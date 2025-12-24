«Арсенал» сыграет с «Челси» в полуфинале Кубка лиги

«Арсенал» сыграет с «Челси» в полуфинале Кубка английской лиги.

«Арсенал » вышел в полуфинал Кубка английской лиги.

В 1/4 финала команда Микеля Артеты обыграла «Кристал Пэлас » (1:1, пен. 8:7). На следующем этапе турнира «канониры» встретятся с «Челси ».

Во второй полуфинальной паре сыграют «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». Первые матчи состоятся 12 января, ответные – 2 февраля.