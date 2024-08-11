Конте про 0:0 с «Моденой»: «Яркая картина реальности. «Наполи» нужно усилить состав» 

Теги серия А Италия Кубок Италии Наполи Антонио Конте Модена Футбол

Антонио Конте считает, что «Наполи» нуждается в усилении состава.

Новый главный тренер неаполитанцев высказался после матча 1-го раунда Кубка Италии с «Моденой» (0:0, 4:3 пен.).

«Я знал о сложившейся ситуации и о том, что на рынке у клуба есть определенные ограничения как по трансферам, так и по зарплатам. К тому же многие игроки не идут к нам, потому что мы не играем в еврокубках.

Я хочу лучшего для «Наполи», нужно постараться усилить состав, потому что нам это необходимо. Иначе я не знаю, что случится – сегодня была яркая картина реальности», – сказал Конте.

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26 комментариев
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Начинается, наш старый добрый Антонио в своем репертуаре
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Чтобы справится с Моденой не нужно никакое усиление состава
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30.04.2013 Конте требует усилить состав "Ювентуса" перед стартом следующего сезона. В частности, тренер настаивает на возвращении в "Старую Синьору" Златана Ибрагимовича, ныне выступающего за ПСЖ, а также на приобретении форварда "Барселоны" Алексиса Санчеса и полузащитника "Болоньи" Алессандро Диаманти.

27.01.2017 Главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил, что попросил руководство клуба в зимнее трансферное окно поработать над переходами, которые сделали бы состав лондонцев более вариативным.

30.10.2019 Конте: «Интер» должен стараться улучшить состав в зимнее трансферное окно, чтобы избежать такой ситуации в будущем. Если «Интер» хочет сделать что-то действительно важное, то мы не должны опьяняться победами и думать, что команде все легко дается".

23.10.2022 Конте: если «Тоттенхэм» хочет бороться за что-то серьёзное, то должен укреплять состав
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Хорошо, что у Модены мощный сбалансированный состав и им ничего не надо усиливать!
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Кто о чем, а Конте о старом
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Да знаем прекрасно что случиться)))))) мы это все на спортсе знали до того как ты подписал контракт )))
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С первого матча начал :)) красавчик
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Началось в колхозе утро)) Любители Серии А, признавайтесь, скучали по его нытью?)
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Конте хочет быть первым! Для этого нужен сильный состав. Говорит как считает нужным и не боится, что его снимут. Прёт как танк! Молодец!
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Старые песни о главном
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Думаю что оба из прошлогодних тренеров смогли бы обыграть Модену и этим составом. Разница лишь в том что зарплаты у них были в разы меньше
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Обычно первый сезон проходит проходит без конфликтов, но тут горячая парочка. Это уже публичное заявление, о том что состав не способен решать задачи Конте.
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Ничего страшного. Для Наполи гораздо важнее и дальше жать каждую копейку на покупку Лукаку, а результаты не особо важны.
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Так зачем ты пошел в Наполи? По хорошему лидеры команды ему могут предъявить за такие фразы. Что это за тренер, который после первой игры пеняет на состав, после полноценной подготовки команды к сезону?
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Ответ Aristokrat_13
30.04.2013 Конте требует усилить состав "Ювентуса" перед стартом следующего сезона. В частности, тренер настаивает на возвращении в "Старую Синьору" Златана Ибрагимовича, ныне выступающего за ПСЖ, а также на приобретении форварда "Барселоны" Алексиса Санчеса и полузащитника "Болоньи" Алессандро Диаманти. 27.01.2017 Главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил, что попросил руководство клуба в зимнее трансферное окно поработать над переходами, которые сделали бы состав лондонцев более вариативным. 30.10.2019 Конте: «Интер» должен стараться улучшить состав в зимнее трансферное окно, чтобы избежать такой ситуации в будущем. Если «Интер» хочет сделать что-то действительно важное, то мы не должны опьяняться победами и думать, что команде все легко дается". 23.10.2022 Конте: если «Тоттенхэм» хочет бороться за что-то серьёзное, то должен укреплять состав
Так по факту же. Вон лысому из МЮ миллиард дали за 3 года и результата нет. Если бы Конте давали деньги на трансферы, то он бы сделал из команды машину.
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Они играли точно как в прошлом сезоне,нет остроты,тупое владение мячом. Хвича старался,но ничего у него не получалось((((((
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Дайте мне пять человек и сделаю всю эту работу САМ.
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Яркая картина реальности.
Ну не можешь ты в Кубки.
Очень жаль.
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Конте неожиданно заговорил про трансферы. Если Лукаку не купят, возьмут Льоренто
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Нужен Лукаку
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Начал быстрее, чем обычно)
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Уахаах, классика от Конте)
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Срочно дайте ему Лукаку
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Ответ ILB05
Кто о чем, а Конте о старом
"Кто о чем, а Жора о свадьбах" ©
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Ответ markus_9986@mail.ru
Да знаем прекрасно что случиться)))))) мы это все на спортсе знали до того как ты подписал контракт )))
Но на этот раз у него нет отступных—— просто выгонят…и снова три или четыре тренера за сезон…чуда не случилось….
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