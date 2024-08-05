Барко отобрал мяч у Витюгова в штрафной «Крыльев» и отдал на Угальде. Форвард «Спартака» забил в пустые ворота

Игроки «Крыльев Советов» допустили результативную ошибку в матче со «Спартаком».

Московская команда принимает самарскую в третьем туре Мир (3:0, второй тайм).

На 56-й минуте вратарь гостей и защитники и стали играть в пас возле своих ворот. Эсекиэль Барко отобрал мяч у Витюгова в штрафной площади и отдал передачу на , который забил в пустые ворота с линии вратарской и оформил дубль.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.