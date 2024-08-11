Зидан, Дель Пьеро, Фердинанд, Виейра и Швайнштайгер – в презентации третьей формы «Реала», «Ювентуса», «МЮ», «Арсенала» и «Баварии» от Adidas

Adidas показал третью форму нескольких топ-клубов.

Немецкая компания представила футболки, в которых смогут сыграть « », « », « », « » и « ». В сопроводительном сообщении говорится, что на элементах экипировки будет размещен «легендарный трилистник». Продукция поступит в продажу 12 августа.

В презентации формы поучаствовали бывшие футболисты вышеуказанных клубов: Алессандро Дель Пьеро, Рио Фердинанд, Зинедин Зидан, Патрик Виейра и Бастиан Швайнштайгер.

Изображение: x.com/adidasfootball