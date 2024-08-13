ЦСКА интересуется Сергеевым и направил «Зениту» запрос о возможности трансфера («Мутко против»)

ЦСКА проявляет интерес к Ивану Сергееву.

По информации телеграм-канала «Мутко против», армейцы запросили у «Зенита» информацию о возможности купить форварда.

Отмечается, что возможность покупки появится, если «Зенит» приобретет себе другого нападающего.

В сезоне-2023/24 Сергеев провел за «Зенит» 26 матчей в Мир , отметившись 6 голами и 3 ассистами.

Подробная статистика 29-летнего форварда – здесь.