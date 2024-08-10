Глушенков жестом велел Дасе закрыть рот и указал на табло. Защитник «Динамо» высказывал претензии Максиму

Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Динамо Москва Диего Лаксальт Эли Даса Максим Глушенков Футбол

Между Максимом Глушенковым и Эли Дасой возник конфликт.

Во втором тайме игры 4-го тура Мир РПЛ защитник «Динамо» начал предъявлять претензии хавбеку «Зенита», забившему единственный гол. Тот в ответ жестом велел сопернику закрыть рот, а затем указал пальцем на табло. Даса тоже жестом дал Глушенкову понять, что тому необходимо замолчать.

Все это время Диего Лаксальт пытался сдержать партнера по московской команде и не допустить эскалации.

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67 комментариев
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В чём не прав?
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Все правильно. Там Лазарева на руках носили,когда он так показал Клаудиньо,а тут осуждать наверное будут.
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Уважаемых клоунов заденет)
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Туда этих костоломов
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Глушенков жестом велел Дасе закрыть табло и указал на рот
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Ответ Алексей Мишин
Комментарий скрыт
Че вам Глушаков то сделал?
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Ответ Алексей Филиппов
Че вам Глушаков то сделал?
В Зенит перешел, ещё и забивать вздумал
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Ответ Pucheslav
Какого Лазарева ?
из Балтики,может и не Лазарев. факт в том что двойные стандарты налицо.
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Ответ Алексей Мишин
Комментарий скрыт
А Алексей мишин прям агнец божий.
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Ответ Игорь Горочкин
У Глушенкова что-то рано звёздная болезнь началась
че ты несёшь? видео открой, человек смотрит на трибуны аплодирует им, а за ним какой то клоун увязался, вот он обернулся и ему его место и указал 😎
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Ответ Алексей Мишин
Комментарий скрыт
Гнильца заключается в том, что он молчать не стал, когда ему в соц.сети обиженные скуфы набежали после перехода?
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Посмотрим, как дальше, тьфу, не сглазить, но это похоже новый лидер команды! Не выключается, и бразилы приняли, о многом говорит.
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Ответ Евгений Синицын
Комментарий скрыт
А должны были Глушенкову? за предложение помолчать?
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Тут народ так пишет, как будто Глушенков сам подошел к нему и сказал заткнуться, Дасе первый полез к нему
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Умеет не обидно сделать из соперника дурака!😂
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Ответ NottinghamForest
Комментарий скрыт
Ты видно футбол совсем не смотришь. Какой Сергей Лазарев?
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велел закрыть табло и указал на рот
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Глушенков красава, заткнул соперника фактами, следующий Валера.
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Ответ Алексей Мишин
Комментарий скрыт
Глушаков, с гнильцой.
Глушенков, при чём ?
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Ответ Proline
Комментарий скрыт
Тарасовский борщ он уже давно не употребляет
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Ответ Евгений Синицын
Комментарий скрыт
Желтую ему не за Глушенкова дали, а за то что потом судье пытался что-то предъявить
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И еще показал счет на табло))
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Ответ sd4fmwrvz8
Комментарий удален модератором
Позор это судейство Иванова, впрочем так гораздо приятнее в итоге выиграть!
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Ответ Proline
Комментарий скрыт
Зато если продавать, то можно стать кумиром московских болельщиков!
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Тотальная доминация Глушенкова над судейской Динамой ))
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Don’t speak
I know just what you’re sayin’.
So please stop explainin’
Don’t tell me ’cause it hurts. (С)
Почему-то вспомнилось...
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Ответ Евгений Овчаренко
Когда Лазарев из Балтики такое провернул с Клаудиньо - его тут "болелы" Зенита фекалиями закидали. Ох уж эти двойные стандарты с берегов Невы.
Как всегда врёте. Пруфы, с фекалиями за жест Клаудиньо, в студию.
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Переиграл и уничтожил.
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Ответ sd4fmwrvz8
Звезду словил , ну карма 100% настигнет
Я тоже думаю, что Даса слишком много на себя берет
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Ответ Владимир Маньков
Я, конечно, понимаю, что свои игроки априори благородные джентльмены, но хоть толика объективности у фанатов должна присутствовать, человеки разумные всё таки. Ну не святой Максим, как и Клаудиньо, как и Дзюба ранее, в случае Зенита. Пора бы смириться. Везде есть подобные персонажи.
Дзюба на самом деле был топом по обоим фронтам. Уникум. Со временем болелы оценят его вклад в успехи Зенита
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