Конте про 0:0 с «Моденой»: «Яркая картина реальности. «Наполи» нужно усилить состав» 

Антонио Конте считает, что «Наполи» нуждается в усилении состава.

Новый главный тренер неаполитанцев высказался после матча 1-го раунда Кубка Италии с «Моденой» (0:0, 4:3 пен.).

«Я знал о сложившейся ситуации и о том, что на рынке у клуба есть определенные ограничения как по трансферам, так и по зарплатам. К тому же многие игроки не идут к нам, потому что мы не играем в еврокубках.

Я хочу лучшего для « », нужно постараться усилить состав, потому что нам это необходимо. Иначе я не знаю, что случится – сегодня была яркая картина реальности», – сказал .