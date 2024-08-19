«Барселона» может отпустить Гюндогана в «Сити» бесплатно. Гвардиола был бы рад трансферу

В «Манчестер Сити» с радостью воспринимают возможное возвращение Илкая Гюндогана.

По сведениям The Athletic, главный тренер доволен тем, что «горожане» могут подписать 33-летнего футболиста.

Утверждается, что клуб как раз искал опорного полузащитника и нападающего, за которых не пришлось бы платить слишком много и которые не рассчитывали бы на большой объем игрового времени. Гюндоган рассматривается как отличное решение одной из проблем, поскольку в прошлом сезоне он достаточно часто располагался глубоко.

Отмечается, что немец, объявивший о завершении карьеры в сборной Германии, может уйти даже бесплатно, учитывая сложную ситуацию, в которой он оказался в «Барселоне».