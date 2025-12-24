«Арсенал» сыграет с «Челси» в полуфинале Кубка лиги
«Арсенал» сыграет с «Челси» в полуфинале Кубка английской лиги.
«Арсенал» вышел в полуфинал Кубка английской лиги.
В 1/4 финала команда Микеля Артеты обыграла «Кристал Пэлас» (1:1, пен. 8:7). На следующем этапе турнира «канониры» встретятся с «Челси».
Во второй полуфинальной паре сыграют «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». Первые матчи состоятся 12 января, ответные – 2 февраля.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
