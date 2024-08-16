Предложение по Кассьерре делал итальянский клуб-участник ЛЧ. «Зенит» не устроила сумма (Metaratings)

Теги Зенит премьер-лига Россия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Матео Кассьерра Футбол

Итальянский клуб проявляет интерес к Матео Кассьерра.

Руководство итальянского топ-клуба, участника Лиги чемпионов, общалось с представителями «Зенита» по поводу возможной покупки нападающего

Петербургский клуб не захотел продавать форварда из-за того, что их не устроила сумма, предложенная итальянцами, сообщает Metaratings.

На данный момент переговоры между клубами приостановлены, но могут быть возобновлены до завершения трансферного окна.

В нынешнем сезоне Матео Кассьерра сыграл за «Зенит» пять матчей, забив три гола и сделав две результативные передачи.

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Новость, максимально наполненная конкретикой. Прям люблю такие.
+29
-1
+28
Ответ schwein
Новость, максимально наполненная конкретикой. Прям люблю такие.
Даже жаль, что написали ЛЧ, а не "еврокубков" и "итальянского", а не "европейского".
+19
-1
+18
Видимо снова посчитали, что раз игрок играет в России, то можно за него цену ниже рыночной предложить
+17
-1
+16
Болонья что ли? Ну вряд ли Аталанта, Юве, Милан и Интер.
+9
0
+9
Ответ IceBear27
Видимо снова посчитали, что раз игрок играет в России, то можно за него цену ниже рыночной предложить
Надо приучить их что из России за мешок картошки хорошего футболиста не купишь. Бенфике, Спортингу, Аяксу платят огромные деньги, зачастую за средних игроков. Пусть и здесь привыкают
+9
-1
+8
Ответ Balt
Болонья что ли? Ну вряд ли Аталанта, Юве, Милан и Интер.
Аталанта из-за травмы Скамакки скорее всего, они похожи по игровому профилю
+7
0
+7
Этим участником была Аталанта после крестов Скаммаки, но они уже взяли Рутеги…так что новость не о чём
+5
0
+5
Ответ Owen_the_Simple
Даже жаль, что написали ЛЧ, а не "еврокубков" и "итальянского", а не "европейского".
И не Серии А, а "лиги". Участник еврокубков и европейской лиги. Максимально туманно. )
+3
-1
+2
Предложение клуба серии А в современных рыночных условиях это скорее всего 2 млн. 750 в рассрочку на пять лет
+1
0
+1
С такими предложениями будут обращаться не раз, пытаясь купить качественного игрока по цене ниже рыночной. Прежде, чем продать основного нападающего, ему надо найти равноценную. замену. Пока Зенит от этого далёк.
+1
0
+1
Питер лучший город на планете Земля!!!
+2
-1
+1
Ответ L.A.S_Vegas_777_
Если честно, даже не расстроюсь, если его продадут. Он голов забивает в раза 1.5-2 меньше, чем должен.
Кому должен? 3+2 в пяти матчах это отличная статистика.
+1
0
+1
Ответ Андрей Балабаев
Надо приучить их что из России за мешок картошки хорошего футболиста не купишь. Бенфике, Спортингу, Аяксу платят огромные деньги, зачастую за средних игроков. Пусть и здесь привыкают
Их не приучишь, пока добрые клубы будут прописывать заниженные отсупные для иностранных лиг. Чтобы наше паспортное дитятко уехало, а кузьма визжала от восторга, что не испугался.
+1
0
+1
Ответ Эдуард Глянцев
Теперь понятно, почему Зенит не остыл к Соболеву при нормальном количестве нападающих в команде.
Нормальное, в данный момент, только количество. Если переводить всё это в качество, то получится ноль
0
0
0
Ответ Stas Politik
Половина сезона ≠ целый сезон
Нормально он и во второй половине играл. Важнейший дубль в кубке Динамо многого стоит. Год в Краснодаре и тд. Когда смотришь на британских брусков за 60-70 лямов с одним нормальным сезоном за карьеру мягко говоря удивляешься. И ничего, их покупают
0
0
0
Ответ Balt
Болонья что ли? Ну вряд ли Аталанта, Юве, Милан и Интер.
Веришь что не утка?
0
0
0
Ответ Stas Politik
Ужасный старт сезона от Кассьерры. Проваливается в каждом матче сезона. Прямо как Изидор. Биба и боба, два днофорварда. Пусть Зенит его продает и пытается найти форварда хорошего. Сложно будет без качественного игрока на одной из самых забивных позиций. Кассьерра провел хорошо всего полгода из двух в клубе, начало этого сезона - в копилку слабых выступлений. Даже страшно представить, что из себя представляет Сергеев сейчас, если он проигрывает конкуренцию даже таким слабым форвардам. Клуб входит в сезон с тремя ужасными нападающими, которые рушат всю игру. Очередной "успех" "крутой" селекции клуба, о которой тут мнят почти все фаны Зенита.
и что? Сейчас есть кому забивать, Касьерра потащил в конце прошлого, может и сейчас так же будет )
0
0
0
Ответ Док Аксель
С такими предложениями будут обращаться не раз, пытаясь купить качественного игрока по цене ниже рыночной. Прежде, чем продать основного нападающего, ему надо найти равноценную. замену. Пока Зенит от этого далёк.
Зенит далек от этого уже несколько лет. С момента ухода Дзюбы, даже ходящего пешком, так и не нашли нормального и стабильно играющего на высоком уровне нападающего.
0
0
0
Ответ Stas Politik
Зенит далек от этого уже несколько лет. С момента ухода Дзюбы, даже ходящего пешком, так и не нашли нормального и стабильно играющего на высоком уровне нападающего.
Так-то Кассьерра топовый сезон провëл
0
0
0
Ответ Андрей Балабаев
Так-то Кассьерра топовый сезон провëл
Половина сезона ≠ целый сезон
0
0
0
Ответ Stas Politik
Зенит далек от этого уже несколько лет. С момента ухода Дзюбы, даже ходящего пешком, так и не нашли нормального и стабильно играющего на высоком уровне нападающего.
В РПЛ выбор ограничен, а купить и привлечь в наш чемпионат даже на очень хороший контракт из-за рубежа габаритного и забивного нападающего тоже проблемно по понятным причинам.
0
0
0
Ответ Святой Патрик
Кому должен? 3+2 в пяти матчах это отличная статистика.
точно. Если посмотреть на других нападающих РПЛ, так он вообще топчик ))
0
0
0
Ответ L.A.S_Vegas_777_
Если честно, даже не расстроюсь, если его продадут. Он голов забивает в раза 1.5-2 меньше, чем должен.
Особенно в прошлом сезоне, да.
0
0
0
Ответ schwein
Новость, максимально наполненная конкретикой. Прям люблю такие.
Надо делать плашку «слухи» или «вымысел»
0
0
0
Глубокое повествование.
0
0
0
Очередной наброс от Метарейтингс.
0
0
0
Продавать надо, толку от него, пешеход пешеход. Вот приехал бегующиц Глущенко, и сразу сумасшедший контраст после всех жии Дзюб, Сергеева и Кассьерра, которые всю дорогу пегкомиграюи, и тупо не могут бегать.
+1
-1
0
болонка чтоли?
0
0
0
Наверно, Болонья
0
0
0
Теперь понятно, почему Зенит не остыл к Соболеву при нормальном количестве нападающих в команде.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий