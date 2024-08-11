Зидан, Дель Пьеро, Фердинанд, Виейра и Швайнштайгер – в презентации третьей формы «Реала», «Ювентуса», «МЮ», «Арсенала» и «Баварии» от Adidas
Adidas показал третью форму нескольких топ-клубов.
Немецкая компания представила футболки, в которых смогут сыграть «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Арсенал» и «Бавария». В сопроводительном сообщении говорится, что на элементах экипировки будет размещен «легендарный трилистник». Продукция поступит в продажу 12 августа.
В презентации формы поучаствовали бывшие футболисты вышеуказанных клубов: Алессандро Дель Пьеро, Рио Фердинанд, Зинедин Зидан, Патрик Виейра и Бастиан Швайнштайгер.
Изображение: x.com/adidasfootball
Трилистник топ 🔝
Он играл со всеми игроками на фото в одно время
А выглядит старше остальных
С первого взгляда, показалось что Виейра в форме мадридского "Реала".