрике, когда выбивал себе и своему штабу сумму контракта, разве не этим же руководствовался?
Пчелы против мёда.
+133
-1
+132
Энрике: Сафонов стоит 200 тысяч евро
+82
-3
+79
Ответ Aleksey Yashin
Энрике: Сафонов стоит 200 тысяч евро
И подписали мы его, чтобы стирал гетры Доннарумме.
+69
-5
+64
А где он видел стиральную машину за 4 евро?
+37
-5
+32
Ответ dr. cage
Лол, Энрике может винить только свое руководство.. Это они покупали юного Пасторе за 50 лямов, старого Ибру и Тиаго Сильву за 60 лимонов.. В то время, когда это ещё были солидные деньги в футболе.. Когда САФ не хотел за Лукаса Моура платить более 20 млн, ПСЖ не глядя вываливал 30-35.. На Неймаре и Мбаппе поставили рекорды.. Чего сейчас удивляться, когда теперь все хотят продавать в ПСЖ подороже..
Ибре тогда всего около 30 было, а Сильва и того младше был. напридумывал что-то и выдает за правду. 20 миллионов за Ибру - это была просто шикарная сделка. Два шикарных трансфера, которые полностью оправдали те деньги
+35
-3
+32
Ответ Ебздрогыч
А где он видел стиральную машину за 4 евро?
На авито)
+21
-2
+19
Лол, Энрике может винить только свое руководство..

Это они покупали юного Пасторе за 50 лямов, старого Ибру и Тиаго Сильву за 60 лимонов.. В то время, когда это ещё были солидные деньги в футболе..
Когда САФ не хотел за Лукаса Моура платить более 20 млн, ПСЖ не глядя вываливал 30-35..
На Неймаре и Мбаппе поставили рекорды..

Чего сейчас удивляться, когда теперь все хотят продавать в ПСЖ подороже..
+27
-9
+18
Ответ Ебздрогыч
А где он видел стиральную машину за 4 евро?
Я вообще свою бесплатно отдал на Авито.
+13
0
+13
Сами размотали рынок такие команды, а теперь жалуются что им продают дороже, ага. Тем более что команда так и не выиграла ЛЧ до сих пор.
И да, в АПЛ тоже продают дороже, чем стоит игрок
+7
0
+7
Ответ dr. cage
Лол, Энрике может винить только свое руководство.. Это они покупали юного Пасторе за 50 лямов, старого Ибру и Тиаго Сильву за 60 лимонов.. В то время, когда это ещё были солидные деньги в футболе.. Когда САФ не хотел за Лукаса Моура платить более 20 млн, ПСЖ не глядя вываливал 30-35.. На Неймаре и Мбаппе поставили рекорды.. Чего сейчас удивляться, когда теперь все хотят продавать в ПСЖ подороже..
Ты конечно с примерами обосрался, тиаго силва на тот момент был лучшим игроком серии а и если не лучшим защитником мира то одним из лучших, а ибра тот сезон только в серии а закончил с 27 голами и 7 голевыми и за них двоих псж заплатил 60 лямов, скорее псж крупно развёл Милан, чем псж переплатил.
+7
-1
+6
Бедненькие парижане. Клубы, у которых трансферный бюджет 4 евро, а игроки стоят от 400 сочувствуют вам, в вашей проблеме
+4
0
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Интересно, а кто в этом виноват, хм?
+4
0
+4
тогда уже не 400 евро а 4000. где он покупает стиральные машины за 4 евро?
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+4
Ответ Freak05 Feal
Ты конечно с примерами обосрался, тиаго силва на тот момент был лучшим игроком серии а и если не лучшим защитником мира то одним из лучших, а ибра тот сезон только в серии а закончил с 27 голами и 7 голевыми и за них двоих псж заплатил 60 лямов, скорее псж крупно развёл Милан, чем псж переплатил.
Ты вспомни ажиотаж тех дней..
Это едва ли не первый случай на тот момент, когда денежный мешок приходит к гранду и уводит двух лидеров.. Даже Сити вёл дела скромнее. 18 лимонов за Ибру, которому тогда уже было 30 и никто не подозревал о его долголетии.. Больше за ровесника Ибры тогда платил только МЮ при переходе Ван Перси..
И 42 млн за цз.. За кого из цз в те годы заплатили больше? .. Трансфер Рио Фердинанда почти 10 лет держал рекорд.

