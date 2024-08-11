Зидан, Дель Пьеро, Фердинанд, Виейра и Швайнштайгер – в презентации третьей формы «Реала», «Ювентуса», «МЮ», «Арсенала» и «Баварии» от Adidas

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Adidas показал третью форму нескольких топ-клубов.

Немецкая компания представила футболки, в которых смогут сыграть «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Арсенал» и «Бавария». В сопроводительном сообщении говорится, что на элементах экипировки будет размещен «легендарный трилистник». Продукция поступит в продажу 12 августа.

В презентации формы поучаствовали бывшие футболисты вышеуказанных клубов: Алессандро Дель Пьеро, Рио Фердинанд, Зинедин Зидан, Патрик Виейра и Бастиан Швайнштайгер.

Изображение: x.com/adidasfootball

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46 комментариев
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Прекрасная задумка. Крутость этой фотографии зашкаливает.
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Неудержимые)
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Бати в деле
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Juve 🔥🔥🔥
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Элита мирового футбола, что клубы, что личности
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Ответ Ruslan-Spartakforever
Бати в деле
Думал, где ты увидел Батистуту )))
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Зидан легенда и Реала, и Юве. Да и Виейра тоже в Юве поиграл сезон, неплохое представительство)
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Ответ EVERGREEN
Комментарий скрыт
Твой коммент тоже звучит как популизм!
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Какие фамилии...ностальгия в глаз попала
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Как поставить + новости?
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Олд скул (ощущение какой же я старый)
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0
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МЮ 👍🏻🧬
Трилистник топ 🔝
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Ответ Тимур Ибрагимов
Тут кто-н младше 30 лет помнит ещё Дель Пьеро ?
А почему его не помнить ?
Он играл со всеми игроками на фото в одно время
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Тут кто-н младше 30 лет помнит ещё Дель Пьеро ?
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Легендарность зашкаливает
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+3
почему у немца вода в стакане?
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Швайнштайгер самый молодой на фото
А выглядит старше остальных
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Ответ Амин Чич
Думал, где ты увидел Батистуту )))
БатяГол
+1
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Ответ Andrey_Rlv
почему у немца вода в стакане?
Неужели друг ты водку от воды не можешь отличить!?)))
+3
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Ответ SergioRamos92
А почему его не помнить ? Он играл со всеми игроками на фото в одно время
Проверил на своих младших товарищах , реально знают)))
+1
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Чемпионы мира все (кроме Рио)
+1
0
+1
Стильно!
С первого взгляда, показалось что Виейра в форме мадридского "Реала".
+1
0
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Ответ Тимур Ибрагимов
Тут кто-н младше 30 лет помнит ещё Дель Пьеро ?
Я даже вживую видел его на зенит юве в 2008 или в 2009) но мало помню, да. Сезона 2. Мне 27)
+1
0
+1
Кайф
+1
0
+1
Ответ Andrey_Rlv
почему у немца вода в стакане?
Это спирт
+2
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Ответ BekmambetovAydar
БатяГол
Бати как бы, но все верно))))
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Ответ ipolyakov16
Я даже вживую видел его на зенит юве в 2008 или в 2009) но мало помню, да. Сезона 2. Мне 27)
Повезло же))
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Агуэро и Неймар тоже могли бы здесь быть, если бы у Ман Сито и ПСЖ была история, но увы
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Фотка и фотка. Ничего особенного. Пять мужиков за деньги изображают, что им весело. Большинство небольших производителей одежды в креативе уделывают всех этих гигантов типа адидаса и найка только так.
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Эпичность этой фотки зашкаливает 😁
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