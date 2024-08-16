«Аякс» и «Панатинаикос» провели серию пенальти с 34 ударами: Бробби дважды не забил, оба вратаря реализовали попытки. Счет 13:12 – второй среди самых крупных в истории еврокубков

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Лига Европы УЕФА Панатинаикос высшая лига Греция Гленторан Ремко Пасвеер Тонни Вильена Бертран Траоре Тин Едвай Бартломей Дронговски Гзира Юнайтед Брайан Бробби Тете Антон Гоэи Футбол

«Аякс» и «Панатинаикос» провели серию пенальти с 34 ударами.

«Аякс» принимал «Панатинаикос» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Клуб из Нидерландов победил в первой игре со счетом 1:0.

В ответном матче греческая команда забила на 89-й минуте, это сделал вингер Тете. Противостояние перешло в экстра-таймы, а затем в серию пенальти.

В серии 11-метровых ударов каждая команда пробила по 17 раз. Победу одержал «Аякс» – 13:12. У нидерландцев дважды не забил Брайан Бробби, также свои попытки не реализовали Юри Бас и Бертран Траоре.

Решающий пенальти у «Панатинаикоса» не забил бывший полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена. Следующим ударом Антон Гоэи принес победу «Аяксу».

Отметим, что оба вратаря – 40-летний голкипер «Аякса» Ремко Пасвеер и Бартломей Дронговски из «Панатинаикоса» – пенальти забили. Бывший защитник «Локомотива» Тин Едвай, выступающий за греков, дважды забил в серии.

Счет в этой серии пенальти (13:12) – один из самых крупных в истории еврокубков. Лишь в матче «Гленторан» – «Гзира Юнайтед» в Лиге конференций забили больше (13:14).

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Timson1787
Я конечно не расист, но у Аякса негры четырежды не смогли забить решающий пенальти, а один из них не сделал это дважды! После такого он бы у меня мячи подавал))
Похоже что ты все таки расист😃✊🏻
+49
-2
+47
Я конечно не расист, но у Аякса негры четырежды не смогли забить решающий пенальти, а один из них не сделал это дважды! После такого он бы у меня мячи подавал))
+29
-15
+14
Ответ Timson1787
Я конечно не расист, но у Аякса негры четырежды не смогли забить решающий пенальти, а один из них не сделал это дважды! После такого он бы у меня мячи подавал))
Я тоже не расист, но вспомнил финал евро 2020 между Англией и Италией)
+17
-4
+13
9 номер Аякса конечно отжёг))
+5
0
+5
тренеры на нервах диких, а игроки угорают. забавная серия, конечно)
+6
-1
+5
Это самая длинная серия пенальти в ЕК по общему количеству пробитых пенальти. В матче «Гленторан» – «Гзира Юнайтед» было 27 подряд забитых пенальти, а потом промах.
+5
0
+5
Это было эпично. Старикан Ремко затащил.
+2
0
+2
Ответ DonaldBrashear 2.0
Какого черта Бробби бил дважды и не забил два раза? Совсем что ли ненормальный? Надо было вратарю уж дать второй рад пробить, а не вот этому типу. Любому понятно, что кто не забил в первый раз, не должен бить во второй раз, это же очевидно. Как можно быть таким самовлюбленным?
первые 11 пенальтистов бьют в том же порядке, что и изначально
+2
0
+2
Сейчас Висла со Спартаком Т их обойдут.
+1
0
+1
Это было что-то. Кто не видел , рекомендую посмотреть. Первый раз вижу такую нервотрёпку
+1
0
+1
Ответ Zrad Chohobliak
Сейчас Висла со Спартаком Т их обойдут.
Не обошли( Но там 12:11.
+1
0
+1
Ответ Госпокрин
первые 11 пенальтистов бьют в том же порядке, что и изначально
вот по идее всё же нет
я тоже так думал, но не нашёл никакого подтверждения в правилах

Each kick is taken by a different player, and all eligible players must take a kick before any player can take a second kick
The above principle continues for any subsequent sequence of kicks but a team may change the order of kickers
https://downloads.theifab.com/downloads/laws-of-the-game-2024-25
+1
0
+1
Интересно, есть ли статистика ка бьют пенальти белые и чёрные. Полагаю, она есть, но её не покажут.
0
0
0
Ответ Михо
Похоже что ты все таки расист😃✊🏻
Просто это сразу бросилось в глаза, были бы там арабы или азиаты, я бы тоже отметил. Я не знаю, может это связано с тем, что негры физически крепче, но психология у них неустойчивая. Опять же из четырёх решающих ударов 2 было по воборьям от них)
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий