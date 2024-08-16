Предложение по Кассьерре делал итальянский клуб-участник ЛЧ. «Зенит» не устроила сумма (Metaratings)

Итальянский клуб проявляет интерес к Матео Кассьерра.

Руководство итальянского топ-клуба, участника чемпионов, общалось с представителями « » по поводу возможной покупки нападающего

Петербургский клуб не захотел продавать форварда из-за того, что их не устроила сумма, предложенная итальянцами, сообщает Metaratings.

На данный момент переговоры между клубами приостановлены, но могут быть возобновлены до завершения трансферного окна.

В нынешнем сезоне сыграл за «Зенит» пять матчей, забив три гола и сделав две результативные передачи.