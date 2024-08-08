Оуэн об АПЛ: «Ставлю «Арсенал» на 1-е место, «Ливерпуль» – 2-й, «Астон Вилла» – 3-я, «Ман Сити» – 4-й. Если «горожан» не будет в гонке после 10 туров, их приоритеты могут сместиться»

Теги Ливерпуль Ньюкасл Майкл Оуэн Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Арне Слот Футбол

Майкл Оуэн сделал прогноз на предстоящий сезон АПЛ.

«Арсенал» и «Манчестер Сити» будут в топ-4 почти у всех прогнозистов, и я думаю, что «Ливерпуль» тоже окажется там, хотя есть вопросы, насколько Арне Слот подойдет команде.

Я думал о «Ньюкасле», но «Астон Вилла» выглядит солидно и, похоже, продолжает прогрессировать. Если говорить о расположении, то я думаю так: если «Сити» не станет чемпионом, они могут откатиться назад.

Если «Сити» не будет реально участвовать в гонке за титул после 10 туров, то их приоритеты могут сместиться в другое место. Я думаю, что в этом сезоне могут произойти большие сюрпризы.

Я ставлю на первое место «Арсенал», на второе – «Ливерпуль», на третье – «Астон Виллу», и на четвертое – «Манчестер Сити», – сказал бывший нападающий «Ливерпуля».

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39 комментариев
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В этом прогнозе ( и особенно в его "логической" подводке про 10 туров) этот Оуэн выглядит , как Овен. И я сейчас не про знак Зодиака
+24
-3
+21
Оуен - английский Мостовой
+16
-2
+14
В свой самый худший сезон Гвардиола занял 3 место. Ожидать что его обгонят Эмери и какой-то голландский лысый перец с составами вдвое дешевле - глупо.
+11
-1
+10
Всё понятно с этим товарищем...
+14
-4
+10
Думаю АВ будет вторым Ньюкаслом и скатятся в 8ку
+3
-1
+2
А с чего бы Сити менять приоритеты. Это как раз команда, которая не всегда удачно начинает сезон и выходит на пик во второй половине чемпионата.
+2
0
+2
А он в курсе что Клопп ушел из Ливерпуля?
+2
0
+2
Ответ Петрович
Вы текст прочитайте прежде чем поливать дерьмом Оуэна. Он имеет ввиду, что если после 10 тура Сити не будет уверенно в лидерах, то велика вероятность того, что они основные силы бросят на ЛЧ, не будут рвать жилы в чемпионате, будут игроков беречь. Другой вопрос, что у Сити игроков качественных хватает, что бы их ротировать и продолжать за все трофеи бороться...
То есть, ты разъяснил ситуацию, и утверждаешь что после 10тура команда, бросит все силы на ЛЧ?)
+4
-2
+2
аминь брат
+2
-1
+1
Что он несёт
+1
0
+1
Смотрится неплохо. Но косяк в том, что Ливерпуль в последнее время славился отсутствием характера, ну может быть это из-за Клоппа было, и сейчас Слот что-то поменяет. Уже было так, что Сито вроде бы выбыл из гонки, у Ливерпуля 10-очковый отрыв, а в итоге посадка в лужу, и Сито чемпион, это совсем стыдно было. Ну и Арсенал постоянно промахивал своё преимущество. Так что вероятно Сито снова без интриги победит, а Арсенал будет только обозначать борьбу
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-1
+1
Ответ Мурад Гапизов
То есть, ты разъяснил ситуацию, и утверждаешь что после 10тура команда, бросит все силы на ЛЧ?)
У вас сил нет новость дочитать и даже комментарий? Вас как сейчас в школе учат?
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+1
Ответ Заяцволк
Смотрится неплохо. Но косяк в том, что Ливерпуль в последнее время славился отсутствием характера, ну может быть это из-за Клоппа было, и сейчас Слот что-то поменяет. Уже было так, что Сито вроде бы выбыл из гонки, у Ливерпуля 10-очковый отрыв, а в итоге посадка в лужу, и Сито чемпион, это совсем стыдно было. Ну и Арсенал постоянно промахивал своё преимущество. Так что вероятно Сито снова без интриги победит, а Арсенал будет только обозначать борьбу
Про характер не понял, разве не про ливер говорили ментал монстерс
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Ответ #SharkTeam
Ливер выше Сити ух ах вот это анекдот
а что,такого никогда не было? )))
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Ответ Петрович
У вас сил нет новость дочитать и даже комментарий? Вас как сейчас в школе учат?
10 тур играется 2 ноября, самое время забить на чемп
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Ответ Den-is
Про Барсу тоже так раньше думали. Все рано или поздно заканчивается
К сожалению, английский Реал в Премьер Лиги отсутствует
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Ответ Psicho
Так толсто, что аж жирно. Не фанат Сити, но то что я видел в прошлом году, сравнимо разве что с Баварией времён Флика. В этом году походу будет тоже самое.
Про Барсу тоже так раньше думали. Все рано или поздно заканчивается
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Ответ arsena1
Думаю АВ будет вторым Ньюкаслом и скатятся в 8ку
АВ в текущее трансферное окно точно не стала слабее. Эмери на месте. Травм нет. Всякое возможно, но расклад не самый плохой для команды
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Аналитик каких поискать
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Пьяный бред ?
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Ставлю «Лестер» на первое место, а почему нет? Ведь было уже, рабочая схема
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Что значит для МС 10 туров - ничего. Он может и с середины таблицы на тот момент стать чемпионом. Ладно бы после 30 туров у них не было шансов. Тогда да, они бы бросили все силы на плей-офф ЛЧ (а группу они и полуторным составом легко пройдут)
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1-2 арсы-мс/мс-арсы
3 и далее - кто угодно
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В смысле 4 Сити?) У них, что-то изменилось в худшую сторону?) Не выиграть АПЛ реально, но ниже 3 из области фантастики
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😂
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Сити будет очень сложно в этом сезоне. Лидеры КДБ, Уокер не молодеют, уходит Альварес, если еще кто-то из основы вылетит... А замен достойных пока нет. Поэтому Оуэн и не верит в них. Но, конечно, из топ-3 они все равно вряд ли выпадут
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оуэн очнись
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Может грибов переел..
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