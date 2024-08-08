Оуэн об АПЛ: «Ставлю «Арсенал» на 1-е место, «Ливерпуль» – 2-й, «Астон Вилла» – 3-я, «Ман Сити» – 4-й. Если «горожан» не будет в гонке после 10 туров, их приоритеты могут сместиться»

Майкл Оуэн сделал прогноз на предстоящий сезон АПЛ.

«Арсенал» и «Манчестер Сити» будут в топ-4 почти у всех прогнозистов, и я думаю, что «Ливерпуль» тоже окажется там, хотя есть вопросы, насколько Арне Слот подойдет команде.

Я думал о «Ньюкасле», но «Астон Вилла» выглядит солидно и, похоже, продолжает прогрессировать. Если говорить о расположении, то я думаю так: если «Сити» не станет чемпионом, они могут откатиться назад.

Если «Сити» не будет реально участвовать в гонке за титул после 10 туров, то их приоритеты могут сместиться в другое место. Я думаю, что в этом сезоне могут произойти большие сюрпризы.

Я ставлю на первое место «Арсенал», на второе – «Ливерпуль», на третье – «Астон Виллу», и на четвертое – «Манчестер Сити», – сказал бывший нападающий «Ливерпуля».