Да, сейчас эти 60 млн суммарно за двоих выглядят смешно, но тогда это были хорошие деньги.. Матрасы Фалькао покупали в то время за 40 млн.. А ПСЖ за защитника столько выкладывал..

Ну и вспомните, Галлиани тогда ликовал.. Ибо деньги даже при учёте уровня Ибры и Сильвы были большими..
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По сути, сами задали такие "правила игры" на трансферном рынке (особенно, трансфером Неймара).
А, теперь, сами же и удивляются, что с ними по этим "правилам" играют остальные.
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Ответ Бегемотик
Реал один из первых кто это начал..
И?) От Этого ПСЖ весь такой "бедненький"?

Реал при всех своих тратах реально собирал команду-машину "галактикос" и трофеев хоть заимел что облегчает привлечение игроков, а ПСЖ тупо бабки сливает
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Ответ dr. cage
Так никто не подозревал, что Ибра окажется долгожителем. Галлиани был рад получить за возрастного токсичного напа 18 мультов. Ну и 42 млн за цз.. Тогда столько за защитников ещё не платили.. Ну и речь не о том, что были эти трансферы успешными или нет.. А о том, что дальше все стали для ПСЖ заламывать ценник.
тогда ещё говорили, что Ибру с Силовой только комплектом продавали, чтобы от Ибры избавиться
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Ответ tarasoff27ka
И кто виноват в этом?)))
РМ, ПСЖ, АПЛ где любая деревяшка с англ паспортом стоит от 50-ти.
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Ответ Алексей Горланов
А Энрике, когда выбивал себе и своему штабу сумму контракта, разве не этим же руководствовался? Пчелы против мёда.
неплохо
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Сейчас заплачу. Сначала «разогрели» рынок, предлагая всем больше остальных, а теперь вдруг решили посчитать траты? Смешно.
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также и Энрике получает зарплату 400 евро, а работает пока как тренер за 4 евро
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Цены для таких как псж и клубы АПЛ и должны быть в 3-4 раза дороже
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Выходит, Мбаппе стоил 2.15 миллиона))
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В АПЛ ещё дороже продают неликвид
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элитопроблемы
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Ответ ShamilK
Ибре тогда всего около 30 было, а Сильва и того младше был. напридумывал что-то и выдает за правду. 20 миллионов за Ибру - это была просто шикарная сделка. Два шикарных трансфера, которые полностью оправдали те деньги
Так никто не подозревал, что Ибра окажется долгожителем. Галлиани был рад получить за возрастного токсичного напа 18 мультов.
Ну и 42 млн за цз.. Тогда столько за защитников ещё не платили..

Ну и речь не о том, что были эти трансферы успешными или нет.. А о том, что дальше все стали для ПСЖ заламывать ценник.
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Чёт он начудил с математикой, даже в приблизительном смысле. Такие расчёты могут быть с Челси, где вообще деньги мусор
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Ну если разница 396 евро, то стоит договориться с игроком и другим клубом, чтобы он купил игра за 4 евро и продал ПСЖ за 8.
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Т.е. продает условный Хренпелье условного Зануссителли и говорит: Юве отдадим за 100 тыщ мильёнов денег, а в ПСЖ - только за 500 тыщ мильёнов. Идите нафиг со своими 200 тыс., пусть лучше идет в Юве за 100 тыщ., потому что вы - ПСЖ и должны платить 500 тыщ. Самому не смешно-то?
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И кто виноват в этом?)))
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