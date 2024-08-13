ЦСКА интересуется Сергеевым и направил «Зениту» запрос о возможности трансфера («Мутко против»)

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Иван Сергеев Футбол

ЦСКА проявляет интерес к Ивану Сергееву.

По информации телеграм-канала «Мутко против», армейцы запросили у «Зенита» информацию о возможности купить форварда.

Отмечается, что возможность покупки появится, если «Зенит» приобретет себе другого нападающего.

В сезоне-2023/24 Сергеев провел за «Зенит» 26 матчей в Мир РПЛ, отметившись 6 голами и 3 ассистами.

Подробная статистика 29-летнего форварда – здесь.

51 комментарий
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Отличный нападающий, трудолюбивый, выкладывается на поле столько времени, сколько ему дают. Атмосферу в команде не мутит, в скандалах не замечен. Для ЦСКА это отличный вариант. Ну а мне как болельщику Зенита, жалко будет, если его отдадут.
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Такой футболист и самим пригодится.
Слишком уж хорошо он титульные голы кладет.
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Это чтобы Иван Сергеев, завоевавший в составе Зенита достаточное количество трофеев, перед окончанием карьеры заработал.побольше денег, по примеру перешедшего в ЦСКА Д.Кругового? В принципе, почему бы и нет? Карьера футболиста быстротечна и о будущем думать тоже надо.
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Ответ Pucheslav
А вы в руководстве Зенита работаете ?
да, это Миллер
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К коням ничего против не имею, но отдавать дёшево не следует. В основном из-за ситуации с Круговым.
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Ответ Кирилл
Для ЦСКА и Сергеева, на мой взгляд, это идеальный расклад: мы получаем хорошего нападающего, умеющего стабильно забивать, а Иван будет получать много игрового времени на поле, как случилось с Круговым. Теперь дело за Зенитом в такой ситуации.
Для ЦСКА = 10 мультов.
5 за самого Сергеева и 5 за угнанного Кругового.

Если хотите бюджетный вариант - можем одолжить Изидора.
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Ответ Данко Лазович
Такой футболист и самим пригодится. Слишком уж хорошо он титульные голы кладет.
Не думаю что самому Сергееву комфортно находиться в клубе, когда он за 6 матчей этого сезона провел на поле всего лишь в сумме 71 минуту.
Поэтому, скорее всего, и думает об уходе.
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Для ЦСКА и Сергеева, на мой взгляд, это идеальный расклад: мы получаем хорошего нападающего, умеющего стабильно забивать, а Иван будет получать много игрового времени на поле, как случилось с Круговым.

Теперь дело за Зенитом в такой ситуации.
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Думаю, после кражи Кругового это не совсем корректно рассматривать.
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Ответ Кирилл
Для ЦСКА и Сергеева, на мой взгляд, это идеальный расклад: мы получаем хорошего нападающего, умеющего стабильно забивать, а Иван будет получать много игрового времени на поле, как случилось с Круговым. Теперь дело за Зенитом в такой ситуации.
Еще и в комбинационной игре Ваня хорош
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После истории с Кругом, хрен морковный им за воротник в ближайшие годы, а не игроки Зенита. Медведев такого не забывает.
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Жаль, что Сергеев толком не играет в Зените. Отличный нападающий
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Ответ Злодей Спб
Для ЦСКА = 10 мультов. 5 за самого Сергеева и 5 за угнанного Кругового. Если хотите бюджетный вариант - можем одолжить Изидора.
Только после того, как за Марио заплатите в бюджет ЦСКА )
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Ответ Злодей Спб
Для ЦСКА = 10 мультов. 5 за самого Сергеева и 5 за угнанного Кругового. Если хотите бюджетный вариант - можем одолжить Изидора.
А вы в руководстве Зенита работаете ?
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Он не сильнее Мусаева, кмк.
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Ответ Кирилл
Для ЦСКА и Сергеева, на мой взгляд, это идеальный расклад: мы получаем хорошего нападающего, умеющего стабильно забивать, а Иван будет получать много игрового времени на поле, как случилось с Круговым. Теперь дело за Зенитом в такой ситуации.
Для Цска и Сергеева хорошо, а для Зенита?.. Игрок то принадлежит Зениту. За него заплатили и зарплату платят... чтобы потом коней усилить?..
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Что за странные вещи тут пишут фанаты зенита? Что ЦСКА, ай ай, угнал кругового. Принцесса обиделась? Ага, угнала игрока, который был не нужен и активно мариноваться на лавке. Класс. Те же зенитчик и помнят какую политику ведёт их клуб? Собрать все что мало мальски блестит, чтобы никто не пользовался. Так что чья бы корова мычала. Тоже мне, борцы за справедливость
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Обойдутся.
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Ответ Злодей Спб
Поэтому 10. Чтобы в следующий раз не суетились под ногами :)
Так а где тогда перевод в кассу ЦСКА за Марио, по вашей же логике ?)
ЦСКА договаривался с ним о возвращении, шли переговоры, но потом появился в Зенит и он почти весь сезон провел у вас в лазарете за огромную личку )
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Нежелательно отдавать, нет необходимости избавляться от хорошего центрфорварда!
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15 миллионов евро и Ваня ваш!
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Сначала показалось, что Мутко против трансфера
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Жалко. Сдулся Ванятка...
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Соболева пусть берут)
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Ответ Злодей Спб
Для ЦСКА = 10 мультов. 5 за самого Сергеева и 5 за угнанного Кругового. Если хотите бюджетный вариант - можем одолжить Изидора.
Договорились
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Ответ MAXIMum1
Отличный нападающий, трудолюбивый, выкладывается на поле столько времени, сколько ему дают. Атмосферу в команде не мутит, в скандалах не замечен. Для ЦСКА это отличный вариант. Ну а мне как болельщику Зенита, жалко будет, если его отдадут.
100% подписываюсь под каждым словом.
Жаль, что мало играет и также жаль отдавать 😏

Но для ЦСКА действительно отличный вариант был бы.
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Ответ Злодей Спб
Для ЦСКА = 10 мультов. 5 за самого Сергеева и 5 за угнанного Кругового. Если хотите бюджетный вариант - можем одолжить Изидора.
Тебя в последнюю очередь спросят, не переживай так.
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Ответ Piterboll
Для Цска и Сергеева хорошо, а для Зенита?.. Игрок то принадлежит Зениту. За него заплатили и зарплату платят... чтобы потом коней усилить?..
А разве Сергеев сейчас нужен Зениту ?
За 6 матчей в этом сезоне (4 в РПЛ, 1 в Кубке и 1 в Суперкубке) он сыграл в сумме 71 минуту и остался в 4 матчах сидеть на скамейке весь матч.

И заплатили за него всего лишь 2 млн - если Зенит соберется продать Ивана в ЦСКА за 5 млн, выйдет даже в плюс.
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Ответ Бонд0077
ЦСКА сделали джентельменскую просьбу по Сергееву. Его отступные 4 милл. Контракт до лета 2025г. Если с Зенитом не договорятся,то зимой Сергеев подпишет с ЦСКА контракт ,начиная играть с лета 2025г,и уйдёт как Круговой в Зенит 2
Ваня не будет обманывать руководство, поэтому и Зенит-2 ему не грозит.
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Ответ Anton Vasilev
Комментарий удален модератором
Сергееву больше «Локомотив» подходит. Там он больше раскроется! Не удивлюсь, если в составе «железнодорожников» он станет лучшим бомбардиром РПЛ.
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