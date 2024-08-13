ЦСКА интересуется Сергеевым и направил «Зениту» запрос о возможности трансфера («Мутко против»)
ЦСКА проявляет интерес к Ивану Сергееву.
По информации телеграм-канала «Мутко против», армейцы запросили у «Зенита» информацию о возможности купить форварда.
Отмечается, что возможность покупки появится, если «Зенит» приобретет себе другого нападающего.
В сезоне-2023/24 Сергеев провел за «Зенит» 26 матчей в Мир РПЛ, отметившись 6 голами и 3 ассистами.
Подробная статистика 29-летнего форварда – здесь.
Слишком уж хорошо он титульные голы кладет.
5 за самого Сергеева и 5 за угнанного Кругового.
Если хотите бюджетный вариант - можем одолжить Изидора.
Поэтому, скорее всего, и думает об уходе.
Теперь дело за Зенитом в такой ситуации.
ЦСКА договаривался с ним о возвращении, шли переговоры, но потом появился в Зенит и он почти весь сезон провел у вас в лазарете за огромную личку )
Жаль, что мало играет и также жаль отдавать 😏
Но для ЦСКА действительно отличный вариант был бы.
За 6 матчей в этом сезоне (4 в РПЛ, 1 в Кубке и 1 в Суперкубке) он сыграл в сумме 71 минуту и остался в 4 матчах сидеть на скамейке весь матч.
И заплатили за него всего лишь 2 млн - если Зенит соберется продать Ивана в ЦСКА за 5 млн, выйдет даже в плюс.