Барко отобрал мяч у Витюгова в штрафной «Крыльев» и отдал на Угальде. Форвард «Спартака» забил в пустые ворота

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Сергей Песьяков Эсекиэль Барко Александр Солдатенков Максим Витюгов Манфред Угальде Футбол

Игроки «Крыльев Советов» допустили результативную ошибку в матче со «Спартаком».

Московская команда принимает самарскую в третьем туре Мир РПЛ (3:0, второй тайм). 

На 56-й минуте вратарь гостей Сергей Песьяков и защитники Александр Солдатенков и Максим Витюгов стали играть в пас возле своих ворот. Эсекиэль Барко отобрал мяч у Витюгова в штрафной площади и отдал передачу на Манфреда Угальде, который забил в пустые ворота с линии вратарской и оформил дубль. 

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. 

18 комментариев
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Неужели светлое пятно в нашем болоте РПЛ этот Барко?
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+46
Барко явный трансферный успех. Начал с ходу, без раскачки. Имеет все шансы стать мозгом и лидером команды.
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+42
Ответ Sashabolshoy
Комментарий удален пользователем
Зашёл минусов насобирать? ))
+32
-2
+30
Олегу Ивановичу нужно перед каждой игрой первый удар делать!!!
+24
-2
+22
Ответ Александр Воронин
Барко явный трансферный успех. Начал с ходу, без раскачки. Имеет все шансы стать мозгом и лидером команды.
Пока играет очень хорошо, пасы отдаёт острые, удобные. Дриблинг, прессинг, игра в касание. С его появлением начали играть в мелкий пас в касание. Надеюсь не будет "адаптации" к нашему чемпионату
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+8
Ответ Александр Воронин
Барко явный трансферный успех. Начал с ходу, без раскачки. Имеет все шансы стать мозгом и лидером команды.
Вообще красавчик
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+7
Ответ Sashabolshoy
Комментарий удален пользователем
Как это противоречит тому что Барко впорядке ?
+7
0
+7
Витюгов внебрачный сын Осинькина
+6
-1
+5
Ответ Borsiano
Пока играет очень хорошо, пасы отдаёт острые, удобные. Дриблинг, прессинг, игра в касание. С его появлением начали играть в мелкий пас в касание. Надеюсь не будет "адаптации" к нашему чемпионату
3 матча и в каждом выглядит лидером. Как бы "адаптация" уже и прошла.
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Знай главный клуб России
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Вот уже и первый дубль, ждём хет трик от Угальде в следующих матчах!
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история России
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Ответ alexsem69
Олегу Ивановичу нужно перед каждой игрой первый удар делать!!!
И обнимать Станковича...
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Самара фаворит на вылет
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Ответ Tutti Pazzi per Materazzi
Неужели светлое пятно в нашем болоте РПЛ этот Барко?
Комментарий удален пользователем
Ответ kreator.vvv
Зашёл минусов насобирать? ))
Комментарий удален пользователем
А Осинькину Витюгов и Солдатенков очень нравятся
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Ответ Sashabolshoy
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Ответ kreator.vvv
Зашёл минусов насобирать? ))
Мазохист
+1
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Я сторонний наблюдатель. Я просто хочу чтобы за первое место боролись 3-4 команды и чтобы была рубка. Только не так как в прошлом году когда лидеры борясь за чемпионство хором теряли очки.
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