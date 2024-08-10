Глушенков жестом велел Дасе закрыть рот и указал на табло. Защитник «Динамо» высказывал претензии Максиму
Между Максимом Глушенковым и Эли Дасой возник конфликт.
Во втором тайме игры 4-го тура Мир РПЛ защитник «Динамо» начал предъявлять претензии хавбеку «Зенита», забившему единственный гол. Тот в ответ жестом велел сопернику закрыть рот, а затем указал пальцем на табло. Даса тоже жестом дал Глушенкову понять, что тому необходимо замолчать.
Все это время Диего Лаксальт пытался сдержать партнера по московской команде и не допустить эскалации.
Глушенков, при чём ?
I know just what you’re sayin’.
So please stop explainin’
Don’t tell me ’cause it hurts. (С)
Почему-то вспомнилось...