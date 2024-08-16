«Аякс» и «Панатинаикос» провели серию пенальти с 34 ударами: Бробби дважды не забил, оба вратаря реализовали попытки. Счет 13:12 – второй среди самых крупных в истории еврокубков
«Аякс» и «Панатинаикос» провели серию пенальти с 34 ударами.
«Аякс» принимал «Панатинаикос» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Клуб из Нидерландов победил в первой игре со счетом 1:0.
В ответном матче греческая команда забила на 89-й минуте, это сделал вингер Тете. Противостояние перешло в экстра-таймы, а затем в серию пенальти.
В серии 11-метровых ударов каждая команда пробила по 17 раз. Победу одержал «Аякс» – 13:12. У нидерландцев дважды не забил Брайан Бробби, также свои попытки не реализовали Юри Бас и Бертран Траоре.
Решающий пенальти у «Панатинаикоса» не забил бывший полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена. Следующим ударом Антон Гоэи принес победу «Аяксу».
Отметим, что оба вратаря – 40-летний голкипер «Аякса» Ремко Пасвеер и Бартломей Дронговски из «Панатинаикоса» – пенальти забили. Бывший защитник «Локомотива» Тин Едвай, выступающий за греков, дважды забил в серии.
Счет в этой серии пенальти (13:12) – один из самых крупных в истории еврокубков. Лишь в матче «Гленторан» – «Гзира Юнайтед» в Лиге конференций забили больше (13:14).
я тоже так думал, но не нашёл никакого подтверждения в правилах
Each kick is taken by a different player, and all eligible players must take a kick before any player can take a second kick
The above principle continues for any subsequent sequence of kicks but a team may change the order of kickers
https://downloads.theifab.com/downloads/laws-of-the-game-2024-25