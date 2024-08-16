Предложение по Кассьерре делал итальянский клуб-участник ЛЧ. «Зенит» не устроила сумма (Metaratings)
Итальянский клуб проявляет интерес к Матео Кассьерра.
Руководство итальянского топ-клуба, участника Лиги чемпионов, общалось с представителями «Зенита» по поводу возможной покупки нападающего
Петербургский клуб не захотел продавать форварда из-за того, что их не устроила сумма, предложенная итальянцами, сообщает Metaratings.
На данный момент переговоры между клубами приостановлены, но могут быть возобновлены до завершения трансферного окна.
В нынешнем сезоне Матео Кассьерра сыграл за «Зенит» пять матчей, забив три гола и сделав две результативные передачи.