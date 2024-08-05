«Брюгге» за нацистское приветствие на матче со «Стандардом» запретит 24 фанатам посещать стадион: «В семье сине-черных нет места недостойному поведению». Лига назвала расизм «идиотизмом»

«Брюгге» накажет фанатов за нацистские приветствия.

Бельгийский клуб заявил, что идентифицировал 24 болельщика, демонстрировавших нацистское приветствие во время выездного матча против « » (0:1). Их фотографии были опубликованы в соцсетях.

«Вчера вечером в социальных сетях появилось несколько фотографий «болельщиков», демонстрирующих расистское приветствие. Сегодня « » принял меры, идентифицировал 24 болельщика и начал процедуру запрета посещения стадиона.

И «Брюгге», и его болельщики были шокированы расистским приветствием, которое было замечено вчера на выездном матче против «Стандарда». Вся семья «Брюгге» немедленно осудила этот поступок. Сегодня клуб предпринял дальнейшие шаги и идентифицировал 24 болельщика. В Палате по гражданским делам KBVB (Королевской бельгийской футбольной ассоциации – Sports) было возбуждено дело против этих болельщиков, что должно привести к запрету посещения стадиона.

Кроме того, клуб тесно сотрудничает с полицией в ее возможных дальнейших действиях. На прошлой неделе подобное приветствие было замечено на стадионе «Ян Брейдель» во время Суперкубка. Этот «болельщик» был идентифицирован вскоре после этого, и в данном случае также была начата процедура запрета посещения стадиона.

В прошлом сезоне клуб по собственной инициативе возбудил 26 таких дел о неправомерных действиях на стадионе (использование пиротехники, бросание стаканов, насилие и т.д.).

Клуб подчеркивает, что в семье сине-черных нет места недостойному поведению и что он будет продолжать предпринимать активные действия против людей, которые недостойны носить цвета нашего клуба», – говорится в заявлении «Брюгге».

Бельгийская лига тоже отреагировала на этот инцидент.

«Это идиотское и наказуемое поведение.

Очевидно, еще не все это поняли: расизм – это просто идиотизм, и он наказуем. Мы больше не хотим видеть людей, которые в нем повинны. Ни в нашем футболе, ни на наших трибунах. Точка.

Борьба с расизмом и дискриминацией, а также приверженность инклюзивности и разнообразию являются одним из 5 приоритетов лиги, как в нашей социальной политике, так и в нашем подходе к безопасности футбола.

Вчера многие футбольные болельщики, в том числе и болельщики клуба «Брюгге», немедленно осудили этот инцидент. Это доказывает, что футбольные болельщики не терпят подобного поведения. Мы также рады приверженности клуба совместной работе по выявлению виновных», – заявил гендиректор лиги Лорин Парис.