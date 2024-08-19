«Барселона» может отпустить Гюндогана в «Сити» бесплатно. Гвардиола был бы рад трансферу

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Пеп Гвардиола Илкай Гюндоган Футбол

В «Манчестер Сити» с радостью воспринимают возможное возвращение Илкая Гюндогана.

По сведениям The Athletic, главный тренер Пеп Гвардиола доволен тем, что «горожане» могут подписать 33-летнего футболиста.

Утверждается, что клуб как раз искал опорного полузащитника и нападающего, за которых не пришлось бы платить слишком много и которые не рассчитывали бы на большой объем игрового времени. Гюндоган рассматривается как отличное решение одной из проблем, поскольку в прошлом сезоне он достаточно часто располагался глубоко.

Отмечается, что немец, объявивший о завершении карьеры в сборной Германии, может уйти даже бесплатно, учитывая сложную ситуацию, в которой он оказался в «Барселоне».

Материалы по теме

56 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Predator87
Комментарий скрыт
Ольмо ни одного полного сезона не провел топового, а гюндоган в пятерке лучших полузащитников мира
+97
-9
+88
Ещё пару новостей про то, что "Пеп не против", "Пеп рад", "Пеп счастлив", "Пеп на седьмом небе" и можно переходить к следующей теме.
+81
-1
+80
Барса конечно знатно обделается если отпустит Гюндогана, да ещё и бесплатно.
+66
-9
+57
Ответ serginn
Ещё пару новостей про то, что "Пеп не против", "Пеп рад", "Пеп счастлив", "Пеп на седьмом небе" и можно переходить к следующей теме.
Пеп нахмурился
+47
-2
+45
Ответ Predator87
так гюндоган стареет уже плюс не вписывается в тактику флика.и это нормально когда приходит новый тренер и продают тех кто тренеру не нужен
А в прошлом году когда его брали, то он не старел или просто за год вдруг на 5 лет резко постарел? Какие-то очень странные оправдания
+18
-1
+17
Барса как сорока, бросается на все блестящее, не зная для чего это ей. Гюндоган облажался, уйдя на пике формы из клуба-гегемона АПЛ и победителя ЛЧ в кризисный клуб без ясных целей
+18
-3
+15
в таком случае можно сделать обмен на канселу?если уж он вам на столько не нужен?
+23
-10
+13
Ответ Predator87
Комментарий скрыт
Ольмо, ничего не выигравший на клубном уровне посильнее сверх опытного и много выигравшего Гюндогана? 🤔😅
+15
-3
+12
Ответ Predator87
Комментарий скрыт
Мда, и ведь таких много..
+14
-2
+12
Ответ Тарас Пердак
Комментарий скрыт
Если так посмотреть он может играть 10-ку, атакующего полузащитника, ЦП , и даже разыгрывающего опорника, в прошлом сезоне его в барсе использовали по сути затычкой,т.к. игроки постоянно травмировались, а он при этом выдал офигенную для его позиции стату по г+п и по продвинутым метрикам он всегда на высоте, раз ты считаешь его пятым в последней сотне, то у тебя что то плохо по футбольным знаниям
+9
0
+9
Ответ Бегемотик
Пеп нахмурился
Анчи ему подмигнул
+8
-1
+7
Ответ Никита Карпинский
в таком случае можно сделать обмен на канселу?если уж он вам на столько не нужен?
Лапорта примерно в таком же радужном мире живет
+5
-1
+4
Проклятие Неймара походу
Деньги с его продажи дали отсчет странным трансферам, ЗП, и прочему
+7
-4
+3
Вот будет ржака если своего лучшего игрока мчк отпустит бесплатно)
+11
-8
+3
Мне кажется, что в этой ситуации вообще не стоит загадывать что-то. Вся ситуация похожа на какую-то утку, честно говоря. Но если реально отпустят... То можно устраивать протесты, как в свое время делали против Бартомеу
+5
-2
+3
Ответ Бестрофеник 2024
Комментарий удален модератором
Ты даже свой ник с ошибками написал)) Иди в школу))
+8
-5
+3
Ответ Predator87
так гюндоган стареет уже плюс не вписывается в тактику флика.и это нормально когда приходит новый тренер и продают тех кто тренеру не нужен
Ну не знаю, в прошлом сезоне Гюндо неоднократно тащил в сложных матчах. Да и в целом, такой игрок если уж и не основным вариантом, то как минимум крутой опцией был бы
+2
0
+2
Гюндоган ошибся когда в 2023 году ушёл из МанСити.
+3
-1
+2
Ответ Аслан низамидинов
Извиняюсь, просчитался, но все же по сравнению с гюндоганом на данный момент он хуже на порядок
По стате за прошлый сезон у Гюндогана 20 очков по гол+пас, у Ольмо - 18очков. Не скажешь что Ольмо на порядок хуже, скорее наоборот, он перспективнее, потому что моложе на 7 лет.
+1
0
+1
Ответ Predator87
Комментарий скрыт
В фифе?
+1
0
+1
Ответ войд
Вот будет ржака если своего лучшего игрока мчк отпустит бесплатно)
Турок понял, что в этом болоте ничего не светит и навострил лыжи))
+8
-7
+1
Ответ Iamliam
По стате за прошлый сезон у Гюндогана 20 очков по гол+пас, у Ольмо - 18очков. Не скажешь что Ольмо на порядок хуже, скорее наоборот, он перспективнее, потому что моложе на 7 лет.
Ольмо в принципе на позиции менее направленной на атаку чем 10-ка не играет, а гюндоган около половины сыграл ЦП либо цоп
0
0
0
Ответ Iamliam
1 полный сезон он провел) В сезоне 2020/2021: 32 матча в Бундеслиге, дошли до 1/8 ЛЧ, ни одной травмы.
Извиняюсь, просчитался, но все же по сравнению с гюндоганом на данный момент он хуже на порядок
0
0
0
Ответ ПравдоРуб
Барса конечно знатно обделается если отпустит Гюндогана, да ещё и бесплатно.
Так он бесплатно пришел, в чем проблема? ))
0
0
0
Вырезка из легендарного "Такси" с Жибером была бы тут ой как кстати....
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
Ответ Predator87
Комментарий скрыт
Моложе - да, сильнее? Нет, конечно.
+3
-3
0
Ответ Cristiano Ronaldo
Побольше Берналей и Фортов в основу, тогда Барселона перестанет позориться в ЛЧ.
Когда был позор?
0
0
0
Ответ Аражап Ахкубеков
Вырезка из легендарного "Такси" с Жибером была бы тут ой как кстати....
Мы в дерьме
0
0
0
Ответ vLaD
Лапорта примерно в таком же радужном мире живет
ты не подумай,я просто в трансферных как то не очень соображаю.просто хз может можно так сделать
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий