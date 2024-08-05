«Брюгге» за нацистское приветствие на матче со «Стандардом» запретит 24 фанатам посещать стадион: «В семье сине-черных нет места недостойному поведению». Лига назвала расизм «идиотизмом»
«Брюгге» накажет фанатов за нацистские приветствия.
Бельгийский клуб заявил, что идентифицировал 24 болельщика, демонстрировавших нацистское приветствие во время выездного матча против «Стандарда» (0:1). Их фотографии были опубликованы в соцсетях.
«Вчера вечером в социальных сетях появилось несколько фотографий «болельщиков», демонстрирующих расистское приветствие. Сегодня «Брюгге» принял меры, идентифицировал 24 болельщика и начал процедуру запрета посещения стадиона.
И «Брюгге», и его болельщики были шокированы расистским приветствием, которое было замечено вчера на выездном матче против «Стандарда». Вся семья «Брюгге» немедленно осудила этот поступок. Сегодня клуб предпринял дальнейшие шаги и идентифицировал 24 болельщика. В Палате по гражданским делам KBVB (Королевской бельгийской футбольной ассоциации – Sports) было возбуждено дело против этих болельщиков, что должно привести к запрету посещения стадиона.
Кроме того, клуб тесно сотрудничает с полицией в ее возможных дальнейших действиях. На прошлой неделе подобное приветствие было замечено на стадионе «Ян Брейдель» во время Суперкубка. Этот «болельщик» был идентифицирован вскоре после этого, и в данном случае также была начата процедура запрета посещения стадиона.
В прошлом сезоне клуб по собственной инициативе возбудил 26 таких дел о неправомерных действиях на стадионе (использование пиротехники, бросание стаканов, насилие и т.д.).
Клуб подчеркивает, что в семье сине-черных нет места недостойному поведению и что он будет продолжать предпринимать активные действия против людей, которые недостойны носить цвета нашего клуба», – говорится в заявлении «Брюгге».
Бельгийская лига тоже отреагировала на этот инцидент.
«Это идиотское и наказуемое поведение.
Очевидно, еще не все это поняли: расизм – это просто идиотизм, и он наказуем. Мы больше не хотим видеть людей, которые в нем повинны. Ни в нашем футболе, ни на наших трибунах. Точка.
Борьба с расизмом и дискриминацией, а также приверженность инклюзивности и разнообразию являются одним из 5 приоритетов лиги, как в нашей социальной политике, так и в нашем подходе к безопасности футбола.
Вчера многие футбольные болельщики, в том числе и болельщики клуба «Брюгге», немедленно осудили этот инцидент. Это доказывает, что футбольные болельщики не терпят подобного поведения. Мы также рады приверженности клуба совместной работе по выявлению виновных», – заявил гендиректор лиги Лорин Парис.