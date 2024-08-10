Глушенков жестом велел Дасе закрыть рот и указал на табло. Защитник «Динамо» высказывал претензии Максиму

Между Максимом Глушенковым и Эли Дасой возник конфликт.

Во втором тайме игры 4-го тура Мир защитник « » начал предъявлять претензии хавбеку « », забившему единственный гол. Тот в ответ жестом велел сопернику закрыть рот, а затем указал пальцем на табло. Даса тоже жестом дал понять, что тому необходимо замолчать.

Все это время пытался сдержать партнера по московской команде и не допустить эскалации.