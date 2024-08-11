Конте про 0:0 с «Моденой»: «Яркая картина реальности. «Наполи» нужно усилить состав»
Антонио Конте считает, что «Наполи» нуждается в усилении состава.
Новый главный тренер неаполитанцев высказался после матча 1-го раунда Кубка Италии с «Моденой» (0:0, 4:3 пен.).
«Я знал о сложившейся ситуации и о том, что на рынке у клуба есть определенные ограничения как по трансферам, так и по зарплатам. К тому же многие игроки не идут к нам, потому что мы не играем в еврокубках.
Я хочу лучшего для «Наполи», нужно постараться усилить состав, потому что нам это необходимо. Иначе я не знаю, что случится – сегодня была яркая картина реальности», – сказал Конте.
27.01.2017 Главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил, что попросил руководство клуба в зимнее трансферное окно поработать над переходами, которые сделали бы состав лондонцев более вариативным.
30.10.2019 Конте: «Интер» должен стараться улучшить состав в зимнее трансферное окно, чтобы избежать такой ситуации в будущем. Если «Интер» хочет сделать что-то действительно важное, то мы не должны опьяняться победами и думать, что команде все легко дается".
23.10.2022 Конте: если «Тоттенхэм» хочет бороться за что-то серьёзное, то должен укреплять состав
Ну не можешь ты в Кубки.
Очень жаль.