«Арсенал» сыграет с «Челси» в полуфинале Кубка лиги

«Арсенал» сыграет с «Челси» в полуфинале Кубка английской лиги.

«Арсенал» вышел в полуфинал Кубка английской лиги. 

В 1/4 финала команда Микеля Артеты обыграла «Кристал Пэлас» (1:1, пен. 8:7). На следующем этапе турнира «канониры» встретятся с «Челси». 

Во второй полуфинальной паре сыграют «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». Первые матчи состоятся 12 января, ответные – 2 февраля. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
