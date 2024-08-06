79-летний Луческу снова возглавил сборную Румынии спустя 38 лет: «Скучали?» Цель – выйти на ЧМ-2026

Теги Сборная Румынии по футболу Мирча Луческу Георге Хаджи ЧМ-2026 Эдвард Иорданеску Футбол

Мирча Луческу возглавил сборную Румынии.

Федерация футбола Румынии объявила о назначении 79-летнего специалиста на пост главного тренера национальной команды на сегодняшней пресс-конференции.

Стороны заключили контракт на два года. Главной целью Луческу будет выход на чемпионат мира-2026. 

«Скучали? Мы продолжаем эту замечательную историю вместе.

Многие чувства одолевали меня, в первую очередь ностальгия. Вчера мы около трех часов говорили о футболе. Я никогда не думал, что мне сделают предложение. Если честно, я и не хотел, чтобы мне сделали предложение, потому что хотел, чтобы приходили молодые тренеры.

Эди Иорданеску собрал компактную, сбалансированную команду, и было, чтобы он продолжал свою работу, но, насколько я понимаю, он этого не хотел. Я посоветовал ему поговорить с Георге Хаджи, потому что он любит национальную команду.

Раз у нас не останется другого выхода, я обязан вернуться и предложить все, чему научился за это время. Я знаю, что это будет сложно, но я верю в поколение игроков, это команда-победитель. То, что произошло в матчах с Бельгией и Нидерландами, стало наглядным доказательством того, что игрокам не хватает опыта. Это группа игроков, которая может значительно вырасти.

Мне не нужны ни деньги, ни создание определенного имиджа, к работе в сборной меня подтолкнули те прекрасные моменты, которые я пережил. Мое решение было обусловлено исключительно любовью к футболу. Я сделаю абсолютно все, чтобы успешно пройти квалификацию на чемпионат мира.

Моя жена говорила мне не браться за эту работу. [Сын] Рэзван сказал мне делать то, что я считаю правильным, и то, что я чувствую. Мне стало интересно потому, что это будет нелегко», – сказал Луческу

Бывший тренер «Зенита» и «Шахтера» уже возглавлял сборную Румынии – с 1981 по 1986 год.

37 комментариев
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Будулай вернулся!
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Ответ Николай Бойко
Эх Шэрлок Холмс с Бентафером Кумберматчем, вроде же недавно это было...
Этого актёра зовут Баттлфилд Овервотч, стыдно не знать!
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В его возрасте можно и в президенты податься. Перспективный и энергичный.
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Ответ Carasa
«Соскучились по мне?»
Эх Шэрлок Холмс с Бентафером Кумберматчем, вроде же недавно это было...
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В его возрасте до чм 2026 ещё надо дожить
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
я вчера тебе 5 тысяч отправил, что теперь?
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Ответ Александр Кашкаров
В его возрасте до чм 2026 ещё надо дожить
У каждого здоровье разное. Зельдин до 100 лет в театре играл, например
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«Соскучились по мне?»
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Ответ Уся Ваткин
Будулай вернулся!
Значит он молдованин)
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будет как байден с воздухом здороваться, и называть игроков темнокожими
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Ответ Николай Бойко
Эх Шэрлок Холмс с Бентафером Кумберматчем, вроде же недавно это было...
Спасибо мил человек, только благодаря тебе узнал настоящее имя бенадрила крамплскрантча
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Ответ Николай Бойко
Удачи болгарину!
не в тему!
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Надо в состав возвращать Муту, Хаджи, Радоя, Мунтяну, Петреску, тогда точно на ЧМ-26 выйдут
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Возглавлял сборную , когда многие местные комментаторы спортса ещё в проекте не были )
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Ответ brodovan
Этого актёра зовут Баттлфилд Овервотч, стыдно не знать!
Но на ИМДБЛГБТРК он значится как Баралгин Киберскотч
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из играющей команды сделает даблдекер
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Лучше пусть в зенит возвращается!
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Ничего себе, дед ещё тренирует?
В Турции как-то не очень вышло, может с родной сборной срастётся
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Ответ Николай Бойко
Удачи болгарину!
Комментарий удален пользователем
Ответ Dooz Boo
Но на ИМДБЛГБТРК он значится как Баралгин Киберскотч
На дне Тихого океана его называют Баблбас Крабсспанч
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Ответ brodovan
Этого актёра зовут Баттлфилд Овервотч, стыдно не знать!
Oh Shit im Sorry
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Ответ Сибирский литовец
Возглавлял сборную , когда многие местные комментаторы спортса ещё в проекте не были )
Не только в проекте, а даже в стратегической перспективе ))))
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Ответ Buti India
Значит он молдованин)
Ром
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Айэнэнэ
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Иорданеску зачетно работал со сборной, где нет талантов уровня Муту, не говоря о поколении Хаджи старшего. Сам решил уйти, или дали понять?
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Лучшая новость за последний олимпийский цикл для поколения рожденного в СССР и видившего как Румыния вышла из группы из Аргентины, СССР и Камеруна.
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По моему, он самый возрастной действующий тренер в данный момент.
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Неутомимый Дед!
Многое делал, многое потом портил, но без внимания не оставим по-любому.
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ну какая сборная? в таком возрасте только в презенты сша!!!
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После Жоры и в случае допуска России в ближайшие пять-десять тоже Бышовца позовём..
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